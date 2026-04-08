鄭麗文訪陸｜舊局將盡，新局未明：台海和平終於有人往前走了一步

國民黨主席鄭麗文4月7日啟程前往上海，由中共中央台辦主任宋濤接機，落地後旋即轉往南京，這一幕之所以有分量，在於它標誌著一段拖了太久的事情，終於成行。這是近十年來再有國民黨現任主席率團訪問中國大陸，也是國共高層黨際互動重新啟動的明確訊號。對北京來說，這是一次安排好的政治接待，但對台灣而言，這更像是一場遲來的現實教育：原來台海局勢不是只能在軍演、軍購與相互叫罵之間打轉，兩岸之間還保有存在對話的這個選項。



鄭麗文的這一步，說穿了一點都不神秘，回顧她從競選國民黨主席到當選後，一直在講幾件台灣政壇近年最被忌諱、也缺乏短期市場回收的事，如中國人認同、兩岸對話、台海和平等。再用一以貫之的標準來看，鄭麗文也並沒有把這些話語當尋常政客即興式的政治表演看待，而是一路把這條線講到底，甚至進一步把「九二共識、反對台獨」正式寫入國民黨黨綱，等於把原本可以模糊處理的政治語言，升格成為必須承擔的承諾約束。這也是為什麼，鄭麗文今次訪陸成行，本身就已經帶有某種「皇天不負苦心人」的味道，不是她忽然得到這個機會，而是她自己把自己一路推到了這個位置。（延伸閱讀：鄭麗文訪陸｜九二共識反台獨入黨綱 鄭麗文比連戰馬英九多走一步）

或為鄭麗文此行掃除蜚語障礙，國民黨副主席張榮恭特在行前兩天，高調地對外陳述，鄭麗文今次受邀方式與「胡連會」一模一樣，就規格論規格，從邀訪方式、宋濤接機，到行程安排和政治宣示來看，北京也顯然有意把這次互動提升到與2005年「胡連會」或可對照的層次。（延伸閱讀：鄭麗文訪陸｜獨尊連戰馬英九 鄭麗文意在卡位國民黨的兩岸正統）

當然，這未必意味北京已準備對台讓利，也不代表兩岸立刻進入新時代，但至少說明一件事，在北京眼中，國共之間恢復高層對話，仍是可操作、也願意投注一定政治資源的渠道。換句話說，北京對國共對話不是敷衍，而是有意釋出一定善意。

待抵達南京後，鄭麗文在晚宴上遂將這次「2026和平之旅」直接概括為包含對亞太局勢、兩岸關係、國共關係與台灣歷史的四重意義，明確化她試圖把這次出訪從一次政黨交流，往更大的區域和平敘事上推的用意。這套說法當然有她的政治目的，但這套陳述之所以能夠成立，根本在於台海今天確實已被國際社會視為高風險地帶，任何降低誤判、恢復接觸、重新建立某種最低限度互信的動作，都會被放大檢視。試想，當台灣一個在野黨主席敢在這個時間點跨出去，無論成效最後多大，都至少已比只會在台灣內部對支持者高喊備戰與抗中的人，更接近「處理問題」本身。（延伸閱讀：鄭麗文訪陸｜「習鄭會」將登場 不是象徵問題而是結果問題）

觀諸民進黨對鄭麗文此行的反應，其實已經成為鮮明的對照組，幾乎都是條件反射式的不是「北平模式」就是「躺平」，不是「投降」就是「屈服習近平」，如見台行政院長卓榮泰最新拿傅作義說事，民進黨發言人則繼續把國共對話與賣台畫上等號等。這類說法看似強硬，實際上卻很虛，因為他們都沒有回答到一個最基本的問題：如果台灣不想打仗，除了軍購與口號之外，還有沒有別的路？只要有人試圖把這個問題重新擺回桌上，民進黨就立刻用歷史陰影與道德恐嚇把桌子掀掉。這其實是心虛使然。（延伸閱讀：「習鄭會」還沒成局 一場傳聞已掀翻民進黨的政治焦慮）

說到底，真正讓民進黨不舒服的，從來不是鄭麗文訪陸由誰接機，甚至未必是「習鄭會」三個字本身，而是兩岸對話這件事一旦重新被視為「合法選項」，民進黨長年壟斷的政治敘事就會鬆動。過去十年，民進黨執政「最成功」的一件事，就是把兩岸交流包裝成有原罪，把和平論述縮減成天真，把對話可能性直接超譯投降主義。如今鄭麗文真的走出了這一步，民進黨全黨的焦慮自然也就藏不住。

2013年3月4日，習近平在北京人民大會堂福建廳會見連戰。（資料圖片）

當然，冷靜來看，也還不必過度浪漫化鄭麗文這趟訪陸之行，鄭麗文不是連戰，2026年的兩岸結構也不是2005年。今天的北京更強勢，華府把台海風險看得更重，台灣內部政治撕裂也更深。這意味著，習鄭會即便登場，也未必能立刻帶來什麼戲劇性突破，更不可能一夜扭轉兩岸基本盤。但抽象的政治有時即是如此，某些動作的重要性，不在於立刻解決多少問題，而在於蝴蝶效應，是否得以先把一扇門給打開。當台灣社會已經太久只聽到戰爭時，哪怕只是把和平重新說成一件可以努力的事，本身就有價值。

在預期4月10日舉行「習鄭會」的前夕，看著鄭麗文翩然訪陸的此時此刻，對比民進黨眾的言之鑿鑿、罵聲連連，用全景視野來對現階段最貼切的總結也許是：一個舊階段確實快要結束了。過去那種「國共到底談不談、兩岸還能不能談、誰一談就是賣台」的低水平內耗，至少被鄭麗文此行往前推動了一步，至於新階段會不會真的如期開始，還要看北京接下來給什麼、鄭麗文又帶回什麼，以及台灣社會願不願意把和平當成一件需要經營的事。對照台灣朝野政黨與北京的態度，變數當然有很多，唯有一點大概很清楚，即當國民黨終於跨出和平「欲靜」的一步，台灣真正「樹欲靜而風不止」的那陣風，恰恰還是民進黨自己。