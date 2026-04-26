打賞定打劫？少女挪1700萬公款、老婦花光救命錢　官媒批直播亂象

【編者按】 上海一名年屆七旬的江阿婆，因深陷網絡直播「打PK」的虛擬勝負欲，竟在短短半年內將兒子辛苦在外打拼、交由其保管的330萬元（人民幣，下同）積蓄及個人養老金全數花光。阿婆為了助心儀主播勝出，頻頻刷出單份價值數千元的頂級禮物，直至銀行戶口清零，甚至窮到連15元電費也交不出。被兒子痛斥行為「比吸毒還厲害」後，阿婆雖感後悔，但獲贈最多的主播卻冷回一句「細水長流」後便音訊全無。由於打賞屬「衝動消費」，王先生欲透過法律或平台渠道追回這筆「棺材本」，目前仍希望渺茫。



這種因追求虛擬情緒價值而導致家庭崩潰的悲劇並非孤例，年輕一代同樣未能倖免。 4月21日，河南鄭州一名19歲女生小朱，在父親公司擔任出納期間，竟挪用高達1700萬元的公款打賞直播平台的主播，導致父親經營的公司瀕臨破產，欠下巨額債務。小朱坦言，在直播間獲得主播點名感謝和粉絲稱讚令她感到「感動與開心」，即使多次意識到金額過大，卻像「戒煙」般無法自拔。諷刺的是，涉事的MCN公司竟是行業標準的起草單位之一，其規章明文規定「不應誘導攀比打賞」。目前，小朱已在父親陪同下向警方投案，並表示願意「以坐牢換取退款」。



對於此類「傾家蕩產式」打賞亂象，官媒《人民日報》4月25日發布評論《這是「打賞」？這是「打劫」！》，直指這已非單純互動，而是異化為精心設計的「情感操控與財富收割」，感嘆「這是打賞，更是打劫」。



評論強調，直播平台利用PK機制與虛假人設誘導非理性消費，不僅危害個體財產安全，更扭曲社會價值觀。隨著中央網信辦出台11條監管硬要求，行業正迎來從「流量至上」回歸「內容為王」的強力校準，透過設置打賞限額與提醒功能等精細化治理，試圖為狂熱的「打賞經濟」降溫，避免直播間淪為掠奪普通人家生計的工具。



以下為《人民日報》文章全文：

近期，兩則案例沖上熱搜：平時節儉的70歲老人，把家里330餘萬元積蓄全打賞給了網絡主播，最後連15塊錢電費都交不起；20歲女子一年多打賞主播揮霍近1700萬元，致父親企業瀕臨破產。

主播單獨為小朱錄製的「拆卡」影片截圖（抖音@封面新聞）

金額之大，令人震驚。這哪是「打賞」？簡直是「打劫」！事雖個案，但類似的問題大家不得不防。

直播打賞本是網民自願表達認可、激勵優質內容創作的一種互動方式。然而在「流量至上」的驅動下，一些直播打賞已然異化為精心設計的情感操控與財富收割。

一些直播賬號運營主體通過PK對戰、打賞榜單等製造攀比氛圍，讓當事人在主播誘導和眾多圍觀者慫恿下，逐漸上癮失去判斷力，無法自拔。有的主播利用低俗「擦邊」、虛假人設等方式，精心編織「情感劇本」，讓打賞者「移情」，把主播看作自己的親人、愛人、朋友等，以滿足在現實中渴望又無法獲得的某種情緒或關系。一些人的巨額打賞，早已遠超自身經濟承受能力。有人為此深陷網貸，有人揮霍全家生計，甚至動用治病救命錢，代價慘痛，教訓深刻。

這類看似「你情我願」的打賞，實則暗藏偽裝和操控。部分受害人特別是老年人遭遇情感欺詐，身心都受到巨大傷害。對未成年人而言，部分主播渲染一夜暴富、不勞而獲，放大攀比心理，無異於一味「毒藥」。凡此種種，危害不只是個體被「割韭菜」，更會扭曲社會價值觀、破壞公序良俗。

小朱在兩名主播的不同時段直播間裏，多次一次性刷出100個火箭、郵輪等頂級禮物。（大象新聞）

對狂熱非理性的「打賞經濟」，要及時糾偏、果斷降溫。近日，中央網信辦發布《關於加強網絡直播打賞規範管理的通知》，針對直播打賞，推出11條硬性規定，為直播打賞戴上法治與責任的「緊箍」。這是對行業發展方向的強力校準，推動行業從「打賞至上」的野蠻生長，回歸「內容為王」的理性發展。

剎住歪風，治理亂象，最終目的是推動行業向前。《中國網絡視聽發展研究報告（2025）》顯示，截至2024年底，我國網絡直播用戶規模達8.33億，占網民總數的75.2%。網絡直播在引領網絡文化新潮流、塑造新主流消費場景、催生消費新範式等方面發揮著積極作用。對此，《通知》考慮到用戶實際情況和消費需求不同，沒有「一刀切」地對打賞限額進行限制，而是尊重用戶消費意願，倡導理性消費，要求網站平台為用戶提供打賞限額和打賞提醒功能，允許用戶自行設定個人單次、單日打賞最高金額，以及設置打賞提醒方式和提醒頻次，最大程度保護消費者權益。這一做法，在保障用戶權益、維護公共秩序與促進行業健康發展之間找準平衡點，以精細化治理，推動直播行業行穩致遠、良性發展。

直播打賞不能淪為「打劫」，唯有監管嚴格值守、平台守土盡責、主播心存敬畏、用戶理性參與，才能引領行業從 盲目的「流量增長」向「價值創造」轉變，推動直播內容向好、主播向上、行業向新，讓網絡空間更加清朗，讓優質內容更加充盈。