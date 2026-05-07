台灣逾400萬人接受和統背後：未來5年台海變局或加速來臨

在台灣《美麗島電子報》最近公布的民調中，有22%的台灣人表示能接受「和平統一、一國兩制」，這樣兩岸不會發生戰爭。若將22%進行換算，意味着在超過400萬台灣人看來，只要可以防止兩岸戰爭，是可以接受「和平統一、一國兩制」。這說明隨着台海格局與國際形勢的變化，已有部分台灣人開始思考怎麼避免戰爭悲劇。



台灣問題主要是大陸、台灣和美國的三方博弈，其中既要考慮三方的力量格局，又要考慮國際形勢與美國因素。與10年前相比，台海格局、國際形勢、美國因素都已發生很大變化。經過10年的持續發展尤其是經濟、科技、工業、軍事的大幅進步，大陸不僅與台灣的綜合實力差距越來越大，而且與美國的綜合實力差距大幅縮小。中國能成為唯一敢於對等反制特朗普貿易戰的國家，正是基於強大實力。

兩岸關係自2016年民進黨連續執政以來日益惡化，台海「兵兇戰危」的風險明顯上升。二戰後以《聯合國憲章》為內核的世界秩序正面臨瓦解風險，2022年俄烏衝突爆發，2023年以哈衝突爆發，特朗普二次入主白宮以來，草率發起全球貿易戰，非法抓走委內瑞拉總統馬杜羅，對伊朗開戰，威脅吞併格陵蘭島，既造成國際局勢的混亂、動盪，又讓美國信譽陷入嚴峻危機。面對此情此景，台灣社會有一部分人通過接受「和平統一、一國兩制」來防止兩岸戰爭是基於現實考量。

美國海軍阿利·伯克級驅逐艦在對伊朗的軍事行動中發射了一枚戰斧陸攻飛彈。（Reuters）

過去10年的台海格局與國際形勢的變化，讓和平統一成為22%的台灣人可以接受的選項。那麼，今後5年台海格局與國際形勢的變化又會帶來什麼樣的政治影響？

今年是大陸實施「十五五」規劃的第一年，今後5年是大陸持續提升綜合實力的關鍵時期。大陸已經多次重申在2035年人均GDP達到中等發達國家水平，這意味着今後5年大陸人均GDP會有顯著增長，若是這樣，以大陸龐大人口體量，2030年大陸GDP和經濟實力，相比於現在會再上一個大台階。無論是自然指數還是高被引用論文，大陸都已經走在世界前列，今後5年預計大陸的科技成果會持續增長。

大陸工業在全球比重預計會持續上升，聯合國工業發展組織曾在《工業化的未來》報告中預測，2030年中國大陸工業增加值將佔全球45%。大陸已在許多產業上成功趕超台灣，目前台灣所剩最大的產業優勢是高端晶片製造。然而種種跡象顯示，大陸正在全力攻克高端晶片製造技術難關，預計在「十五五」期間有望獲得突破。如果大陸能像過去在許多領域趕超那樣在高端晶片製造領域取得突破，以大陸龐大、齊全、綜合成本低的產業優勢，勢必衝擊台灣在高端晶片製造領域的主導地位。

殲-35艦載戰鬥機在中國大陸海軍福建艦電磁彈射起飛。（國防部）

今後5年大陸軍事力量預計會大幅增長。美國軍事裝備有存量優勢，但因為工業空心化、國家治理民粹主義與戰爭的消耗，已經變得老舊與後繼乏力。大陸軍事裝備水平現在已經居於世界第二，憑藉強大工業作為後盾，增量優勢越來越明顯。2027年大陸第四艘航母與首艘核動力航母有望下水，在2030年左右，大陸的六代機、戰略轟炸機與海軍的航母、核潛艇、驅逐艦、護衛艦都會有新的突破。若是這樣，屆時大陸在西太平洋將具有顯著軍事優勢，美國介入台海的難度將越來越大。

與今後5年大陸綜合實力持續增長同步發生的是，世界秩序因為俄烏衝突、以哈衝突、貿易戰、美以伊戰爭與特朗普現象的衝擊將有可能繼續處於動盪變革周期。2028年美國大選有可能會讓美國重新審視特朗普現象，但考慮到特朗普現象在美國所具有的社會土壤，考慮到美國治理被既得利益集團與民粹主義的侵蝕，考慮到美國在越南、阿富汗的前車之鑑，民進黨的「聯美製陸」策略將越來越不現實。

如果上述的預測在今後5年成為現實，屆時台灣社會恐怕將不得不回歸現實，考慮得失與利益，而不是被意識形態與情感過度左右。如果大陸能在硬實力持續增長的同時大幅提升軟實力，包括努力團結台灣的人心，展現治理的道義感召力，那麼屆時將不再只有22%的人能接受和平統一，而是有更多的人開始權衡利弊得失。