鄭麗文訪陸｜鄭麗文率中國國民黨訪問團拜謁中山陵
撰文：盧詩文
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4月7日，國民黨主席鄭麗文飛抵上海虹橋機場，展開其六天五夜訪陸行程。今日（4月8日）上午，中國國民黨主席鄭麗文率領國民黨訪問團拜謁中山陵。
據《新華社》報道，中山陵位於南京東郊紫金山麓。1925年，中國民主革命的偉大先驅孫中山先生在北京逝世，1929年安葬於此。作為孫中山先生的陵寢所在地，中山陵深受海內外中華兒女景仰。
拜謁中山陵一直是中國國民黨主席來大陸參訪的重要行程。鄭麗文此行是中國國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸。行程為期6天，訪問團將到訪江蘇、上海、北京。
國台辦副主任潘賢掌提前一日到現場場勘
據《中時新聞網》報道，國台辦從各方面來看都相當重視鄭麗文此行，鄭麗文抵達上海當天，由國台辦主任宋濤親自去接機，當天晚上也舉行晚宴款待鄭麗文一行人。
此外，由於鄭麗文一行第二天（8日）上午預計前往中山陵謁陵，有民眾目擊到國台辦副主任潘賢掌於7日親自帶隊去現場場勘，確保明天流程運作順利。
另據《Newtalk》新聞報道，國台辦一行人光是討論在博愛牌樓前的合影就花了至少5分鐘，包含鄭麗文要站哪、階梯要踩哪一階，事前行程安排滴水不漏。
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