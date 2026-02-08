有片｜汽車飛機合一　中國首款航天造電動垂直起降飛行器首飛成功

《央視新聞》報道，由中國航天科技集團九院聯合重慶多方力量研製的中國首款航天造電動垂直起降飛行器（eVTOL）2月6日在重慶永川大安機場首飛成功，圓滿完成各項性能驗證。該產品實現了飛行器與汽車物理組合的創新構型，可面向多元出行與運輸需求無縫切換陸空行駛模式。



中國電動垂直起降飛行器首飛成功。（人民日報）

該飛行器採用分體式設計，由機翼、座艙、底盤組成飛行體與陸行體兩種形態，飛行體可承載兩名乘客在3000米以下低空以150公里時速飛行，陸行體基於全電智能線控底盤，可實現超300公里續航。

依託自主研發的自動對準、分離耦合機構，各部分連接與分離可由程序自主控制。定製化座艙及多類型底盤、機翼模塊，大幅提升了場景適配性與使用靈活性。該飛行器是面向適航標準設計研製的多功能低空裝備，可實現「航天級積木」的模塊化組合，將在交通出行、物流運輸、應急保障等領域發揮作用。