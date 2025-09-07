中國軍事裝備井噴式迭代　較美西方存三大優勢｜點經

反艦導彈、尖端無人潛艇、反導系統……中國大閱兵上出現的各種「大傢伙」盡顯了中國近年來軍事科技成果。相比2015年的閱兵，這次的閱兵可以說是所有裝備都換代了，甚至還換了不止一代。這個成績單讓世界震驚，連日來各海外媒體不斷爭相報道。為什麼中國軍事科技進展如此之快？這其中原因很多，比如跟軍改有關，跟研發體系有關，跟製造業的發展也有關，跟過去十年的國際局勢變化也有關。究竟是何緣由，中國軍事製造發展處於怎樣的水平，或許可以找到多個角度來分析。



首當其衝的最核心原因在於，中國2024年全部工業增加值完成40.5萬億元，製造業總體規模連續15年保持全球第一，製造業增加值佔全球比重約30%，超過美德日三國總和。龐大的製造業規模，給軍工產業帶來諸多好處。

中國製造業門類齊全，軍工產業如果設計出甚麼新裝備，很容易從中國現有的供應鏈體系中，找到供應商來定製化生產相對應的零部件，可以讓新裝備的設計以更快的速度從設計圖紙落地實現。

2025年抗戰勝利80周年閱兵，殲擊機等軍機及導彈等戰略武器通過天安門廣場。（新華社）

同時，龐大的製造業規模，帶來的低成本優勢，對中國軍工實力也是一大幫助。而龐大製造業規模，帶來了巨大的產能優勢。這是中國軍工產業很重要的三大優勢：供應鏈體系優勢、綜合成本優勢、產能優勢。

現代戰爭，大都是美國對其他國家發動的戰爭，特點是代差碾壓，技術優勢非常巨大，且國力差距巨大，所以不管是波斯灣戰爭、伊拉克戰爭，都是閃電戰般迅速結束，當然隨後美國也被拖入漫長的治安戰，這是另一個話題。僅從美軍發動的現代戰爭角度，給人一種錯覺就是現代戰爭都是閃電戰。

最關鍵是美國人「騙」了自己，上述判斷讓美國人深信：未來戰爭不再是鋼鐵洪流的對撞，而是高科技的精準打擊。美國相信，只要掌握最前沿的武器，就能輕易碾壓任何對手，不必再維持龐大的製造業基礎。（更多內容見：中國閱兵盡顯工業實力 這決定戰爭勝負 為什麼美國卻放棄了？ | 點經）

然而，2022年爆發的俄烏衝突，當對壘雙方軍事裝備不存在代差碾壓，技術優勢不大的時候，戰爭陷入消耗戰。雖然俄羅斯的綜合國力明顯要強於烏克蘭，軍事實力也強於烏克蘭。但烏克蘭背後依靠着北約，過去這三年多，北約為烏克蘭提供了全方位的軍事情報支持、裝備支持、訓練支持。事實擺在面前：俄烏衝突拖入消耗戰泥潭。背後較量的是整個軍事供給體系，其中就包括軍工產業的成本較量、產能較量。

這時候，軍工產業的製造成本就非常關鍵，因為製造成本越高的國家，在消耗戰中對國力的消耗就越大。俄烏衝突三年打下來，西方製造業成本高企、產能不足的問題，暴露得非常明顯。俄烏戰爭幾乎把北約炮彈庫存打空，自身產能不夠，還得靠韓國供應烏克蘭炮彈。

美媒《華盛頓郵報》7月2日稱，2022年2月俄烏衝突爆發以來，美國已經向烏克蘭提供了價值超過670億美元（約5,223億港元）的武器和安全援助，包括5億多枚子彈和榴彈、31輛M1A1主戰坦克、300萬枚155毫米炮彈、5,000輛悍馬、數十套防空系統等，其中155毫米炮彈在俄烏戰場上消耗最大。

去年俄烏打得比較激烈的時候，烏克蘭155毫米炮彈的月消耗量是最少10萬枚。在俄烏衝突爆發之前，每枚炮彈的價格約為2100美元，但俄烏衝突爆發後，由於消耗巨大加上產能不足，155毫米炮彈在一年時間就漲了4倍，達到每枚8,400美元。

2024年3月12日，烏克蘭赫爾松地區，在俄羅斯進攻烏克蘭期間，烏克蘭軍人向前線陣地的俄軍發射D-30榴彈炮。(Reuters)

美國《星條旗報》（Stars and Stripes）2024年12月稱，時任美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）承認，2022年俄烏衝突初期，烏軍在短短8週內就損失了相當於美國一年產量的155毫米炮彈。

更嚴重的是持續的彈藥消耗，2024年9月，美國155毫米炮彈月產能達到4萬枚。美軍之前設定了今年10月達到月產能10萬枚155毫米炮彈的目標，但今年8月，根據陸軍發言人沃倫（Steve Warren）稱，該軍種目前月產4萬發炮彈，與2024年9月的產量相當，預計要到2026年中才能達到月產10萬發155毫米火炮炮彈。但其實很大情況是明年這個時候，計劃又得改到明年的明年，可謂是「明年復明年」。美國軍工產能無法迅速提上去，背後是美國製造業長期衰落的結果。

俄羅斯雖然也靠朝鮮供應炮彈產能，但俄羅斯的炮彈產能並不低，月產能超過30萬枚。貝恩策略顧問公司（Bain & Company）預計，俄羅斯2024年將生產大約450萬枚炮彈，而歐盟和美國合計將生產約130萬枚。俄羅斯炮彈不夠用，是因為俄羅斯炮彈消耗量更大，去年月均消耗量至少達到60萬枚，形成對烏軍5倍以上的火力壓制。

再說說成本，俄羅斯使用的152毫米炮彈的生產成本明顯低於西方155毫米炮彈的成本。貝恩策略顧問公司數據顯示，俄羅斯152毫米炮彈的平均成本為每枚1,000美元，而北約155毫米炮彈的價格平均每枚達4,000美元。

2025年抗戰勝利80周年閱兵，殲擊機等軍機及導彈等戰略武器通過天安門廣場。（新華社）

所以，現代戰爭進入消耗戰，拼的是後勤、國力，也是在拼軍工產能和軍工成本。這只是拿常規彈藥來舉例。一個國家製造業規模，對於軍事裝備的迭代優勢影響更是相當巨大。

中國軍工產業發展，追求高「效費比」。效費比，就是產出效益與投入費用的比值。投入少，產出多，效費比就高，效益就好。通俗說，就是好鋼用在刀刃上。要實現高效費比，一個核心基礎就是要有強大的製造業規模支撐，才能儘可能降低軍工製造成本。

中國軍費規模佔GDP比例並不高，僅1.38%；歐盟在有美國軍事力量存在的情況下，常年的軍費佔GDP比值都不到1.5%；美國的軍費佔GDP比例更是高達4.5%左右。中國用不到1.5%GDP的軍費，就完成了獨立自主的軍工國防體系。

除了製造成本低，現代戰爭的「高效費比」，還在於用同樣的錢，造出來的裝備戰鬥力的提升。用同樣的錢，造出來的武器裝備戰鬥力越強，效費比越高。這就要求軍事裝備追求推動裝備體系化、訊息化、智能化發展。

俄烏衝突的爆發，大量無人機的應用，已經在改變現代戰爭的形態，甚至已經在重塑武器裝備的設計理念。這次中國閱兵最大一個亮點，就是大量無人化、智能化裝備的展示。

中國從2015年就提出智能製造計劃，製造業智能化也會進一步推動軍工產業智能化，對於軍事裝備智能化也有幫助。中國能這麼迅速地開始應用大量無人化、智能化軍事裝備，跟中國製造業智能化的長期積累是密不可分。這些新式軍事裝備的設計，可以很迅速通過強大的製造業來進行落地，並持續迭代、改進。

特別值得一說的是「體系作戰」，它在今年5月的印巴衝突後，成為廣為人知的一個名詞。這次印巴空戰中，巴基斯坦之所以能夠擊落印度空軍多架陣風戰機，不僅僅只是靠殲-10C戰機，而是靠中式裝備的成體系作戰。

2025年9月3日， 中國北京，在抗戰勝利80周年閱兵上，解放軍士兵站在一架無人機旁。（Reuters）

據報道：「由於巴基斯坦空軍已經通過數據鏈聯接殲-10CE、ZDK-03預警機、紅旗-9防空系統等裝備構成了作戰網絡。殲-10CE與ZDK-03預警機、電子戰飛機通過數據鏈實現實時信息共享，形成『傳感器-射手』閉環。在預警機的幫助下，殲-10CE無需開啟自身雷達即可接收目標信息，採取『A導B射』的『准四代隱身戰法』降低了被反制風險。巴方通過『傳感器-射手』一體化體系，實現了快速響應，極大壓縮了獵殺時刻。」

這顯示體系作戰，能讓軍事裝備的作戰能力得到放大，實現1+1大於2的效果，從而提高了效費比。

另外，很關鍵是，中國從2015年開始推進的產業升級戰略，已經收穫了戰略成果。2024年，300兆瓦級F級重型燃氣輪機成功點火，高溫超導材料支撐世界首條35千伏公里級超導電纜連續穩定供電逾1000天，工業母機、儀器儀表、工業軟件等領域突破一批創新性技術和產品、高端裝備、人工智能等領域創新能力進一步提升，生物製造、機器人等新興行業快速成長。產業升級讓中國製造業往高精尖方向快速發展，這是中國軍工產業能夠快速迭代的重要基礎。

就以東風-27方陣為例，對於高超音速導彈這種尖端裝備來說，「能造出一枚」和「能批量列裝」完全是兩個概念。前者是科研成果，後者才是工業實力。

東風-27的方陣至少釋放出三層訊號：首先，製造工藝涉及高能固體燃料、耐高溫復材、複雜氣動布局和精確制導。如果沒有成熟的工藝和穩定的供應鏈，不可能形成方陣。其次，閱兵中的東風-27不只是導彈本體，還配套了運輸發射車、指揮通訊和保障車輛，顯示其已融入部隊體系。要知道，中國的閱兵傳統是，只有成規模列裝的裝備才會成方隊亮相。如果還是樣機或小批試製，不會如此高調公開。

2025年9月3日， 中國北京，在抗戰勝利80周年閱兵上，一名解放軍士兵站在鷹擊-19反艦導彈旁。（Reuters）

所以，中國九三閱兵的最大看點，並不是某一款新武器，而是體系化展示：核三位一體、高超音速導彈、無人作戰集群和定向能裝備，背後都有着完整的工業鏈條與配套的產能。

除了硬實力之外，還有一點很重要，是如何看待軍工產業。中國是不可能讓軍工產業變成暴利行業，追求高效費比就意味着議價權不在軍工企業手中。

強烈對比的是，美國的軍工產業之所以是暴利行業，是因為本身美國是被諸多資本利益集團控制，所以美國的行政是為了讓美國資本集團利益最大化。美國是出了名軍事裝備造價昂貴，這使得美國的效費比極低，雖然美國擁有世界最多的軍費支出，但這些年卻不斷養肥了各路「史密斯專員」和軍工資本，實際產出並不高，完全就只能靠吃老本。

不但要有數量，還要有質量。這次閱兵即是中國新式軍事裝備的一次集中展示，也是中國軍工產業發展的一次展示，更是中國製造業發展的一次展示。