鄭麗文訪陸｜九二共識反台獨入黨綱　鄭麗文比連戰馬英九多走一步

國民黨主席鄭麗文即將於4月7日訪問中國大陸，外界多半把焦點放在「習鄭會」成形、能談出什麼內容，但鄭麗文選在行前，把「堅守九二共識、反對台獨」正式寫入國民黨黨綱，可謂「勇氣可嘉」，也「先馳得點」。



綜觀鄭麗文訪陸的重中之重當然還是「習鄭會」，但她把「堅守九二共識、反對台獨」正式寫入國民黨黨綱，當是另一個同樣重要的觀察點。持平而論，這個動作和「習鄭會」不在同一層次，「習鄭會」會是一次標誌性的政治互動，寫入黨綱則是在界定國民黨自己的兩岸路線，兩者可以互相呼應，但意義不同。

3月30日，國民黨主席鄭麗文於國民黨中央召開記者會，證實獲中共中央及總書記習近平邀請前往中國大陸訪問，除表達感謝，也欣然接受這項邀請。（Facebook@鄭麗文）

回顧「堅守九二共識、反對台獨」的說法，對國民黨來說不是什麼新鮮立場，但過去更多是一類可以隨情境調整的政治語言，如見不同黨主席上任，總要在相關文字的詮釋間多加一些修辭用的形容詞，「加工調味」一番才敢端上桌，好似純粹的「九二共識」難以下嚥，不容以「原型食物」呈現台灣選民面前。如今，鄭麗文豪氣、不囉唆地將「堅守九二共識、反對台獨」寫進黨綱，此間的性質就變了，等同從過去的「這樣說」，轉為現在與未來的「就照這樣走」，成為一條需要被持續對照、也不容易後退的制度路線。（延伸閱讀：鄭麗文訪陸｜「習鄭會」勢在必行 必須對過去翻篇）

此間差別不只在於字面，而在國民黨是否願意把原本可彈性伸縮的立場固定下來，轉為必須承擔的承諾。同理的對照組自然是民進黨，民進黨多年來遲遲不敢動「台獨黨綱」便是鮮明的例子。

問題是鄭麗文為什麼敢？如果把背景拉開，就能看到明顯的既視感。今天的局勢，很容易讓人聯想到2005年連戰訪陸。當時國民黨在野，兩岸關係緊繃，外界普遍擔心衝突升高，連戰一行的「破冰」不是在輕鬆氛圍中發生，而是在局勢逼近臨界點時出現的選擇。現在的情況某種程度上更接近那個時刻，如國民黨同樣在野，台海被反覆視為高風險區域，中美之間競爭與對話並存，北京對民進黨政府施壓的同時，也在尋找可以互動的對象，只是這一次外部結構更複雜、牽動更廣。

國民黨主鄭麗文多次表明，國民黨要證明兩岸不需兵兇戰危 可憑智慧走出和平大道。（Facebook@鄭麗文）

放在這樣的脈絡下，鄭麗文此刻的動作，就不只是單純表達要交流，而是一次帶有歷史瞄準的路線選擇。她試圖把國民黨重新接回連戰與馬英九時期那條曾經運作過的框架，但同時更往前推了一步——不只在實務上延續，而是直接寫進黨綱，讓這套原本存在於政治默契與政策操作中的基礎，轉化為政黨的正式承諾。（延伸閱讀：鄭麗文訪陸｜獨尊連戰馬英九 鄭麗文意在卡位國民黨的兩岸正統）

而這樣的處理，可以帶來兩個效果：一方面對支持者釋放出穩定訊號，因為路線回到一個熟悉且可辨識的框架，另一方面，也對外界展現標準化，即未來國民黨所有兩岸主張與對外互動，都會被放在這條寫入黨綱的路線下觀察。這也可以解釋為什麼北京的回應相對正面，因為一個已將相關立場制度化的國民黨，意味其路線具有一定的穩定性與可預期性。

國共兩黨自2005年開啟兩黨領導人會面機制，包含連戰、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱等四位國民黨主席相繼赴北京訪問，但上一次國共兩黨領導人會面已是2016年11月，國民黨主席洪秀柱赴北京與與中共總書記習近平會談，時隔將近十年。（新華社）

但同樣的動作，也同時提高了壓力。過去可以透過模糊空間迴避的問題，之後都會被直接對照這條路線來檢視。九二共識與反台獨寫進黨綱之後，就不能只停留在語言，而必須在實際互動中證明這條路線能運作、要有具體效果。這也是為什麼，外界接下來看「習鄭會」，不只看成局，也看這樣的路線能否留下任何可以延續的後路。（延伸閱讀：鄭麗文訪陸｜「習鄭會」將登場 不是象徵問題而是結果問題）

回到鄭麗文這一步本身，代表的意義其實很直接，國民黨縱然沒有提出新的兩岸主張，但選擇把既有主張制度化，把一條長期存在的政治慣性，轉成要承擔的政黨路線。在當前的台灣政治裡，這樣的動作並不常見。至少在這一點上，鄭麗文率領的國民黨這次做了一個清楚的選擇：把一條講了很多年的路，正式定了下來，至於這條路能不能走得通，是下一個問題，但路線本身，已經不再模糊。