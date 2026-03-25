國民黨內鬥延燒　內地學者：不影響「習鄭會」交流機制

國民黨近期人事風波持續延燒，是否衝擊兩岸交流引發外界關注。上海海峽兩岸關係研究會研究員包承柯分析，兩岸交流尤其是青年層級互動不應因政黨內部紛爭而中斷，至於備受關注的「習鄭會」，在既有政治基礎與制度運作下，不致受到影響。



台媒《中時新聞網》3月25日報道，國民黨內部分歧近期浮上檯面，引發外界對兩岸交流管道穩定性的疑慮。包承柯表示，相關風波確實可能讓外界產生疑慮，尤其當涉及青年交流平台與組織運作時，若出現中斷或弱化，恐導致未來願意推動兩岸互動的團體與個人減少，進一步壓縮交流空間，對兩岸關係發展不利。

他指出，過去幾年由馬英九基金會推動的兩岸交流成果顯著，包括透過大九學堂組織台灣青年赴中國大陸參訪，以及促成大陸青年赴台交流。在兩岸關係相對緊張的情況下，仍持續維持互動，對促進理解與交流發揮積極作用，顯示民間與青年層級往來的重要性。

2024年4月9日，北京，馬英九率台灣青年參觀長城。馬英九在長城高唱《長城謠》。（影片截圖）

包承柯強調，兩岸青年交流具有長期且基礎性的意義，在政治對立升高的背景下更顯珍貴，不僅有助於降低彼此誤解，也為未來關係發展累積正面能量。他認為，各界應設法維持既有交流態勢，避免因政黨內部紛爭而影響長期互動基礎。

針對國民黨內部派系與個人矛盾，包承柯表示，政黨內部出現分歧屬正常現象，關鍵在於透過既有制度進行溝通與化解。他指出，相關問題應回歸黨內機制處理，避免擴大為外界政治爭議，影響整體形象與對外互動空間。

對於兩岸政治互動是否受影響，包承柯表示，大陸方面並不關注國民黨內部具體紛爭，而是重視制度正當性與既有政治基礎。他指出，國民黨主席鄭麗文為透過正常程序產生，具備正當性，且當選時曾與中共總書記習近平有賀電往來，成為雙方持續互動的重要前提。

鄭麗文。（Facebook＠鄭麗文）

包承柯進一步指出，國共雙方過去已在「九二共識」基礎上建立溝通機制，並形成一定互動慣例，未來只要在此基礎上運作，兩岸仍可持續推動交流與合作。

至於外界高度關注的「習鄭會」，包承柯表示，相關高層互動屬既有機制的一部分，不會因單一政黨內部紛爭而輕易中斷。他指出，鄭麗文曾多次表達訪問大陸意願，國台辦亦透過不同場合表達願在既有政治基礎上加強交流，未來是否成行，仍取決於整體政治氛圍與雙方安排，但整體來看，相關交流管道仍具延續空間。