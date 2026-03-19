馬斯克激讚　深圳17歲高中生揚威AI界　領銜創｢注意力殘差｣技術

中國人工智能公司月之暗面（Moonshot AI）的Kimi團隊近日發表一篇論文，獲馬斯克（Elon Musk）大讚「Kimi的工作令人印象深刻」。公開資料顯示，這篇論文的３位並列第一作者中，其中一名是深圳國際學校高三學生陳廣宇（Guangyu Chen），今年僅17歲。



Kimi新架構讓馬斯克點贊。（深圳特區報）

這篇論文的第一作者是深圳國際學校高三學生陳廣宇。（網絡圖片）

月之暗面是2023年3月成立的AI企業，由清華校友楊植麟等創立，核心產品Kimi大模型在國際榜單上多次挑戰GPT-4/Claude等大模型，被譽為中國「AI四小虎」之一。本次Kimi團隊發佈的論文成果之所以能獲馬斯克關注，是因為Kimi團隊提出了一種叫「注意力殘差」（Attention Residuals）的新技術。

簡單來説就是過去訓練AI模型，常用的是「殘差連接」，就像搬東西上樓，每爬一層，都把之前的東西帶上，但層數一多東西越多，重要資訊反而會被淹沒了。而Kimi團隊的「注意力殘差」，則是每上一層樓，可以挑出當下有用的東西，不需要背上所有資訊。這樣訓練效率可直接提升25%，推理延遲只增加不到2%。

Kimi團隊發佈的最新論文。

17歲少年接觸AI研究僅一年

值得注意的是，這篇技術技術論文的附錄顯示，17歲深圳少年陳廣宇排在作者名單第一位。Guangyu Chen（陳廣宇）、Yu Zhang（張宇）、Jianlin Su（蘇劍林）前三位作者均被標注為「同等貢獻」（Equal contribution），其餘34位作者姓名後則未見這一標注。

與陳廣宇並列共同一作的另外兩人，分別是張宇和蘇劍林。張宇是Kimi高效模型架構的重要研究者，蘇劍林則是大模型領域知名研究者，其提出的旋轉位置編碼（RoPE）已成為主流大模型廣泛採用的位置編碼方法之一。

陳廣宇排在作者名單第一位。（深圳特區報）

據深圳特區報報道，陳廣宇真正深入接觸人工智能研究，是近一年的事。最初，他通過研讀論文、追蹤GitHub開源專案等方式補上基礎認知。後來，他因在特推上分享對技術博客的反思，引起一家矽谷AI初創公司CEO關注，並在暑假期間前往美國實習七周，回國後於去年11月到Kimi團隊實習，直到參與完成了這篇論文。

對於馬斯克點贊帶來的熱度，陳廣宇希望外界多關注寫技術和團隊。（深圳特區報）

對於馬斯克點贊帶來的關注，陳廣宇回應時強調，不要「造神」，希望外界少寫個人、多寫技術和團隊，不要為了熱點突出個人，這項工作是團隊共同完成的成果。