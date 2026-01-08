台海有戰事｜中國會「斬首」賴清德嗎？

特朗普派兵侵入委內瑞拉首都卡拉卡斯，擄走委國總統馬杜羅，以執法名義押送紐約審判。很多人在網上點名台灣總統賴清德，要小心成為解放軍的「斬首」對象，有朝一日也可能會像馬杜羅一樣，被解放軍綁了送到福建法院，以分裂國家罪接受司法審判。



嚴格意義上說，這個類比其實並不妥當。美國是一個獨立主權國家，委內瑞拉也是一個獨立主權國家，美委是國與國關係，美國對委內瑞拉並無執法權。美軍未經委方允許進入委內瑞拉境內轟炸並擄走委內瑞拉總統，違反了國際法和最基本的國際關係准則，具備典型的侵略性質，是一種非法的綁架行為。



1月1日，賴清德發表2026新年談話。（台灣總統府）

而中國大陸和台灣是一個國家的兩個地區，台灣是中國的一部分，中國大陸也是。台灣問題是中國內政。代表中國的唯一合法的中央政府駐地在北京。如果解放軍奉中央政府之命進入台灣緝拿賴清德並送到福建審判，是在一國之內執法，屬於中國的家務事，無論從國際法還是國內法角度，都無可指摘。

當然，不到萬不得已，中國應該還不會採取這種雷霆措施。儘管以兩岸實力差距和解放軍所擁有的強大軍事科技與偵搜、突防能力，如若發起「斬首」行動，賴清德一定不會比馬杜羅更幸運，但以中國人的處事哲學和解決台灣問題的複雜性，以「斬首」戰方式突入抓捕，應該還不在解決台灣問題工具箱里的靠上層位置。

這是因為，美國奉行是的起源於歐洲的海盜文化，搞的是霸道政治。海盜文化的本質是搶，沒有長期經營與治理的概念，過一天是一天，沒有了就去搶別人的，對給對方造成什麼災難性後果不在乎。霸道政治的本質是持強凌弱，憑借實力地位霸凌其它國家，對給對方國家帶來什麼樣的感情創傷，或可能激起什麼樣的反抗不在乎，不行就屠殺鎮壓。再不行，當包袱甩掉就行了，既沒有感情負擔，也不為結果負責。這些屬於美國的文化特點，在特朗普政府身上表現得尤其明顯。

馬杜羅被美軍三角洲部隊抓捕帶往美國。

對美國而言，委內瑞拉是一個不相干國家。特朗普以縱容販毒為由抓捕馬杜羅只是一個藉口，其目的，一是盯上了委內瑞拉境內的石油等資源，二是殺雞駭猴，以儆效尤，給美洲國家打個樣，讓拉美各國知道「特朗普新門羅主義」不是虛的，不聽美國的話，馬杜羅就是榜樣，三是演給MAGA黨和美國選民看，服務於特朗普的國內政治需要，強化特朗普敢以雷霆手段捍衛美國利益的強人形象，為接下來形勢艱難的中期選舉服務。特朗普只關注這三個目的，至於委內瑞拉亂不亂，委內瑞拉百姓的死活，抓走馬杜羅後能不能消除委內瑞拉精英與民眾中瀰漫的反美情緒，統統與美國無關。

中國的政治文化和要解決的台灣問題，與美國和委內瑞拉的情況都不一樣。中國奉行王道政治，以有效統治為政治根本，講究「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」，要為治下的每片土地、每個人負責。西方海洋文明的劫掠文化和霸道政治，在中國人的政治文化里是被在國家政治的精神層面所鄙視的。受現代大眾政治侵染，近些年中國又將單一從上到下只講究秩序的統治，上升到雙向互動的治理，對自身的道德與責任要求，又有了進一步提升。

委內瑞拉總統馬杜羅夫婦1月3日晚被送到紐約後，再由囚車押解往法院。（Reuters）

對中國而言，台灣是自己的土地，在這片土地上生活的絕大部分人，儘管有不少被台獨思潮侵蝕，仍然是中國人，是骨肉同胞。台灣問題不是派兵抓走一個兩個賴清德就能解決的。「斬首」戰或許能產生一定的震懾效應，讓後繼上台的政黨政治人物有所收斂，但解決不了台灣普遍存在的對國家認同的缺失問題，消除不了台灣的台獨思潮，甚至會讓民間情緒更為對立。

中國不是美國，不需要讓台灣害怕，也不需要通過對台灣領導人搞斬首戰震懾周邊其它國家，讓其它國家害怕。中國沒有盯上台灣的資源，領導人也沒有通過展現對台強勢服務於自身政治的明顯需要。中國要完成的是國家統一，不僅是政治層面主權、領土的統一，還有人心的歸附與統一。

東部戰區發布的聯合演訓區示意圖。（央視新聞）

中國要達到的目的，不是一場「斬首」戰能實現的，甚至不單是通過軍事手段能實現的。這是一項世紀工程、人心工程，是國家重塑。這一工程肯定不會一代代拖下去，有既定的完工日期，但在方法論上，既需要保持嚴厲的軍事壓力，更需要政治上的、經濟上的、文化上的、大眾心理上的長期耐心，需要久久為功。

所以，中國大陸一致在以最大的耐心，最大的誠意，希望以和平方式實現國家統一。這句話不是空洞的政治口號，是真心的。中國大陸一直說，台灣不管是哪個政黨、不管過去持哪種政見，只要認同一個中國，都可以談，都歡迎，這句話也不是客套話。台灣有很多政治人物，包括一些網紅，之前也搞過台獨，在他們改變原來的立場後，都受到了中國大陸的歡迎。賴清德等如果幡然悔悟，哪一天拋棄台獨主張，回到「兩岸一中」的正確道路，會不會也會受到歡迎？我相信一定會。

2025年1月1日，賴清德發表上任後首度的元旦講話，談話全文使用「台灣」自述，隻字未提「中華民國」。（台灣總統府提供）

只是以賴清德等人的頑固，除非步槍頂著腦袋，轉變的可能幾乎沒有。不然怎麼叫「頑固台獨分子」？所以軍事的手段一定有，政治的、司法的也一定有，而且這些手段現在正越來越多，越來越嚴厲，絞索正越收越緊。比如進行圍台軍演，出台「頑固台獨分子」名單並對上名單的頑固台獨分子進行制裁，出台針對頑固台獨分子的司法懲戒措施等等。但是在窮盡一切和平手段之前，在《反國家分裂法》所定義的幾種啓動武統的條件被觸動之前，中國不會隨隨便便對台動武。除非台灣領導人踩踏這些底線到了無法容忍的地步，大概率也還不會以「斬首」方式處理。

但是，話說回來，大概率不會，不代表絕對不會；現在不會，不代表以後不會；不會以單純的「斬首」方式解決問題，不代表不會在「斬首」的同時，結合其它強力方式解決問題。甚至即便解放軍不會，不代表台軍不會綁了當投名狀送給中國大陸。只要在台獨的方向狂奔，早晚有一天，災難會降臨。