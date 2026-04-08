鄭麗文訪陸｜鄭麗文中山陵謁陵提及｢中華民國｣　現場講話數度哽咽

國民黨主席鄭麗文今（8）日上午到訪南京中山陵謁陵，值得註意的是，謁陵祭文以代表中華民國的「民國」紀年來朗讀，並在謁陵後的公開講話中，鄭麗文提到孫中山「建立了亞洲第一個民主共和國—中華民國」。此外，在提到孫中山逝世時正逢台灣被日本殖民，談起這段歷史，鄭麗文數度哽咽不已。



據《三立新聞網》、《TVBS新聞網》等台媒報道，國民黨主席鄭麗文訪陸之行第二天（８日）到南京中山陵謁陵。上午9時許，鄭麗文一行乘車抵達中山陵博愛廣場，向國民黨創黨總理孫中山致敬。

上午9時許，鄭麗文一行乘車抵達中山陵博愛廣場，向國民黨創黨總理孫中山致敬。（翻攝中時新聞網直播畫面）

上午9時許，鄭麗文一行乘車抵達中山陵博愛廣場，向國民黨創黨總理孫中山致敬。（翻攝中時新聞網直播畫面）

現場有數百名民眾在外圍觀並熱情問候表達歡迎，現場亦有民眾高呼「鄭主席好！」「歡迎鄭主席！」「兩岸一家親」場面熱烈溫馨。鄭麗文面帶微笑，頻頻向現場民眾揮手互動、親切回應。

鄭麗文面帶微笑，頻頻向現場民眾揮手互動、親切回應。（翻攝中時新聞網直播畫面）

祭文用「民國紀念」開頭

在謁陵環節，國民黨發言人江怡臻念誦祭文。據了解，祭文開篇即提及「維民國一百一十五年」，是以民國紀年開頭。

此外，文中以「中華恢復，民國創立」帶入中華民國，並點出「民族、民權、民生」及憲法，象徵國父提出的三民主義為中華民國憲法奠基。結尾則強調「共創和平，寶島神州」，彰顯國民黨「先寶島、後神州」的優先次序。鄭麗文獻花並率團鞠躬後，默思一分鐘。隨後回到博愛廣場，向媒體發表談話。

在謁陵環節，國民黨發言人江怡臻念誦祭文。據了解，祭文開篇即提及「維民國一百一十五年」，是以民國紀年開頭。（翻攝中時新聞網直播畫面）

謁陵環節，國民黨發言人江怡臻念誦祭文。據了解，祭文開篇即提及「維民國一百一十五年」，是以民國紀年開頭。（翻攝中時新聞網直播畫面）

致辭提台灣被日本殖民的歷史，鄭麗文數度哽咽

鄭麗文回到博愛廣場之後，對現場媒體發表談話。談及孫中山逝世，當時國際媒體大篇幅報道，30萬民眾湧上街頭高喊打倒帝國主義、打倒軍閥，而當年台灣已淪為日本殖民地長達30年，而孫中山死後，台灣人身份尷尬、處境艱難，無法像大陸民眾直接對孫中山去世的悲喪之情，台灣民間在日本人箝制下仍舉辦各種弔念孫中山的活動。

鄭麗文回到博愛廣場後，向媒體發表談話。（翻攝中時新聞網直播畫面）

鄭麗文也提到，當時蔣渭水更親自撰寫下「孫先生死矣」，充分表達台灣人的悲慘痛不已。她感慨，當年在中國大陸哭孫中山之死，是天經地義，在台灣哭孫中山之死，卻要小心翼翼、躲躲藏藏，自己真的感慨萬千。

「希望為所有人種下和平種子」

鄭麗文提到，2005年四月跟隨前國民黨主席連戰率團踏上南京土地，展開歷史的和平之旅，時隔25年，她再度來到中山陵，踏上392階梯，而階梯又分為8個平台（也有說法為10段），象徵孫中山的「三民主義」與「五權憲法」，想到當年總理未竟之事，現在要向本黨總理報告，根據三民主義，國民黨成功建設台澎金馬，成為美好的社會，在大陸也見證進步和建設，超乎所有人的期待與想像，期待我們的子孫都能在這裏種下和平的果實。

鄭麗文提到，期待我們的子孫都能在這裏種下和平的果實。（翻攝中時新聞網直播畫面）

據《聯合早報》報道，2005年4月時任國民黨主席連戰率團訪陸，成為1949年兩岸分治以來，首位訪問中國大陸的國民黨主席。 連戰當時在中山陵的謁陵祭文，開宗便宣示「維民國九十四年四月廿七日」；謁陵後的講話也提到，中山先生領導國民革命，推翻滿清，建立了亞洲第一個民主共和國，那就是「中華民國」，鄭麗文這次的敘述與連戰當年一致。

除了連戰之外，吳伯雄、洪秀柱等歷任國民黨主席皆曾在中山陵用不同方式表述「中華民國」，此外，馬英九2023年以卸任總統身份訪陸，在中山陵致詞時自稱「馬英九前總統」，並指孫中山創建民國「到今天已經112年」；他在題字時也落款民國紀年。

據《ETtoday新聞雲》等台媒報道，結束拜謁中山陵的行程後，鄭麗文將與中共江蘇省委書記信長星會面。之後，在中午搭乘高鐵前往上海，下午展開企業參訪行程。

除了參觀電商平台美團外，鄭麗文一行人也將考察上海濱江工業區。隨後，她將與上海市委書記陳吉寧進行晚宴交流，以及夜遊黃埔江。9日中午，鄭麗文與台商見面結束後，將搭機趕往北京為10日「習鄭會」做準備。