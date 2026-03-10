兩會｜朱葉玉如：香港應發揮教育科研所長　主動參與國家戰略佈局

2026年全國兩會媒體開放日期間，港區全國人大代表、香港科技大學校長朱葉玉如表示，今年是「十五五」規劃開局之年，過去幾天，她聽取和學習了政府工作報告與「十五五」規劃綱要，也和不同界別的代表進行了深入交流，令她對國家的發展前景充滿信心，對香港的角色定位有了新認識。而她今年提出的兩會建議，主要圍繞香港如何在新一輪戰略佈局中發揮所長，從教育和科研兩個維度展開，推動香港在國家找準定位、貢獻國家，從而實現新一輪的發展。



圖為2026年全國兩會期間，港區全國人大代表、香港科技大學校長朱葉玉如在北京出席會議。（朱葉玉如提供圖片）

朱葉玉如表示，回首過去五年，她有幸完整經歷並見證了「十四五」規劃從起步到圓滿收官的全過程。這五年極不平凡，面對疫情衝擊、複雜嚴峻的國際環境，國家以強大的戰略定力從容應對，在重重考驗中保持了經濟社會的穩健前行。正是這一路的砥礪奮進，讓她對國家規劃的宏闊視野與深遠謀劃，有了最切實、最深刻的體會。

展望未來，國家仍然將科技、教育、人才放在十分突出的位置，同時明確了科技創新發展的重點領域，非常具有前瞻性和指導性，不僅指明未來發展方向，同時也對科技和教育工作者提出了更高的要求。

而在新一階段，國家對香港賦予了更重要的使命，香港不僅要「融入」國家發展大局，更要主動「服務」國家戰略大局。香港不能僅僅滿足於搭上國家發展的快車，更要主動參與國家戰略佈局，將自身的國際化優勢、專業服務優勢與國家的發展需求精準對接，為實現更高水平的開放合作貢獻香港力量。

圖為2026年全國兩會期間，港區全國人大代表、香港科技大學校長朱葉玉如在北京出席會議。（朱葉玉如提供圖片）

倡北都大學教育城開拓更多項目 匯聚全球學術交流

朱葉玉如稱，她今年提出的兩會建議， 一方面是教育，建議是利用北部都會區的戰略空間，集聚國際高端人才，打造世界級的高等教育樞紐。港府已展現出極具前瞻性的規劃視野，在北部都會區預留約90公頃土地，致力發展「北都大學教育城」，相信將成為十五五規劃期間香港貢獻國家的關鍵布局。

她建議，可以出台政策鼓勵香港和內地以及海外知名院校合作，在北都大學教育城以靈活創新的模式開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目，從而形成一個匯聚全球智慧的國際學術交流高地，真正將其打造為具有全球影響力的國際高等教育樞紐，為國家人才強國戰略提供強有力的智力支撐。

利用優勢建設國家級科研平台 構建一體化創新鏈條

在科研方面，她提出的另一個建議是利用香港的科研優勢，建設國家級科研平台，助力國家實現高水平科技自立自強。她希望在香港成立國家級科研平台，整合香港現有的科研平台和資源，包括香港正在建設的生命健康研發院、人工智能研發院，以及香港高校、全國重點實驗室、InnoHK等科研平台的資源，打破機構壁壘與學科界限，構建「基礎研究 - 技術攻關 - 成果轉化」一體化創新鏈條，引入海內外頂尖專家深入開展科研合作，推動前沿研究、技術領域取得重大突破，為新質生產力的發展提供源泉動力。

圖為2026年全國兩會期間，港區全國人大代表、香港科技大學校長朱葉玉如在北京出席會議。（朱葉玉如提供圖片）

朱葉玉如表示，堅信香港一定夠緊密配合國家發展戰略，融入國家整體發展藍圖。在國家新一輪戰略佈局中，進一步發揮自身獨特優勢，培育新動能、爭創新優勢，為國家發展作出新的、更大的貢獻，實現自身更大發展。