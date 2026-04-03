張雪機車奪冠｜創辦人張雪稱重慶政府「一個子兒都沒出」引熱議

在3月29日結束的世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站WorldSSP組別中，中國電單車品牌「張雪機車」兩度奪冠，不僅創造了中國製造商在該賽事中的歷史性突破，也一舉打破了歐美日品牌長達數十年的冠軍壟斷。



當被問到重慶政府給予哪些支持時，張雪坦率回答「一個子兒（錢）也沒有」，引發網民熱議。



張雪機車創辦人張雪是從湖南山村走出的修車工學徒，他用近20年的熱愛締造出「中國機車」的傳奇故事。

據了解，湖南人張雪2013年在有「摩托之都」之稱的重慶開始創業，並於2024年成立張雪機車。成立之初，獲得高信資本600萬元（人民幣，下同）的首筆投資。今年1月，有浙江國資背景的浙創投A輪領投張雪機車9000萬元，投後估值達10.9億元。

截至目前，張雪本人以約73%的持股比例掌握公司控制權。重慶張雪夥伴企業管理合伙企業作為員工持股平台，持股約9.2%。高信資本持股9.2%，浙創投持股共計8.3%。

當被問到重慶政府給予哪些支持時，張雪坦率回答「一個子兒（錢）也沒有」，引發網熱議。與之對比的是，3月31日，浙江官媒接連發文宣傳對張雪的投資，掀起網上對重慶上海營商環境的對比和討論。許多網民發文嘲諷稱「重慶尷不尷尬？」

浙江官媒發文則用「「押中張雪」、「9000萬是怎麼投出去的？」等為標題，突出張雪背後獲得浙江的資金支持，並提議「把張雪引到浙江來」。有網民留言稱，「一個湖南人在重慶做企業，最後是浙江投的」，指浙江營商環境果然比內陸城市好，重慶應該反思。

張雪。（每日經濟新聞）

張雪機車所在的重慶兩江新區經信委則稱，正規劃打造高端摩托車產業園，為張雪機車提供近200畝生產基地。

官媒：政府對企業的支持已超越單純的「給錢給物」

《聯合早報》採訪重慶大學經濟學教授姚樹潔告訴，政府對企業的支持方式多種多樣。建立穩定的產業園區，提供技術和機制等，本身就是一種巨大投資。

《人民日報》對此則發文說，如今政府對企業的支持已超越單純的「給錢給物」，而是構建一整套創新生態。《人民日報》稱，一家企業和一個產業的成功，不能狹窄地放在一地一域觀察。

《人民日報》評論指出，政府的托舉，從來不是單一「輸血」，而是多元「賦能」，有形與無形並存，有為與無為相濟。該評論強調，重慶政府發力搭建最完整的摩托車產業鏈，讓重慶成為「摩托車之都」，更引述張雪說法稱，「重慶不只給了我造車的土壤，還給了我把車造好的底氣」。

文中提到，張雪本人來自湖南，企業背後投資有浙江國資背景；在重慶完成研發生產，把高端摩托車銷往各地，「一家企業的成功，體現多個地方的元素，彰顯中國『散裝有特色，整裝有優勢』特徵」。

文中寫到中國式的「地瓜經濟」，讓企業藤蔓向全國延伸汲取養分，反哺根系越扎越深，最終實現「藤蔓越舒展，塊莖越粗壯」。