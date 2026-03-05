伊朗局勢｜特朗普打伊朗是針對中國嗎？

關於特朗普在社交媒體上發帖說考慮派海軍到霍爾木茲海峽「保駕護航」，以此保證關鍵石油航道和供應鏈的穩定。表面上，這是件好事，各方都會認可。但實際上是特朗普自己打臉，坐實了他對伊朗發動戰爭的動機。



圖為2026年3月1日，美軍中央司令部在社交平台發放片段，顯示美軍導彈擊中疑是伊朗革命衛隊總部。（X@CENTCOM截圖）

從最一開始，特朗普攻打伊朗就是為了以色列——這完全是以色列的戰爭。面對國會和媒體已經詞窮的國務卿魯比奧不得不承認說（也是說漏嘴），是美國知道了以色列要率先、單方面攻擊伊朗，而伊朗肯定會回擊美國，給美國造成傷害，因此美國選擇對伊朗先發制人。魯比奧把美國參戰的理由昭告天下：美國沒有能力去阻止以色列進攻伊朗，只能選擇提前加入。

你說這個魯比奧是不是高級黑呢？也許將來會解密。但無論如何，這個表態給特朗普政府帶來了很多的麻煩，它等於坐實了：這個政府不是「美國優先」，而是「以色列優先」，特朗普在為內塔尼亞胡打工。

這是特朗普政府的公關噩夢。最大的反噬來自他的MAGA基本盤。

白宮發言人不得不設法「往回找」，減少魯比奧發言帶來的損害。

美以對伊朗展開軍事打擊，2026年2月1日，在土耳其伊斯坦堡一場伊朗親政府集會上，示威者在美國領事館外焚燒美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡的照片。（Getty）

當初，特朗普之所以能夠走紅，之所以能夠建立聲譽，美國人之所以願意選他上台，目的是放棄海外的窮兵黷武，為了結束「永無止境的戰爭」，真正追求「美國優先」，把注意力拉回到美國本土，解決美國國內深刻的經濟社會問題。

圖為2026年3月1日，美國紐約市有民集會，支持美國總統特朗普（Donald Trump）對伊朗的軍事打擊。（Reuters）

這也讓另一個說法不攻自破——這個戰爭是「關於中國的」。

美國有一些人，包括戰略界、包括政客，包括評論員，總希望找各種理由，為伊朗戰爭的合理性辯護。其中有一個特別重要的說法是，這個戰爭「本質是針對中國的」，認為打擊伊朗可以削弱中國。一方面是削弱中國的海外盟友，另一方面，同時也更主要，被最廣泛引用的一條理由是，作為全球最大的石油進口國，中國買走了伊朗80%~90%的石油，中國有一半的進口石油來自於霍爾木茲海峽背後的海灣國家（包括伊朗）。所以，打擊伊朗，本質造成，就是為了打擊中國。石油成了最核心的論據。

資料照片：霍爾木茲海峽和伊朗的地圖（Reuters）

日本、韓國都看傻眼了。日本90%以上能源來自於海灣國家；韓國70%以上。韓國半導體製造是高耗能的，所需液化天然氣都來自中東。今天，韓國股指大跌超過10%。而霍爾木茲海峽一旦受阻，不只伊朗，美國所有阿拉伯盟友國家的石油出口都會受到影響，影響到經濟。最後，石油是全球通用商品，霍爾木茲海峽受阻會導致全球石油價格上漲，美國經濟也不能獨善其身。油品價格上漲，將惡化特朗普在國內面對的通脹及經濟「可負擔性」問題。

特朗普自己也從來沒有把伊朗戰爭扯到中國身上。他現在更擔心的是伊朗衝突會影響中美關係。

圖為2026年3月2日，從阿曼拍攝途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。（Reuters）

美國這些所謂的戰略專家，之所以把美以伊戰爭引到中國身上，無非兩種動機。

第一種是想掩蓋特朗普政府為了以色列攻打伊朗的事實，營造一個「醉翁之意不在酒」、「聲東擊西」的假象，希望藉此減少國內的政治阻力和反對。畢竟，美國社交媒體的輿情已經坍塌，反以、反猶成了主旋律，專家們為了「叼飛盤」，找師出有名的理由，只能設法向中國引導，給特朗普找台階下。

第二種是希望「曲線救國」，他們認為中國才是美國真正的戰略對手，是美國的國家安全戰略和國防戰略的目標。伊朗戰爭本末倒置，完全偏離了大方向。他們希望通過這種說法，把特朗普的注意力重新吸引回中國和亞太。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

於是，他們論證說，特朗普從抓馬杜羅，到打伊朗，實際上是一盤大棋，都是為了在國際上削弱中國。

而石油供應是這裡面最主要、看上去最合理的一個理由，因為這是實實在在的經濟問題。

問題是，霍爾木茲海峽問題不僅影響中國，還影響美國的核心盟友，影響全球，更影響美國自己。它對於日本和韓國等高度依賴中東石油的國家的打擊遠甚於中國。

2026年1月6日，美軍特種部隊3日派兵前往委內瑞拉，強行帶走總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）及其妻子。據《紐約時報》報道，馬杜羅近來經常在公共場合跳舞，並表現出一副漫不經心的態度，這被總統特朗普（Donald Trump，左）的團隊視為挑釁，最終成為白宮下令出兵的導火線。（Getty）

而且，美國的盟友對於美國偏袒以色列非常不滿。第一，美國把所有的導彈防禦系統全部部署到了以色列。海灣阿拉伯國家最快在一周內就會耗盡防空資源。他們現在知道，特朗普不會保護他們，只會保護以色列。而美國的「小跟班」日本，在美國打擊伊朗之後舔着臉支持美國，外長小泉說，因為伊朗要獲得核武器，違反《核不擴散條約》，所以就應該被打擊。（那你日本尋求核武器，是不是也應該被打擊呢？事實是，美國打擊伊朗時，完全忽略日本，不僅不會徵求日本意見，甚至不屑知會日本。)

阿聯酋迪拜傑貝阿里港周日受襲，現場濃煙蔽天。 伊朗宣布發動大規模報復性襲擊以回應美以行動。（路透社）

美國政府甚至不屑知會自己的國民，「草台班子」也沒有提前預案。所以現在美國在十多個海灣國家呼籲撤僑。美國駐以色列大使坦言：美國人撤離的方案很有限。

但歸根結底，這一切不是為了別人，都是為了以色列，只不過「草台班子」太草台，沒有做好提前的準備。

最後，在霍爾木茲海峽面臨被實質封鎖，全球石油供應鏈遭到打擊時，特朗普不得不提出「美軍護航」。這對於維護霍爾木茲航路當然有穩定作用，而且這種保護是無差別的，也會讓中國和俄羅斯的通行船隻受益，只是這種護航會給美國帶來很大的經濟成本。

這一切，只是輔助說明了特朗普伊朗戰爭的真實邏輯：

１.不要誤會：特朗普就是為了以色列打伊朗——不是為了中國，不是為了俄羅斯，甚至不是為了石油。因此，和委內瑞拉不同，特朗普從來沒有在對伊朗開戰的理由中搬出石油，因為連他也知道這離事實相差太遠。

２.所謂的護航，實際上就是美國納稅人在為以色列挑起的戰爭所製造的外部成本去買單——包括給日本買單，給韓國買單、給菲律賓買單，給盟友買單，當然也包括給中國買單。

2017年3月12日，伊朗哈爾格島（Kharg Island）石油碼頭全景。碼頭位於波斯灣，距離伊朗海岸25公里，距離霍爾木茲海峽西北483公里。哈爾格島石油碼頭將伊朗石油出口到海外。該碼頭是世上最大的露天石油碼頭，伊朗95%的原油出口都經由此碼頭。（Getty）

早知如此，何必當初。但特朗普為什麼要這麼做呢？他算計了半天，以為這次打伊朗還能像過去一樣，伊朗會「打不還手」，美國可以速戰速決，全身而退，成全了以色列，但也不會經受太大的負面影響。但沒想到，兔子急了也要咬人，最高領袖遇刺的伊朗不僅要反擊，還要擴大衝突，將其變為針對以色列和美國的長期消耗戰，並出手影響海灣國家的石油生產和運輸，觸動了全球石油供應鏈，傷害到了美國盟友夥伴的利益，也傷害了美國自身。特朗普發現，這次真是搬起石頭砸了自己的腳。但為了保全顏面，減少損失，他不得不出面安排護航。

3月1日，傑貝阿里港美軍基地遭擊中起火。

最終，特朗普伊朗戰爭指向中國的虛假敘事也不攻自破。人們知道，特朗普對伊朗發動戰爭，和中國毫無關係。而且更重要的是，全世界活在一個世界裡，而美國活在以色列的世界裡。

中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於2026年3月4日發表文章《特朗普打伊朗是針對中國麼？》，《香港01》獲授權轉載。

