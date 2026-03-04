賴清德改口稱「中國大陸」　國台辦：認同九二共識可恢復對話協商

2月24日，賴清德出席台商春節活動致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，有別於以往多直接稱之「中國」。對此，國台辦周三（4日）回應，只要民進黨政府認同「九二共識」，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復。



國台辦今天舉行例行記者會，發言人張晗表示，民進黨政府堅持台獨分裂立場，蓄意謀獨挑釁，是造成台海局勢緊張動盪的原因。大陸多次講過，兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨政府認同「九二共識」、停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。

他又稱，兩岸關係和平發展有利於增進兩岸民眾利益福祉，促進台灣社會和諧安寧，確保台灣民眾安居樂業，是人心所向、大勢所趨。順應大勢、順應民心，才是明智之舉。

在台商春節致詞時，賴清德多次提到「中國大陸」，強調從蔡英文總統到他任內，政府都希望兩岸能夠維持現狀。之後，陸委會發言人梁文傑表示，台灣的態度是一貫的，善意一直都在，願意在對等情況下與對岸進行對話交流。

2月24日，賴清德出席「2026大陸台商春節活動」並致詞。（台總統府）

另一方面，張晗表示，春節期間，兩岸「小三通」航線持續平穩運行，便利兩岸民眾，特別是台灣同胞探親訪友、歡度春節和旅遊觀光。2月2日至2月26日，「小三通」航線共計運行850餘班次，同比增長4.66%，運載旅客15.24萬人次，同比增長27.61%。廈金、福馬航線客流量均達到覆航以來新高。春節期間，「小三通」口岸提供一站式出行服務，全力保障旅客高效便捷出行。客運站開展書法家現場送福等活動，打造福滿港口特色場景，讓兩岸旅客候船時能感到喜氣祥和的濃濃年味。