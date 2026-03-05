兩會2026｜全國人大代表：建議三孩家庭每月補貼5000元至孩子3歲

內地2025年出台政策對3歲以下嬰幼兒發放育兒補貼，某程度上減輕生育帶來的經濟負擔。今年全國兩會，全國人大代表、中國工藝美術大師龐永輝接受內媒採訪時，建議大幅提高育兒補貼標準，發行長期育兒專項國債籌集資金，提振生育意願。其中，他建議三孩家庭每月補貼5000元（人民幣．下同）至孩子3歲，對多孩家庭實施所得稅、社保減免。



據《極目新聞》報道，龐永輝分析認為，儘管2025年起中國實施了普惠式育兒補貼，但投入力度仍有待加強。他提出了多項具體舉措：一是提高育兒補貼標準，覆蓋全成長周期，建議調整補貼政策，給予一孩每月1000元、二孩每月3000元、三孩及以上每月5000元補貼，直至孩子年滿3歲。同時，對多孩家庭實施所得稅、社保減免，進一步減輕家庭經濟負擔，讓補貼政策真正起到激勵作用。

圖為除夕當日，河北省保定市第四中心醫院新生兒科內依舊一片繁忙。（新華社）

二是發行長期專項國債，保障補貼資金來源。建議發行期限30年左右的長期育兒專項國債，籌集補貼資金，實現代際公平，讓未來受益於新增勞動力的納稅人共同分擔當前育兒成本。當前中國產能充足，發放育兒補貼可有效激活閒置產能、擴大內需。

三是完善配套支持政策，構建全鏈條生育友好體系。在提高補貼的基礎上，大力發展普惠托育服務，擴大免費學前教育覆蓋範圍；推進教育「雙減」落地見效，減輕家庭教育支出；適當縮短工作時長，保障父母育兒假權益，解決家庭「不敢生、沒人帶」的難題。

龐永輝表示，育兒補貼不僅是民生福利，更是對未來發展動能的戰略投資。通過構建全鏈條生育友好體系，能有效提振國民生育信心，為國家長遠發展積蓄人才紅利。