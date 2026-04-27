日本退將稱北京須重寫攻台劇本？實打實的右翼軍國幻覺

自日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時拋出「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」後，中日關係便一路降溫。北京嚴正抗議，日本則一邊強調航行自由，一邊讓海上自衛隊艦艇本月再次穿越台灣海峽。表面上看，這是日本對台海安全立場的升級，往深一層看，這更像是高市早苗把台海當作日本「國家正常化」的外部支點。



所謂「台灣有事就是日本有事」，在安倍晉三時代已經被反覆提出。高市早苗不過是把這套話語推得更前、更硬，也更具操作性。她所說的「存亡危機事態」，關鍵不只在台灣是否遭受武力攻擊，而是日本能否以此為由，進一步鬆動戰後安全體制的限制，讓自衛隊在台海危機初期就取得介入的政治正當性。

這正是北京反應強烈的原因。北京當然反對外力介入台海，但官方對高市的警惕，並不只是日本是否真的能改變台海戰局。說穿了，在北京的戰略視野裡，真正可能構成核心外部變數的是美國，而不是日本。日本能提供基地、後勤、情報與政治配合，但要說日本單憑一句「存亡危機事態」，就能迫使北京全面重寫攻台劇本，恐怕是把自己看得太重。

2025年11月7日，日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

日本前陸上自衛隊西部方面總監、現任日本智庫研究員小川清史近日在一場演講中分析，高市早苗振呼台灣周邊情勢升高時可能構成日本「存亡危機事態」，被解讀為日本可能在台海衝突初期即介入，等同打破中國原有對台作戰前提，迫使全面重寫攻台劇本，在戰略影響上非常重大。

綜觀小川清史的分析「很有趣」，他認為高市早苗把日本介入時點提前至中國對台封鎖階段，等同打破北京原本「速戰速決」的作戰前提，將迫使中國重新調整兵力部署與攻台節奏。這種說法聽起來很有軍事分析的樣子，實際上卻也暴露出部分日本安全菁英的心理狀態：他們似乎真心相信，日本只要把台海危機納入本國存亡敘事，就能成為北京攻台計劃中的主要變數。

但問題是，北京對台工作從來不是在一個沒有外力干預的真空裡設計的。無論是美國、日本、菲律賓，還是第一島鏈的整體軍事部署，對北京而言，外部干預本來就是給定條件，而不是突然冒出的外生變項。也就是說，北京若真有所謂攻台劇本，那劇本一開始就不可能沒有美日因素。小川所謂「重寫劇本」，與其說是北京戰略被日本震動，不如說是日本右翼想像自己終於站上了歷史舞台中央。

2026年對台工作會議2月9日至10日在北京召開，全國政協主席王滬寧在會上表示，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。圖為2025年北京對台工作會議。（新華社）

這也是「台灣有事論」最值得警惕的地方。它看似是在保衛台灣，實際上卻可能把台灣變成日本國家正常化的材料。高市早苗要修憲、強化國防、推動日本重返更主動的軍事角色，台海正好撞上來，提供了一個最容易被包裝的理由。因為只要把台灣說成日本存亡的前線，日本擴軍、修憲、突破專守防衛，就不再只是右翼議程，而可以被說成是現實安全需要。

舉例而言，日艦「雷」號日前穿越台海，就應該放在這個脈絡下看。在日本本位還有外部評價看來，這當然有航行自由的法律語言，也有對中國施壓的政治訊號，但其軍事意義未必大於象徵意義。真正值得注意的是，日本也正默默把台海行動變成一種常態化展示，即通過台海不會是一次性的姿態，而是配合更大範圍的南海演訓、美菲合作、印太同盟架構等，逐步把日本軍事存在推向更靠近台海的位置。

與此同時，北京近月以來透過官媒頻頻對日本發出「新型軍國主義」的警告，原因無他，高市早苗確實把安保、修憲、國防產業與對華強硬等捆綁在一起。質言之，高市從來就不是單純在談台灣，而是在借台灣談日本要成為什麼樣的國家，這才是北京真正要點出的部分——日本不是從一個周邊旁觀者突然關心起台海和平，而是想利用台海重新定義自己的軍事角色。

2025年11月25日，《解放軍報》刊發文章《軍國主義餘毒未除才是「日本有事」》。

但在中日外交關係齟齬又你來我往間，理應為事主的台灣反而啞了。台灣聽到日本說「台灣有事就是日本有事」，這話乍聽像是一類保護，但換句話說，台灣也順勢被放進了日本國家戰略的劇本裡，台灣的安全焦慮，搖身一變就成了日本右翼推動國家正常化的助燃材料。現實唯有台灣越危險，日本越有理由擴軍，台海越緊張，日本越有空間突破戰後限制。

要順道一提還有習近平日前在「習鄭會」上說，要把「兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」，這句話當然是北京一貫的堅持九二共識與反台獨表述，但也包含有另一層含義，即反對外部力量干預台海，美國如此，日本亦然。

北京，2026年4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

所以，高市早苗的「台灣有事論」真正製造的，不只是中日外交摩擦，而是把台海進一步推入大國與區域強權重塑秩序的競技場。日本想藉台海恢復戰略主體性，北京則借此警告日本軍國主義死灰復燃，台灣一方面期待外援，一方面卻可能被外援的政治議程反過來利用。

是以，日本退將小川清史說高市將迫使北京重寫攻台劇本，這話聽起來很振奮，卻未免太像自我加戲，北京未必需要因高市一句話重寫劇本，但一定會因日本借台海推進軍事正常化而提高警惕。對台灣而言，真正該看清楚的也不是日本願不願意「來救」，而是當台海成為日本重登「軍國殿堂」的踏板時，台灣到底是在獲得安全，還是在被納入另一套更大的風險敘事。