台海有戰事｜伊朗戰事給美、日、菲律賓和台灣好好上了一課

這次伊朗戰事，最令人意外的不是美以在一開始就成功斬首伊朗最高精神領袖哈梅內伊。因為美國、以色列與伊朗的軍事技術與武裝力量本來就不在一個水平線上，以色列長期對伊朗高層進行滲透，早就把伊朗高層的行蹤摸得清清楚楚，而且美國又以談判為幌子進行掩護發起突然行動，打伊朗了個措手不及。



也不是伊朗在哈梅內伊死後選了哈梅內伊次子穆傑塔巴出任最高精神領袖。穆傑塔巴本來就是哈梅內伊長期精心培養的繼承人，早就在伊朗內部被認定為潛在接班人。並且美以對伊朗的軍事打擊行動，激起了伊朗的抵抗情緒，壓縮了政治反對派的競爭空間，又打死哈梅內伊，進一步賦予了穆傑塔巴接任的合法性。

圖為2026年3月9日，在伊朗首都德黑蘭，民眾上街集會支持新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

這次戰事，最令人意外的，是伊朗這麼一個被普遍認為是國家治理失敗、軍事落後，和美以相比完全不在一個軍事水平線上的國家，在失去了海軍、制空權和完全沒有電磁權的情況下，用一些東拼西湊的民用零部件製造的性能低劣的武器，居然把用高科技武裝的牙齒的美以打得灰頭土臉。

匯總各方消息，自美國和以色列2月28日對伊朗發動大規模襲擊以來，美軍在中東共八個國家的軍事基地、大使館、關鍵投資等戰略資產遭到伊軍襲擊，損失慘重。以色列境內的多處目標也遭到伊朗襲擊。其中美軍部署在中東多國共5處的雷達系統受到伊朗方面襲擊，當中有4個地點部署了「薩德」導彈防禦系統的雷達系統，使得美國不得從臨時從韓國抽調設備和軍事人員援助。

圖為2026年3月9日，在美以與伊朗的衝突中，巴林錫特拉島（Sitra Island）上的煉油廠遭到攻擊，濃煙升起。（Reuters）

因為伊朗在襲擊中使用了突破性較強的高超音速導彈，並大量使用價格低廉的無人機，使得美以價格高昂的防禦系統不堪應對，攔截能力大大降低，成本上也難以承受，不得不向烏克蘭求援，讓烏克蘭這個俄烏戰場的「劣等生」提供無人機援助。伊朗的有效還擊還逼得美國不得不把航母等戰略資產遠離伊朗近海，只能從更遠處海面發動打擊。

戰場形勢變化還逼得特朗普政府及其內閣成員也不得不幾天一變。一會說要打幾天，一會兒說要打幾周，一會兒說要準備打到9月， 一會說要派遣地面部隊，一會說要派第三艘航母戰鬥群「布殊號」加入，一會又否認這些說法。3月9日，特朗普在接受接受哥倫比亞廣播公司（CBS）記者電話採訪時又暗示，美國對伊朗的戰事可能很快結束。

其實明眼人都能看出來，特朗普是因為被伊朗還擊打得灰頭土臉，又擔心陷入持久戰、消耗戰，才不停變化說法，給自己尋找台階。

2026年3月9日，美國佛羅裏達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）向共和黨成員發表演說後，在台上做出手勢。（Reuters）

美軍戰無不勝的神話，和這個超級大國已無力、也不敢再陷入一場持久戰、消耗戰的尷尬，被伊朗就這樣才幾天時間，就一戰戳穿。

而問題的關鍵還不在這裡，關鍵在於，如果台海真有戰事，美國介入，他說面對的對手換成中國，將會是怎樣的局面？能堅持多長時間？

圍繞台灣周邊，美國這些年在日本、菲律賓等增添部署了很多軍事基地。在美國的威逼利誘下，日本、菲律賓也加大了針對「台灣有事」的軍事部署。特別是日本，立場右翼的高市早苗表現非常積極，赤裸裸直言「台灣有事就是日本有事」，聲稱要軍事介入台海戰爭。台灣當局也認為抱著美日的大腿，有這些軍事基地保護，中國大陸就不敢動手。

駐日美軍與日本自衛隊定期舉行聯合軍演。（資料圖）

從伊朗對美以的反擊看，這些基地還有用嗎？能抵擋住解放軍可能十倍、百倍於伊朗的猛烈打擊嗎？

中國不是伊朗，中國不僅不會失去制空權、制海權、電磁權，反而會憑借地理優勢和軍事技術優勢，對美軍在這方面形成有效壓制。屆時到底是中國還是美國會先失去這些決定戰爭走向的技術性比較優勢都很難說。

中國的導彈比伊朗先進。中國的無人機不僅比伊朗先進，甚至很可能還比美國先進。生產能力之恐怖，更是碾壓美國、日本加台灣。中國有近乎無限的戰爭韌性，如果陷入持久戰、消耗戰，更是美、日和菲律賓的災難。

2026年3月3日，伊朗米納布（Minab）一所學校遭到空襲，圖為民眾在罹難者葬禮當日表示哀悼。（Reuters）

一個不難預見的場景是，屆時如果美、日、菲律賓等介入台海戰爭，這些圍繞台灣部署的基地，會在第一時間就被解放軍徹底打爛。美軍的航母只能在遠洋遊弋束手無策。而日本、菲律賓若膽敢攻擊中國大陸本土，必將會遭到更具毀滅性的打擊。

而面對這種不難預見的場景，最大的可能是，美國根本不會介入台海戰爭，不會為了台灣，去冒險捲入一場必敗的、甚至可能導致本國霸權崩塌的災難性戰爭。日本、菲律賓只會在解放軍的威懾下瑟瑟發抖。台灣問題很可能在極短的時間內得到徹底解決。