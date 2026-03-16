日本啟動單邊釋放石油儲備　應對中東戰爭供應危機

據日本《每日新聞》3月16日報道，日本為緩解因美國、以色列與伊朗戰爭加劇的供應擔憂，開始釋放國家與民間石油儲備，以穩定國內石油產品流通。



這是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，日本首次動用石油儲備。根據計劃，日本將先釋放民間部門持有的15天用量儲備，隨後再釋放國家持有的1個月用量。

此次釋放是日本在國際能源署（IEA）32個成員國協調行動前的單邊措施。為配合釋放，政府將依據《石油儲備法》把對煉油商與貿易公司的強制儲備天數要求，從70天下調至55天。首相高市早苗上周三（3月11日）宣布，計劃釋放約8000萬桶石油，規模史上最大，相當於國內45天消費量。

2025年6月22日，圖為路透社設計圖片中，一個霍爾木茲海峽地圖被放置在石油閥門後面。（Reuters）

截至2025年底，日本石油儲備總量約4.7億桶，相當於254天國內消費量，其中國家持有146天，民間持有101天，其餘為與產油國共同儲存。這是日本自1970年代建立儲備制度以來第七次動用儲備。

日本超過90%的原油進口依賴中東，自2月28日中東戰事爆發以來，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）實質關閉，阻斷了波斯灣的油氣運輸，導致原油價格飆升。