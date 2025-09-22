「十四五」開出2214份罰單罰沒414億　恒大獲史上最重41.75億罰單

9月22日下午，國務院新聞辦公室舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，介紹「十四五」時期金融業發展成就，中國證監會主席吳清在會上作了相關發布。吳清介紹，「十四五」期間，對財務造假、操縱市場、內幕交易等案件作出行政處罰2214份，罰沒414億元（人民幣，下同），較「十三五」分別增長58%和30%。其中，就債市財務造假對恒大地產及其審計機構分別開具41.75億元、3.25億元（人民幣，下同）的史上最大罰單。



吳清表示，過去五年資本市場面臨的環境發生了覆雜深刻變化，外部輸入性風險挑戰可以說是風高浪急，國內部份領域風險「水落石出」，資本市場作為各類風險交匯地和敏感帶首當其沖。

吳清。

一是堅決維護市場平穩運行。落實「四早」要求，加強全方位監測預警，健全跨市場跨領域跨境風險防控機制，加強逆周期調節，統籌好一二級市場協調發展，同時強化與有關方面的協調聯動，支持匯金公司、社保、保險、證券基金和上市公司等發揮內在穩定作用，共同打好「組合拳」，築牢防波堤防浪堤，有效應對了外部沖擊，投資者信心和市場預期明顯改善。

二是穩妥推動重點領域風險持續收斂。堅持嚴控增量、穩減存量、嚴防「爆雷」，交易所市場債券違約率保持在1%左右的較低水平。私募基金風險整治紮實推進，約7000家僵屍機構完成出清，「偽私募」等增量風險基本得到遏制。關閉金交所、「偽金交所」成效明顯，應關閉的27家金交所已全部取消資質，排查出的上百家「偽金交所」也已經全部得到清理。

三是大幅增強監管執法的有效性、震懾力。一方面，聚焦財務造假等投資者深惡痛絕的違法違規問題，既「追首惡」，也「懲幫兇」，系統構建全方位、立體式的綜合懲防體系，堅決破除造假「生態圈」。比如，就債市財務造假對恒大地產及其審計機構分別開具41.75億元、3.25億元的史上最大罰單，對越博動力案第三方配合造假同步追責。

恆大．珺瓏灣單位景觀。

另一方面，用好用足法律所賦予手段，依法從嚴，把「板子」打準打疼。聯合最高法印發嚴格公正執法司法、服務保障資本市場高質量發展指導意見，不斷完善行政、民事、刑事追責體系。五年來，共向公安機關移送案件和線索超700件，一批責任人被依法嚴肅追究刑事責任。

四是紮牢織密投資者保護「安全網」。近年來，特別代表人訴訟首單康美藥業案賠償投資者約24.6億元，紫晶存儲案、澤達易盛案分別賠付投資者10.9億元和2.8億元，一批標志性案例在各方共同努力下得以落地，提升了投資者合法權益保護工作的質效。