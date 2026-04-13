特朗普「共損式對抗」加深美伊博弈困局

美國伊朗上周末在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的談判破局，這一結果並不令人意外。國際社會本就普遍預期，美伊難以通過一次磋商達成共識。人們此前更傾向認為，若談判陷入破裂，美國或將採取軍事手段打通霍爾木茲海峽。然而，談判破裂後的實際走向卻超出了所有預判：特朗普政府並未動用武力突破海峽封鎖，反而效仿伊朗，出兵對霍爾木茲海峽實施全面封鎖。

從博弈本質看，特朗普此舉呈現出典型的「共損式對抗」特徵——伊朗通過海峽封鎖施壓美國及海灣國家，而美國則以更具全面性的封鎖予以反制，實質上形成了共扼格局。雙方相互掣肘，彼此消耗。儘管這一決策看似激進且出人意料，但結合商業談判與國際博弈的經典策略來看，其背後藴含着鮮明的特朗普式談判邏輯，並非無跡可尋。

在常規的矛盾化解與談判實踐中，妥協讓步往往被視為達成共識的核心路徑。但在商業談判與國際戰略博弈中，經驗豐富的談判者往往會採取「進攻性破局」策略：面對對手的施壓，不僅不做出妥協，反而進一步強化自身立場、升級對抗姿態，將對手置於被動困局之中，進而迫使對手做出讓步以打破僵局。這種極具侵略性的博弈思維，被特朗普視為其「談判的藝術」。

霍爾木茲海峽作為全球能源運輸的咽喉要道，原本是伊朗掌握的核心籌碼，用於對美國及海灣國家實施戰略施壓。在經歷美以軍事打擊後，伊朗計劃通過對途經海峽的船隻徵收費用，彌補戰爭損失、籌措戰後重建資金。而特朗普政府的封鎖舉措，徹底改變了海峽控制權的博弈格局——原本由伊朗單方面掌控的戰略籌碼，轉變為美伊雙方共同持有的博弈工具，形成了雙向制衡的僵局。

這一格局類似於「雙重封鎖的胡同博弈」：雙方分別掌握着海峽通行的控制權鑰匙，任何一方想要實現通行，都必須獲得另一方的認可；若一方拒絕妥協，另一方則無法單獨突破封鎖。海峽封鎖直接引發全球油價飆升，美國固然需要承受高油價帶來的國內經濟壓力，伊朗也將面臨海峽封鎖導致的能源出口中斷的困境。雙方陷入「互相扼制、比拼耐力」的消耗戰，博弈的核心已轉變為「誰先突破耐力極限、做出妥協」，而率先讓步的一方，將在後續談判中陷入被動劣勢。

2026年4月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣佈封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）後，周一（4月13日）油價升破每桶104美元。（Trading Economics）

值得注意的是，美伊海峽對峙的影響並非局限於雙方，而是輻射至全球範圍內對中東石油存在高度依賴的國家。國際油價也應聲做出反應。此前，部分親伊朗國家的油船可通過繳納費用實現限量通行，而美國實施全面封鎖後，明確針對向伊朗繳納通行費的船隻採取限制措施，徹底切斷了這一通行路徑。對於此類國家而言，若海峽封鎖局面長期持續，如何保障能源安全、調整能源進口布局，將成為面臨的重大戰略挑戰。

據伊朗方面披露，美國在談判中提出了三項無理要求，其中一項便是要求與伊朗共同享有霍爾木茲海峽的收益分配權，並參與海峽管理事務，這一要求與特朗普一貫的邏輯高度契合。從商業思維出發，特朗普政府始終熱衷於對關鍵戰略資源的掌控與稅費徵收，在投入大量軍事成本用於中東戰事的背景下，通過掌控霍爾木茲海峽、獲取收益分配權，成為其彌補戰爭成本、實現戰略利益的核心訴求。

從當前美伊的博弈態勢看，若這一核心訴求得到實施，未來其他國家途經霍爾木茲海峽時，大概率需繳納通行費用，而美伊兩國或將成為唯一享有免費通行待遇的主體。

值得注意的是，在美伊圍繞霍爾木茲海峽的控制權進行博弈期間，美國媒體的報道導向出現了顯著階段性變化。在美伊宣佈停火後不久，有關愛潑斯坦的相關新聞迅速佔據美國媒體版面；就在特朗普宣佈封鎖海峽前夕，美國「第一夫人」梅拉尼婭發表聲明，明確否認自己與愛潑斯坦及其同夥存在任何關聯，這一聲明引發美國媒體的廣泛熱議，多家媒體對此進行了突發報道。

而在特朗普宣佈封鎖海峽後，媒體報道重心迅速轉向海峽對峙事件，愛潑斯坦相關新聞被迅速壓制。這一報道導向的轉變，與本次美伊戰事爆發前的媒體表現高度一致——戰事爆發前，美國媒體集中報道美國政要與愛潑斯坦的關聯傳聞，戰事爆發後則集體轉向戰爭相關報道。

針對這一現象，有觀點認為，以色列可能通過掌握的愛潑斯坦相關資料對特朗普形成政治綁架，迫使特朗普按以色列的意願介入戰爭，並通過製造國際熱點事件轉移公眾視線。目前尚無任何證據能夠佐證這一猜測，但是從美國政治的內部規律與事件過程的邏輯推演看，又不能說完全沒有道理。