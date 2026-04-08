鄭麗文訪陸｜鄭麗文率中國國民黨訪問團拜謁中山陵

4月7日，國民黨主席鄭麗文飛抵上海虹橋機場，展開其六天五夜訪陸行程。今日（4月8日）上午，中國國民黨主席鄭麗文率領國民黨訪問團拜謁中山陵。



國民黨主席鄭麗文率訪問團開啟大陸參訪行程，中共中央台灣工作辦公室主任宋濤於南京東郊國賓館宴請訪問團。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文4月7日啟程前往上海，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）

據《新華社》報道，中山陵位於南京東郊紫金山麓。1925年，中國民主革命的偉大先驅孫中山先生在北京逝世，1929年安葬於此。作為孫中山先生的陵寢所在地，中山陵深受海內外中華兒女景仰。

南京中山陵。（資料圖片）

拜謁中山陵一直是中國國民黨主席來大陸參訪的重要行程。鄭麗文此行是中國國民黨主席時隔10年再次率團訪問大陸。行程為期6天，訪問團將到訪江蘇、上海、北京。

國台辦副主任潘賢掌提前一日到現場場勘

據《中時新聞網》報道，國台辦從各方面來看都相當重視鄭麗文此行，鄭麗文抵達上海當天，由國台辦主任宋濤親自去接機，當天晚上也舉行晚宴款待鄭麗文一行人。

此外，由於鄭麗文一行第二天（8日）上午預計前往中山陵謁陵，有民眾目擊到國台辦副主任潘賢掌於7日親自帶隊去現場場勘，確保明天流程運作順利。

另據《Newtalk》新聞報道，國台辦一行人光是討論在博愛牌樓前的合影就花了至少5分鐘，包含鄭麗文要站哪、階梯要踩哪一階，事前行程安排滴水不漏。