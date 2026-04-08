鄭麗文訪陸｜人民日報評論：兩岸關係春暖花開迎「融冰時刻」

國民黨主席鄭麗文已於昨日日（7日）中午飛抵上海虹橋機場，展開其六天五夜訪陸行程，並預計於本月10日會晤國家主席習近平。



7日，官媒《人民日報》發文表示，鄭麗文這次訪問，被視為是兩岸「春暖花開」的「融冰時刻」。文中也強調，國共兩黨堅持「九二共識」、反對台獨，也充分展現兩岸中國人完全有智慧、有能力，解決「自己家裡的事」。



國民黨主席鄭麗文4月7日啟程前往上海，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）

文章指出，春暖花開之際，兩岸關係迎來融冰時刻。應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率訪問團於4月7日中午抵達上海虹橋機場，開啟大陸參訪行程。此訪受到兩岸輿論和國際社會高度關注。文章表示，國共兩黨交流對話的良性發展昭示世人：兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情。

國民黨主席鄭麗文4月7日啟程前往上海，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）

文章回顧，鄭麗文就任國民黨主席以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。此行是時隔10年後，現任國民黨主席再次來訪大陸。文章指出，回望兩岸關係發展歷程，2005年國共兩黨開啟高層交往對話；2008年至2016年，兩岸雙方在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，簽署了23項協議，開創兩岸各領域大交流、大合作局面，台海呈現和平發展、安定繁榮的喜人景象，給兩岸同胞帶來實實在在的利益福祉。這充分表明，兩黨良性互動對於改善、發展兩岸關係具有重要的引領作用。

4月9日，鄭麗文一行乘車抵達中山陵博愛廣場，向國民黨創黨總理孫中山致敬。（新華社）

文章強調，兩岸關係好，台灣才會好。歷史和現實反覆證明，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，台海就能和平穩定，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；反之，否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。如果沒有堅持「九二共識」、反對「台獨」這個定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆。這一顛撲不破的道理，早已被兩岸關係發展的實踐所印證，也成為兩岸同胞的普遍共識。

4月9日，鄭麗文一行乘車抵達中山陵博愛廣場，向國民黨創黨總理孫中山致敬。（新華社）

文章表示，台灣問題是中華民族內部的事務，是中國人家裏的事，當然應該也只能由家裏人商量著辦。祖國大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

文章指出，以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情，守護好、建設好自己的家園。文章最後強調，唯有堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，把穩正確方向、促進交流合作、堅持有商有量，才能讓兩岸關係重回和平發展的正確軌道。