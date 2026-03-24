中東局勢致老撾「油荒」　帶火華人電動單車行｢一千多輛15日售罄｣

中東衝突持續，國際能源緊張，有老撾華人發貼文稱，老撾油價大幅上漲出現「油荒」，當地電動單車賣斷貨。有華人商家表示，電動單車銷量大幅上升，多款車型售罄。內地電動單車品牌「歐派」的海外銷售部工作人員稱，老撾地區50餘家門店共有1000餘輛庫存電動單車，大約15天全部售罄，目前缺貨嚴重。



據央視財經3月18日報道，受中東局勢影響，嚴重依賴能源進口的東南亞國家老撾近日出現燃油供應短缺，全國超四成加油站暫停營業。老撾政府最新數據顯示，該國2500餘家加油站中，已有超1000家因燃油供應不足停業，占比超過四成；正常營業的加油站，汽柴油價格均大幅上漲。

網民發布的影片顯示，老撾一家歐派店舖內電動單車幾乎已售空，店內十分空曠。銷售人員稱受中東局勢影響，當地油價上漲至每升13元（人民幣，下同），電動單車銷量隨之大幅增長。有網民評論：「十天前還滿滿當當，現在連車輪都不剩了」「老撾電動單車直接清庫存了」「想去老撾賣電動單車」。

老撾電動單車門店產品售罄。（網民發佈影片截圖）

據《極目新聞》報道，23日下午，歐派海外銷售部一名工作人員李先生表示，老撾約有50家歐派加盟店，原有一千多輛電動單車庫存，受當地「油荒」影響，15天便售罄，目前處於嚴重缺貨狀態。「影片拍攝的萬象店300輛電動單車庫存現已售空，連續多日有十餘人排隊購買，一輛電動單車售價在3500元至5500元之間。」他說。

一名在老撾從事電動單車生意的華人蓉蓉則稱，近期受油價上漲影響，電動單車銷量火爆，多款車型已無貨，日均銷量約30輛。另一名銷售電動單車的華人同樣表示，由於近期油價上漲，購買電動單車的人特別多。

在老撾萬象從事電動單車代購的華人謝先生說，目前電動單車一車難求，部份店舖單日銷量可達四五十輛。在售車型包含歐派、雅迪、愛瑪等品牌，只要價格適中，就十分暢銷，一般三四千元。