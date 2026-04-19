北大學者朱兆一：美以透支中東穩定性　人民幣結算將迎漸進式爆發

隨著2026年11月APEC領導人非正式會議進入「深圳時間」，「APEC中國年·大灣區學術圓桌會」近日於深圳舉行。會上，北京大學匯豐商學院智庫中東研究所執行所長朱兆一博士就當前中東局勢及其對中國戰略的影響發表演講。



朱兆一引用習近平的話「太平洋足夠大，能夠容得下中國和美國」，但當前國際情勢下，美國正展現對全球掌控力的追求，特別是在金融、科技、軍事三個層面的絕對控制，這也使美國無法真正接受中國的追趕。這種結構性矛盾下，中東的混亂局面成為了觀察大國博弈、武器迭代與經濟主權重構的極佳樣本。



他在會後接受《香港01》專訪時進一步表示，儘管地緣衝突對局部地區造成巨大衝擊，但這正成為中國重新審視全球戰略平衡、從單純經貿往來轉向「共命運」深度綁定的關鍵契機。



美國打破「穩定綠洲」 海灣國家「絕對穩定」時代終結

朱兆一在發言時提出，當前中東衝突中伊朗、以色列及海灣國家捲入一場難以自拔的「不可能三角」衝突。他以伊朗為例指出，伊朗目前處於一個「既要又要還要」的惡性循環之中，既要維持神權體制、追求核能力，又需要經濟發展，最終陷入核計劃引發制裁、制裁加劇經濟困境、社會矛盾反過來強化核依賴的惡性循環。

而以色列則同樣面臨安全、國際形象與內部政治的結構性困局。他形容，「贏了戰鬥（Winning the battle），輸了戰爭（Losing the war）」，戰鬥可能今天打完，但「戰爭的時間會很長」，以色列的國際形象已陷入徹底的糟糕境地。其他海灣國家則在美國安全保護、伊朗威脅與石油市場依賴之間進退維谷。

圖為2026年4月7日，伊朗南部米納布（Minab）一所小學遭美以空襲滿40天，民眾在德黑蘭集會悼念遇難學童。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

後續專訪中，朱兆一也提到了「穩定綠洲」的概念。他指出，過去數十年，杜拜、阿布扎比、利雅德等城市一直被視為動盪中東裡的避險天堂。然而，這場由美以發起的針對性打擊，正在打破這一維繫多年的心理防線。

「2月28日美以斬殺伊朗高層的行為，在我看來並不明智，」朱兆一直言，「因為這些真正理解海灣國家經濟與能源價值的老一代領導人不在了，導致後續伊朗為了自保，將攻擊目標轉向了原本處於中立的阿拉伯國家。」

他進一步分析，當這場以無人機和導彈為主的不對稱戰爭波及到阿聯酋、沙特等「穩定綠洲」時，直接引發了國際資本對該區域資產的重新評估，也這標誌著海灣國家「絕對穩定」時代的終結。他指出，這些城市的避險價值將面臨長達3至5年的修復期，同時這種由美國主導或默許的打擊，實質上是在透支該地區的戰略穩定性。

2026年3月6日，伊朗首都德黑蘭，一名民眾在當日舉行的反以色列、美國集會上，手持已故前伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的畫像。（Reuters）

中東亂局轉化成中國「紅利」？

自2013年起，中國佈局「一帶一路」，13年來中東衝突各類問題不斷。朱兆一在演講中分析，中東這次的混亂對中國而言卻具備多重轉化的「紅利」。在軍事層面，「美軍打仗打得越多，我們和美軍的裝備代際差距越小。」戰場成了最好的觀察室與學習場。

此外，更為重要的是，衝突和「不對稱威脅」導致全球供應鏈重新定價。他舉例說，一架僅2萬美元的無人機攻擊就能讓杜拜這類高價值城市陷入靜默，其損失絕非美金可以衡量；以及霍爾木茲海峽僅因伊朗的「預期威脅」即可達成封鎖的特性，都讓中國新能源全產業鏈的統治力與高端製造的快速迭代優勢反而愈發突顯。

他認為，中國應藉此機會從單純的「賣產品」跨越到「共命運」，積極貢獻「中國標準」，「高水平開放需要戰略的定義，我們要主動塑造規則，而非被動適應。」

2026年4月18日出現於霍爾木茲海峽的船隻（Reuters）

他在採訪時也補充提到，美、以對伊朗的打擊確實對中國「一帶一路」將產生短期實質性衝擊，「伊朗是上合組織與金磚國家的重要節點，其軍事與經濟受損會迫使我們重新評估風險。」但他進一步強調，這種不穩定不會動搖大局，「我們的佈局不是只在伊朗，而是在周邊所有國家都有深入合作，不會因為一場戰爭而發生根本性改變。」

中國長年在中東佈局，但面對戰爭衝突，西方也有聲音認為「中國在夥伴遇到困難時幫不上忙」，影響力有限。對此，朱兆一持否定態度，認為中國與區域國家的合作本質上是經貿合作的互利共贏，而非軍事介入為手段，「中國並不以輸出安全保障或政治介入為核心手段，而是通過經貿、投資與產業合作推動共同發展。」這種「戰略定力」在變局中更顯優勢。

中國-伊朗關係／中伊關係：2023年2月14 日，伊朗總統萊希訪問中國北京期間，中國和伊朗的國旗在天安門廣場飄揚。（Reuters）

人民幣結算將漸進式爆發 「習特會」前中東局勢將穩定

雖然中國在中東衝突中的角色並未在軍事中顯現，但據《彭博社》4月2日報道，伊朗革命衛隊（IRGC）加大對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的控制，僅允許友好國家船通行，部份船隻需以人民幣或加密貨幣支付通行費。

對此，朱兆一將這一轉變視為石油美元體系邊際變化的重要觀察點。他指出，儘管美元仍在能源結算中佔據主導地位，但多個海灣國家已表達提高人民幣結算比例的意願。其邏輯基礎在於全球油氣市場供應偏過剩，而中國作為最大能源買家，天然具備議價能力。

他預測，未來中東能源貿易中，以人民幣結算的比例可能呈現逐步上升趨勢，預計中東區域人民幣結算的增長率將達到每年20%至30%，這將構成全球能源金融結構的長期變量。但他亦強調，這一過程並非針對美元霸權的「替代性變革」，而是漸進式調整。

2025年10月30日，特朗普在習特會前說：「我很高興再跟你見面。我們將會有很成功的會談，無庸置疑。但習近平是很強硬的談判者，這是不好的事。我們很熟悉對方。」(Reuters)

原本預計3月31日至4月2日期間進行的「習特會」，推遲至5月14日至15日期間進行。朱兆一指出，5月特朗普訪華將是2026年國際事件的重大節點之一。聯繫到近期正在進行的美伊談判，朱兆一認為，美方在一定程度上希望在特朗普訪華等高層外交互動前，穩定中東局勢，以避免衝突升級影響更廣泛的外交議程。他判斷短期內戰事全面升級的可能性較低，更可能以階段性1至2周的停火，以及談判延續的方式推進。