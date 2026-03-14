稱兩岸和平並非台灣一廂情願　鄭麗文：感受到對岸釋出巨大的善意

3月14日國民黨主席鄭麗文出席論壇活動表示，兩岸和平不只是台灣一廂情願的想法，台灣前總統馬英九時代靠著九二共識創造兩岸榮景，她從選上國民黨主席的那天起，國民黨和對岸的接觸，讓她感受到對岸釋出巨大的善意和誠意。



她表示，兩岸的和平關係應該是穩定、制度化的，除了雙方共同的願望和決心外，更需要國際社會、尤其是美國的理解和支持。



鄭麗文參加民間團體主辦的「和平時講」系列論壇，和台灣婦聯會主委雷倩對談。（影片截圖）

鄭麗文參加民間團體主辦的「和平時講」系列論壇，和台灣婦聯會主委雷倩對談，從不同角度分析兩岸關係的可能路徑以及台灣社會的選擇。

鄭麗文指出，1990年代隨著冷戰結束，全球迎來和解及全球化的高峰，兩岸也迎來交流、和平對話，現在也不可能再回到40年前的冷戰。她強調，當今的現實是，兩岸產業經貿關係已不可能一刀切，民進黨喊出要結束紅色供應鏈也毫無可能。

鄭麗文表示，兩岸只要有理智的人，都知道應該要結束自相殘殺。她提到，只要靠著「九二共識，反對台獨」，確認兩岸同屬一中，擱置其他一切問題，就能確立基礎、化解歧異。

鄭麗文參加民間團體主辦的「和平時講」系列論壇發表演說。（影片截圖）

鄭麗文認為，台灣隨時會政黨輪替，因此兩岸的和平關係必須是穩定、制度化的、永續存在的。她強調，不同的文明間不是只有對立衝突的必然結果，可以隨著科技進步，透過不斷交流對話溝通。

鄭麗文參加民間團體主辦的「和平時講」系列論壇發表演說。（影片截圖）

雷倩：兩岸可測試香港、澳門、海南、台灣4島的制度對接，打開新局

《風傳媒》此前報道，婦聯會主委雷倩此前曾表示，台灣面對著1945年戰後地位是否確定，以及1949年兩岸分治的「2個未終局」，但無論如何，台灣的終局一定是「一個中國」，這是台灣無法逃脫的責任。

雷倩表示，假設兩岸無法透過政治談判敲開大門，應該考慮另闢和平路徑，可藉由國際清算銀行BIS的「mBridge」（跨境數位貨幣支付平台）體系，測試香港、澳門、海南、台灣4島的制度對接，試著打開新局面。

台灣婦聯會主委雷倩。（影片截圖）

雷倩在論壇上也再次提出台灣，澳門、香港、海南自由貿易港，試驗「四島橋接」的構想。

對此鄭麗文則回應，歐盟也是從二戰後的西歐慢慢實驗出來的成果，她認為以現在的科技和經驗，已經可以讓兩岸發展出全新的制度性安排，讓兩岸人民的意願同時被尊重到。