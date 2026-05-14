特朗普訪華｜凡事都可談的交易型總統　中國將來會不會懷念他？

時隔九年，特朗普再次以美國總統身份來到北京。



在這九年的跨度裡，中國變了，變得更加自信，至少在外部敘事與姿態上如此。特朗普也變了，從衝擊中美關係的「攪局者」，逐漸轉向更加求穩的「風險管理者」。中美之間圍繞意識形態的直接對沖降溫，現實利益與可控博弈逐漸成為主軸。



5月14日上午，美國總統特朗普抵達人民大會堂，中國國家主席習近平於東門外廣場舉行歡迎儀式。（直播截圖）

5月14日上午，美國總統特朗普抵達人民大會堂，中國國家主席習近平於東門外廣場舉行歡迎儀式。（直播截圖）

不變的是，可能在特朗普離京後，美中雙方翻臉像翻書。他2029年卸任之後，「交易型穩定」隨之消散，中美關係可能又重回以意識形態為主的結構性競爭。

回看2017年，經貿——這個曾經的中美關係「壓艙石」，在「特朗普1.0」時代被徹底翻轉。

2017年11月8日至10日，特朗普首次以總統身份訪華，作為中共十九大後接待的首位國事訪問外國領導人，被賦予特殊政治與外交意義。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

時任中國駐美大使崔天凱曾形容，此次訪問屬於「國事訪問+」規格。習近平夫婦陪同參觀故宮，並在寶蘊樓茶敘。兩國元首還在故宮建福宮舉行小範圍晚宴。據稱，這是1949年以來外國元首在故宮內接受高規格接待的罕見案例；甚至，部分中國境外媒體將之形容為「帝王般」款待。

特朗普訪華期間，中美企業簽署34個合作項目，金額達2535億美元，成果豐碩。

豈料，特朗普返美後不久，中美關係急轉直下，雙方貿易摩擦迅速升級。2018年初，美國對光伏產品與洗衣機加徵關稅，中國隨即對美國高粱展開「雙反」（反傾銷、反補貼）調查，雙方進入多輪「以牙還牙」的貿易戰。同年5月，美國將華為列入出口管制「實體清單」，貿易戰與科技戰同時上演。

5月14日上午，美國總統特朗普抵達人民大會堂，中國國家主席習近平於東門外廣場舉行歡迎儀式。（直播截圖）

2020年1月，中美簽署第一階段經貿協議，北京承諾在2020年至2021年兩年內，在2017年水平基礎上增加採購不少於2000億美元的美國農產品、能源等，以換取美國暫停部分關稅升級。但因全球爆發新冠疫情，中國未完全執行經貿協議，並隨着特朗普在2020年敗選，2021年卸任而不了了之。

在「特朗普2.0」時代，類似戲碼是否重演？即高規格接待、巨額訂單、關係緩和後，中美不到幾個月又槓上？

如果中國領導人下半年訪美成行，或中美領導人均出席對方做東的多邊會議，先是G20，後是APEC，那麼兩位領導人關係升溫，兩國關係惡化的可能性也就大大降低。

2025年10月30日，美國總統特朗普在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤並握手。（Reuters）

但爆衝戲碼不上演未必意味沒有矛盾，更可能的情況，是中美兩國早已處在長期交鋒旋渦中，大小攻防成常態，也就無需大翻臉。

例如，美國財政部在特朗普訪華前夕宣佈，制裁12個與伊朗有關聯的個人和實體，理由是違反美國制裁令，協助伊朗向中國輸送石油。另一方面，中國出台針對供應鏈安全與域外管轄的新規，強化反制裁與反長臂管轄工具。「反制工具箱」的擴展，也使中美關係呈現更為複雜的威懾平衡。

中國打出「稀土牌」收效甚好後，似乎越來越敢出手反制美國。中國反制工具增多，在某種程度上也抬高中美衝突成本，使雙方更難徹底翻臉，因而維持一種脆弱但相對穩定的平衡。就像擁核國家之間的威懾邏輯：彼此都具備造成巨大破壞的能力，代價過於慘重，全面衝突的可能性反而下降。

2025年9月25日，美國華盛頓，巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif，左二）與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，右二）向美國總統特朗普（Donald Trump，左一）送上一盒裝有稀土與珍貴寶石的盒子。（白宮官網）

但更大的問題，是這種脆弱平衡不可能無限延續，因為特朗普並非終身總統。當他在2029年卸任後，一個更關鍵的問題將浮現：中美關係會否失去這個「交易型穩定器」，重新回到更具意識形態色彩的動態博弈？

下一任美國總統上台後，會否簽署行政令廢除特朗普的政策？就像拜登和特朗普上台後，即採「行政令治國」手段去推翻彼此的政策？拜登宣誓就職幾個小時後，簽署15項行政令，廢除特朗普部分政策；特朗普上台也後簽署行政令，廢除拜登近80項政策。

圖為2024年12月8日，時任美國總統拜登（Joe Biden）評論敘利亞巴沙爾（Bashar al-Assad）政權倒台。（Reuters）

正因如此，中國大陸學者大多認為，北京對於特朗普在台灣問題上可能出現任何口頭表述的調整，不會寄予過高期望，因為下一任美國總統上台後就可能推翻特朗普的政策，更遑論鬆散的口頭表述。

甚至，「後特朗普時代」的世界和中美關係會是什麼樣子，當下恐怕沒人說得準。尤其是當人工智能（AI）快速嵌入全球人類生活，甚至可能成為國家經濟運行與軍事體系的主力時，泛安全化趨勢很可能持續強化，導致國與國在AI治理的合作更加困難，競爭也更容易被賦予意識形態色彩與陣營屬性。

中國屆時會不會懷念特朗普？這位不重視意識形態輸出，不按牌理出牌，卻凡事都可以談的交易型美國總統。

5月13日，中國青年手持美國和中國國旗，與官員一起在北京首都國際機場歡迎美國總統特朗普。（Getty）

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

