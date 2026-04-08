鄭麗文訪陸｜國民黨主席時隔10年訪陸　台海格局與形勢已變

4月7日，中國國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團抵達大陸，開展為期6天的參訪行程。期間，除了4月8日上午鄭麗文率國民黨訪問團拜謁中山陵之外，國家主席習近平預計將在北京會見鄭麗文。這是時隔10年國民黨主席再次率團訪問大陸。



國民黨主席鄭麗文4月7日啟程前往上海，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）

上次訪陸的國民黨主席還是洪秀柱。2016年11月習近平在會見洪秀柱時表示：「2005年，兩黨衝破歷史藩籬，開啟新的交往。兩黨領導人共同發布『兩岸和平發展共同願景』，揭示了兩岸關係和平發展新方向。2008年以來，國共兩黨同兩岸同胞一道，開闢了兩岸關係和平發展道路，給兩岸同胞帶來了許多實實在在的利益。公道自在人心，國共兩黨為兩岸關係和平發展作出的貢獻已經寫在歷史上。」

國共兩黨自2005年開啟兩黨領導人會面機制，包含連戰、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱等四位國民黨主席相繼赴北京訪問，但上一次國共兩黨領導人會面已是2016年11月，國民黨主席洪秀柱赴北京與與中共總書記習近平會談，時隔將近十年。（新華社）

那時國民黨在台灣輸掉大選，蔡英文領導的民進黨上台執政，兩岸關係面臨惡化風險。十年後的今天，國民黨主席再度訪問大陸，但台海格局與形勢已經發生變化。

2005年的胡連會是兩岸之間、國共之間自1949年兩岸分治以來的歷史性會晤，自此之後，共產黨與國民黨的僵局被打破。2008年國民黨的馬英九贏得台灣大選，兩岸關係從此進入和平穩定的8年，經貿和人員往來迅速增加。然而2016年民進黨上台執政後，因為蔡英文當局拒絕承認「九二共識」，採取「聯美製陸」與去中國化路線，兩岸關係開始惡化，甚至有滑向李登輝、陳水扁時期的對抗風險。

2020年台灣大選，蔡英文成功連任。2024年台灣大選，曾是蔡英文副手的賴清德贏得大選，但民進黨輸掉立法院選舉，國民黨成為立法院第一大黨。從2016年到現在，民進黨連續執政10年，兩岸關係不斷惡化，轉圜空間日漸縮小。2022年佩洛西訪台事件儘管最終有驚無險，卻一度將台海兩岸推向「兵兇戰危」的險境。賴清德上台以來任由蔡英文任內大幅惡化的兩岸關係持續惡化，屢次刺激大陸，甚至危險地將大陸視作「境外敵對勢力」，讓越來越多的人對台海和平憂心忡忡。

2022年8月3日，時任美國眾議院議長佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

10年之間，兩岸的綜合實力差距持續擴大，大陸日益在台海具有壓倒性優勢。台灣的發展本來大幅領先於大陸，但大陸自1978年改革開放以來，經濟開始騰飛，2010年的GDP躍居世界第二，成為世界工廠。為了抓住新一輪產業革命的機遇，2015年大陸開始實施「中國製造2025」規劃。經過10年的努力，2025年5月《紐約時報》的一篇文章《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》寫道：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變，有些甚至超過了西方的產品。」

無論 C919大飛機、5G、新能源車、光伏發電、宇樹機器人、DeepSeek，還是航母山東艦、福建艦與055型驅逐艦相繼入列，都在說明大陸的經濟、工業、科技、軍事裝備已經取得重大進步，兩岸綜合實力差距越來越大。

與兩岸關係、兩岸綜合實力差距同步發生變化的是，二戰後以《聯合國憲章》為代表的世界秩序正面臨瓦解風險，台灣長期過度依賴的美國在特朗普現象的衝擊下深陷信譽危機。2022年俄烏衝突、2023年以哈衝突，有力證明和平的寶貴和戰爭的殘酷。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

2025年特朗普二次入主白宮以來，親手撕碎美國長期以來塑造的理想主義外衣，張口閉口皆是利益，不僅侵蝕民主法治規則，讓美國政壇馬屁文化盛行，而且大規模退群毀約，發起貿易戰，威脅吞併格陵蘭島，非法抓走委內瑞拉總統馬杜羅，草率挑起伊朗戰爭，讓美國軟實力遭受重創，讓世界局勢趨於混亂。

大陸在此背景下邀請國民黨主席鄭麗文訪陸，說明哪怕兩岸關係已經因為民進黨而大幅惡化，哪怕兩岸綜合實力差距越來越大，哪怕世界局勢趨於混亂，但大陸仍希望儘可能推動兩岸關係和平發展，仍然把和平統一視作解決台灣問題的理想方案。

國民黨主席鄭麗文4月7日啟程前往上海，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）

兩岸有共同的歷史文化和血脈聯結，和平交往、共同發展符合兩岸人民和中華民族的共同利益。大陸自改革開放以來將「和平與發展」視作時代主題，去年召開的二十屆四中全會重申鄧小平時代提出、十九大提前至2035年的基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的目標，認為未來五年「是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」，展現出和平發展的政治抱負。

台灣問題的理想解決需要水到渠成的寶貴時間，需要台海兩岸的共同努力。傳統中國的思想家孟子說過，惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大。無論是對於大陸發展大局還是對於兩岸人民的福祉來說，大陸邀請鄭麗文訪陸具有積極意義，既意味着大陸希望和平解決台灣問題，又意味着台灣有不希望兩岸「兵兇戰危」的健康力量。台海的格局和形勢已經改變，但許多事情都事在人為，希望大陸能通過持續提升硬實力和軟實力來贏得人心，希望台灣能務實地與大陸改善關係。