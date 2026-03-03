伊朗局勢｜學者：解放軍密切研究該戰　北京對台盤算不會改變

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動大規模軍事攻擊，引發國際高度關注。這場衝突的後續發展，尤其是對中國的潛在影響，已成為各方焦點。有澳洲專家分析，解放軍會密切研究這場戰爭，習近平將藉此觀察美方決策模式；美國學者則表示，不認為這項對伊朗的攻擊會改變習近平對台灣的盤算。



美以聯合空襲伊朗多處目標，包括領導層、核設施、導彈基地及軍事設施，導致伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在攻擊中喪生。伊朗隨即發動報復性導彈及無人機攻擊，針對以色列及波斯灣地區美國盟友，造成區域緊張局勢急劇升級。目前衝突仍在持續，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，行動預計持續4至5週，但美國有能力延長作戰時間，目標包括摧毀伊朗導彈能力、海軍力量、阻止核武發展，並切斷其對境外武裝組織的支援。

圖為2026年3月2日，在美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭一間警察局受襲。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

澳洲退役陸軍少將、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員萊恩（Mick Ryan）在X平台發文指出，中國很可能樂見美國在中東深陷泥淖，因為美軍消耗的彈藥越多、戰略資源越被牽制在中東，北京就越感到有利。他強調，解放軍將密切觀察並研究這場戰爭的作戰模式與技術運用，而中國國家主席習近平也會藉此機會深入了解美國政府的決策過程與應對邏輯。

另一方面，多位美國學者認為，這場對伊朗的軍事行動不太可能大幅改變習近平對台灣問題的整體盤算。前美國在台協會（AIT）理事主席、現為布魯金斯研究所（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）向中央社表示，習近平及其領導團隊看待台灣議題並非純粹軍事角度，而是「帶有軍事意涵的政治爭端」。他認為習近平正在進行一場長遠布局（long game），因此短期中東衝突不會動搖其核心戰略。

去年12月29日，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。圖為東部戰區陸軍部隊按照演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。（央視新聞）

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也持類似看法，她指出美國對伊朗的攻擊不會從根本上改變習近平對台戰略。習近平很可能仍會按原計劃推動即將登場的川習會，因為他清楚必須直接與特朗普對話，以有效管控美中關係。

特朗普預計於3月31日至4月2日訪問中國，這將是他重返白宮後首次出訪中國。卜睿哲指，鑑於美伊衝突才剛爆發，目前評估其對峰會的具體影響仍為時過早。

整體而言，這場美以對伊朗的行動雖可能短期分散美國在中東的注意力，但多數專家認為，對中國在台海的長期戰略影響有限，北京將持續觀察美方在中東的消耗程度與決策模式，同時維持對台灣議題的既有布局。