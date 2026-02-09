台海有戰事｜高市早苗的壓倒性勝利　將刺激台海更加動蕩兇險

日本眾院選舉周日落幕，高市早苗所在的自民黨獲得壓倒性勝利，在眾院465個額定席位中單獨獲得超過三分之二絕對多數（310席），創造了二戰後單一政黨取得超過三分之二眾院議席的歷史紀錄，也刷新了自民黨的最高紀錄。



通過製造「台灣有事」議題激化中日矛盾，刺激日本民意，又通過擁抱美國特朗普政府獲得特朗普的政治支持，同時在日本國內推出減稅、補貼的措施迎合普遍民意，在短短幾個月內，高市早苗一舉從一個必須要通過政黨聯盟才得以僥幸上台執政的弱勢首相，一躍變成了戰後日本得票率最高的強勢首相，日本國內政治格局發生了重大變化。

接下來，挾超高民意支持的高市早苗，必然會更加強化其右翼形象，更不可能從原來對華強硬的立場後撤。中日關係未來勢必會更加曲折。修改和平憲法、突破無核三原則、強化美日關係，提高軍費投入，篡改歷史敘事，加大在台海方向的軍事準備與介入力度，等等，必然會成為高市早苗的幾大施政方向。

從中國方面的角度，日本政治的這些變化固然值得警惕，在政治上、感情上令人非常討厭。但是它動搖不了中國在對日和台灣等重大問題上立場和戰略安排，更改變不了中日關係中如今中國已處於絕對強勢地位的總體格局。

圖為2025年10月4日，高市早苗在自民黨總裁選舉中發表講話。（Reuters）

無論在經濟、軍事、科技，還是國家意志與集體民意上，如今的日本都已經不是中國對手。在可見的未來，日本也難以扭轉這一天平體系越來越傾向於中國的趨勢。以高市早苗為代表的日本右翼政客所以能在選舉中創造歷史，就反映出日本社會，尤其右翼保守勢力對這一格局體系的焦慮。

但是，另一方面，高市早苗壓倒性勝利所可能在中日、中美以及美日之間產生的政治後果，及其在台灣問題、歷史問題，以及所謂日本走向「正常化」國家等領域製造問題的可能，以及由此可能引發的動蕩，也絕對不可輕忽。

很大程度上，高市早苗是靠給日本國民提供超高情緒期待，並藉由炒作「台灣有事就是日本有事」進行擴大宣傳贏得超高選票的。那些讓她成功的東西，必然會讓她更加瘋狂。接下來，超高的民意支持度和高市早苗的極右翼立場主張是否會互相強化，讓她在那些可能導致地區局勢緊張以及侵害中國根本利益的問題上更加肆無忌憚不能低估。

就如同二戰前日本軍方與熱血好戰的昭和青年在互相劫持下最終走向明顯必敗的萬劫不覆的戰爭一樣，在未來的某個特殊的時點，已經熱血上頭的日本社會各方，會不會在高市早苗的領導下再次冒險做出嚴重誤判，真的很難說。回顧日本在侵略歷史上數次針對中俄美等大國曾經發起的軍事冒險行為，絕不能低估其再次冒險的可能。

2月8日自民黨勝選後，特朗普迅速在社交平台上發布恭賀高市早苗。（Truth Social截圖）

而且台灣方面，持激進台獨立場的民進黨賴清德政府也會高度興奮，會將日本發生的變化看成是台灣的機會。會進一步加大與日本的官方互動，進而在兩岸問題上做出更多踩踏中國大陸政治紅線，刺激中國大陸的台獨動作。這一點，從高市早苗再次高票單選後台灣輿論的亢奮，特別是民進黨賴清德政府官員在言語間難以抑制的興奮都可得見一二。

美國也會利用日本的地理區位服務於美國遏制中國的戰略利益，鼓勵和操縱日本更多介入台灣事務，給中國解決台灣問題製造阻力。萬一台灣發生衝突，特朗普也許不會直接派兵介入，但是其通過操弄或施壓台灣與日本，激發台灣與日本在戰略與安全上焦慮，讓日本軍事介入台海衝突為美國利益賣命的可能不能排除。

日美和台灣的這些台獨和介入干涉行為，和中國大陸正加速推進的統一的大勢形成了根本性厲害衝突，讓台海形勢在未來幾年必定會更加兇險。盡管外部介入影響不了中國大陸的統一決心和意志，但將會顯著增加中國大陸的統一成本，加大完成統一的阻力。所以如何遏制高市早苗在台灣問題上進一步冒險，是接下來的中國對日美外交的一大關鍵看點。