2026澳門國際幻彩大巡遊登場　展現海上絲路魅力｜趣Share大灣區

3月29日下午，第12屆「澳門國際幻彩大巡遊」在大三巴牌坊盛大登場。本屆活動秉承宣揚「愛‧和平‧文化共融」的理念，以「海絲之路，文化相遇」為主題，匯聚來自法國、葡萄牙、莫桑比克等國家及內地、香港和澳門本地等逾60隊表演團隊，共1600名表演者參與。巡遊隊伍穿梭歷史城區，最終在西灣湖廣場進行多元藝術匯演，吸引大量市民與遊客互動參與，全方位展現澳門作為海上絲綢之路交匯處的獨特城市魅力。



本屆大巡遊自2011年舉辦至今已踏入第12屆，已成為澳門重要的文化品牌盛事。活動邀請來自法國、印尼、莫桑比克、荷蘭、葡萄牙、亞美尼亞、土耳其、中國內地及香港等橫跨亞歐非三大洲的海上絲路重要節點國家和地區的表演團隊，超過10隊外來藝團攜特色演出登場，聯同近50隊澳門本地藝團，共同呈獻一場精彩紛呈的文化交流盛宴。

2026年3月29日，第12屆澳門國際幻彩大巡遊。（林芷瑩攝）

2026年3月29日，第12屆澳門國際幻彩大巡遊。（林芷瑩攝）

2026年3月29日，第12屆澳門國際幻彩大巡遊。（林芷瑩攝）

下午3時，巡遊隊伍從世界遺產景點大三巴牌坊出發，穿梭澳門歷史城區，抵達板樟堂前地與市民遊客近距離互動，最終抵達南灣湖景大馬路的「VIVA嘉年華」。

北京遊客齊先生稱，「零距離看表演的感覺太震撼了！」來自非洲的大巡遊表演者現場教他打鼓，把來自草原的律動帶來了這座現代化都市。「作為中西文明交融的城市，澳門的國際化活動越來越多，這是中國的一張文化名片，我們特意帶孩子來感受這場文化盛宴，多元的文化氛圍令我們印象深刻。」正如他所說，表演者不時與觀眾互動，邀請大家一同參與，讓每一位現場觀眾都成為表演的一部分，真正實現「景與藝相融」的沉浸式體驗。

2026年3月29日，第12屆澳門國際幻彩大巡遊。（林芷瑩攝）

2026年3月29日，第12屆澳門國際幻彩大巡遊。（林芷瑩攝）

傍晚，巡遊隊伍齊聚西灣湖廣場呈獻精彩的壓軸匯演，本地與外地藝團聯手傾力獻藝。舞蹈、雜技、高蹺、高輪車、大型氣球裝置、敲擊樂等多元藝術形式輪番登場，收穫了陣陣掌聲。

為推動優質文化藝術資源下沉社區，大巡遊與綜合旅遊休閒企業合作，推出「文化多點‧幸福多點」延伸演出，於3月14日至4月4日期間在多個地點舉辦共16場演出，以豐富的文化藝術活動融入城市生活。其中，13場演出已於預熱的宣傳期間舉行，最後3場演出將於4月4日續走進社區，在綠楊花園休憩區及祐漢街市公園迎來多個藝團的演出，包括「澳門印度文化及健康協會」「澳門國際東方舞協會」「澳門青年街舞協會」等，展現印度、菲律賓、本地街舞等多元文化風貌。

2026年3月29日，第12屆澳門國際幻彩大巡遊。（林芷瑩攝）

澳門文化局局長梁惠敏表示，希望藉助此類活動，把整個粵港澳大灣區不同城市的藝術團隊帶來澳門，「我們會把活動延伸得延長，這些延伸活動對於澳門這座城市的形象提升有所幫助，讓來自世界各地的優秀文化在濠江綻放。同時，活動也能調動社區活力，對於發展社區經濟也有相當正面的影響」。

澳門旅遊局局長文綺華則希望旅客在開心看表演之餘，能看到澳門的旅遊潛力，「大型活動的舉辦對於本地旅遊業的發展很有幫助，更多的澳門品牌活動也是展示城市魅力、講好粵港澳大灣區故事的契機。來澳旅客們都希望旅遊盛事越多越好，我們要讓旅客在澳門體驗到更多元的樂趣」。