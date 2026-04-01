鄭麗文訪陸｜獨尊連戰馬英九　鄭麗文意在卡位國民黨的兩岸正統

鄭麗文即將率團訪問中國大陸，外界現在多半在等看她與習近平見面之後能不能帶出什麼具體變化，但期間其實還藏有一個細節更值得看——鄭麗文在談這次訪問的政治脈絡時，點名的是連戰、馬英九，卻沒有提朱立倫，也沒有提洪秀柱。這不是侃侃而談裡的口誤空缺，而是她刻意放出來的政治留白。



從歷史事實來看，曾經訪陸並與中共高層互動過的國民黨主席，不只連戰與馬英九。朱立倫2015年在北京見過習近平，洪秀柱2016年也訪問過中國大陸，並舉行「習洪會」，而僅作為「造王者」、過渡階段黨主席的吳伯雄，更早也曾與胡錦濤進行會面。因此，若只是單純回顧歷史，鄭麗文其實沒有理由只留下連戰與馬英九這兩個名字，但她選擇這樣說，等於是替過去那段歷史做了一次整理，把一整排人物壓縮成一條線、兩個點，只留下她認為「可以代表什麼」的那兩段、那兩個人。

國民黨主席鄭麗文。（鄭麗文Facebook）

是以，如果把連戰與馬英九放在一起看，用意就很容易理解。連戰2005年訪陸，是國共兩黨在1949年之後第一次最高層級的正式接觸，那不只是交流，而是破冰。馬英九則是實現兩岸領導人66年來首度會面，同時也是首位卸任後訪陸的台灣領導人，政治身分與象徵性都遠高於一般政黨人物。質言之，這兩個人都帶著「第一次」的意味，也都發生在國民黨仍然握有一定主導力的時期。

換句話說，連戰與馬英九，不只是去過北京的兩個人，且是國民黨政治能量相對強盛、能夠主導兩岸節奏階段的領頭人物。

就這個標準回頭看朱立倫與洪秀柱，問題就更加清楚。朱立倫與洪秀柱確實也曾訪陸，但所處的時間點與階段聲勢卻完全不同。回顧朱立倫2015年赴北京，是國民黨即將失去政權的前夕，洪秀柱2016年訪陸，則是在國民黨是年敗選、整體氣勢走下坡之後。這兩次互動並非沒有意義，但在政治氛圍上，更像是試圖穩住局面，而不是重新定義局面。（延伸閱讀：鄭麗文訪陸｜「習鄭會」勢在必行 必須對過去翻篇）

國共兩黨自2005年開啟兩黨領導人會面機制，包含連戰、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱等四位國民黨主席相繼赴北京訪問，但上一次國共兩黨領導人會面已是2016年11月，國民黨主席洪秀柱赴北京與與中共總書記習近平會談，時隔將近十年。（新華社）

這個差別，對鄭麗文來說就很關鍵，某種意義而言，她現在不是在寫歷史，而是在選擇她要站在哪一段歷史裡。如果把自己接在朱立倫、洪秀柱之後，整個敘事會變成延續一段弱勢時期的對陸操作，但如果她把自己接在連戰、馬英九之後，就可以把這次訪問說成一次路線回歸，甚至是重新啟動。

用白話說明，鄭麗文正在做的，是一種政治定位的再整理，她不說「國民黨一直都這樣做」，而在說「國民黨應該回到哪一種做法」。（延伸閱讀：鄭麗文訪陸｜「習鄭會」將登場 不是象徵問題而是結果問題）

再往台灣內部政治裡看，這樣的選擇也有很實際的用處。連戰與馬英九掌權時代，在藍營支持者的記憶裡，代表的是一個相對穩定、有秩序的國民黨。那時候的兩岸政策不一定沒有爭議，但至少方向清楚，也比較能被支持者理解。後來幾任黨主席，無論是朱立倫、洪秀柱、吳敦義或江啟臣，都沒有真正建立起那種可以統整全黨的權威感，也都無法成為意義上的「共主」，更多時候反而是在處理內部矛盾、甚至製造內部矛盾。

鄭麗文表示，國民黨未來要成為主動的和平締造者。（Facebook@鄭麗文）

爾今，鄭麗文刻意「尊連敬馬」，就是在試圖繞過前段猶如「五代十國」般的黨內權力中樞混亂時期，直接把自己放回一個「曾經成功」的歷史階段裡，誠如她在競選國民黨主席時，即以「尊馬」作為標榜一樣。這樣做的好處很直接，對支持者來說，這不是一條新的、不確定的路線，而是安置回曾經熟悉且安心的記憶。這無怪乎，鄭麗文在回首歷屆國共領導人會面的歷史時，說法上必要如此「精準」。

此外，再看北京的反應，其實也是對應得上。這次邀訪由國台辦主任宋濤出面宣布，並且直接以中共中央與習近平的名義發出邀請，規格明顯拉高。這種安排，很難只當作單純的行程通知來看，而更像是在回應如果鄭麗文願意把自己放在連戰、馬英九這條線上，北京也願意承認這條線還存在。

換句話說，放到兩岸國共互動的脈絡裡，鄭麗文不是單方面在定義自己，北京也在選擇要不要接受這個定義。從目前的訊號看，雙方在這一點上並沒有太大落差。

然而，這或也將衍生後續的挑戰問題，因為鄭麗文「獨尊連馬」的敘事，在藍營內部當然可以整合支持者，到北京方面也可以獲得認可，但放到台灣整體社會，就不一定那麼單純。民進黨支持者不必說，但對觀望的中間選民而言，這種歷史選擇本身就帶有立場意味，尤其對缺乏那段歷史記憶的新一代選民，吸引力自然不夠，也可能被解讀為路線上的收縮，而不是擴張。

2018年，國民黨前主席連戰在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平會面。（新華社）

順此而下，這自然也會直接影響到「習鄭會」之後的評價標準。因為一旦鄭麗文把自己放在連戰、馬英九的位置上，外界自然會用相同的標準來看她。不是看她有沒有見到習近平，而是看這次會面之後，有沒有留下任何可以延續的東西。哪怕不是大的突破，只要能讓某些交流重新動起來，或讓原本卡住的節點稍微鬆一點，都會被視為成果，反過來，如果什麼都沒有，那這種高度的自我定位，就會變成壓力。

總的來說，鄭麗文在確認出訪行程對外的回應中，只提連戰與馬英九，是一種政治上的篩選、致敬，更是讓自己可以找到目標對齊，把她希望外界如何理解這趟訪陸的方式講清楚，表明這不要是一場重啟的交流經驗而已，而是一個可以被放進歷史序列的再接觸。