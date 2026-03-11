霍爾木茲海峽航運量驟降97% 聯合國警告：影響食品和石油價格
撰文：林嘉敏
出版：更新：
霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）近期航運量出現斷崖式下跌，聯合國已發出緊急警告，稱此舉將直接影響全球食品和石油價格，引發連鎖經濟反應。
聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）引述聯合國貿易和發展會議（UNCTAD，又稱貿發會議）的新報告稱：「自2月28日以來，霍爾木茲海峽的船舶交通量下降了 97%。」，並指出這會帶來「嚴重後果」。
杜加里克表示：「霍爾木茲海峽是重要的海上關卡，承載著全球約四分之一的海上石油和約三分之一的全球化肥貿易。」他還強調其中包括「每年約1600萬噸化肥」。
聯合國貿發會議的報告指出，霍爾木茲海峽的關閉可能會推高食品價格，並給生活成本帶來額外壓力，特別是對弱勢群體而言。杜加里克指出最終帶來的經濟影響將取決於海峽關閉的持續時間和程度。
自伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布因受美以襲擊而關閉霍爾木茲海峽以來，該海峽一直是能源市場關注的焦點。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一表示，如果伊朗採取任何阻止石油輸送的行動，將會遭受20倍的打擊。
伊朗局勢｜路透社：三艘貨船在霍爾木茲海峽遭不明飛行物攻擊霍爾木茲海峽航運受阻斷供石油 連鎖反應引糧食危機？｜新聞背後伊朗局勢｜霍爾木茲海峽航運受阻 中東4國石油日減產高達670萬桶伊朗被曝霍爾木茲海峽布水雷 特朗普：立即清除否將面臨嚴重後果