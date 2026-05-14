特朗普訪華｜全球將迎「止損時刻」？

美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日抵達北京，開啟為期三天的國事訪問。14日上午，全球目光聚焦將於「習特會」。在外界普遍關注的中東戰火、對台軍售及科技制裁陰雲下，這場會面被視為中美關係、全球危機的「止損」關鍵節點。



清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊接受《香港01》訪問時分析指出，此次會晤的底色是「務實」，中美雙方均有穩定大局的需求。儘管結構性矛盾難解，但在經貿領域達成階段性成果、在地區風險上建立「危機溝通機制」，將是此次會晤最現實的期待。



2026年5月13日香港時間晚上7時30分許，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場。（Reuters）

就在兩國元首會晤之際，5月13日，中美經貿團隊在韓國進行經貿磋商。孫成昊認為，這正是為元首會晤鋪墊經貿成果。

「最可能出現的實質成果將集中在經貿領域。」孫成昊預測，雙方可能推動延長此前的貿易休戰安排，並在農產品、航空、能源及金融服務等領域形成可宣布的合作項目。對中方而言，這並非追求一次性解決所有問題，而是為了爭取更穩定的外部經濟環境；對美方而言，避免關稅進一步升級、穩定稀土與關鍵供應鏈預期，亦符合其國內經濟利益。

然而，孫成昊強調，外界不應期待出現一個所謂的「大交易」。美國對先進技術和半導體的限制、中國在核心利益上的立場，依然是雙方難以逾越的結構性障礙。

值得注意的是，本次隨團與特朗普訪華的包括美國企業代表就涵蓋科技、金融、航空和農業等多個領域：在科技領域，訪華美企代表包括Tesla首席執行官馬斯克（Elon Musk）、Apple首席執行官庫克（Tim Cook），以及高通、美光等半導體企業的負責人；金融領域的訪華美企負責人則來自花旗、高盛、Blackstone等華爾街巨頭；此外，波音公司（Boeing）和嘉吉（Cargill）分別代表了航空和農業領域。

黃仁勳則在最後登上「空軍一號」。黃仁勳的現身，也引發了外界對晶片對華銷售能否取得突破進展的關注。尤其去年，英偉達曾獲準向中國出售H200晶片，然而這批晶片遲遲未能出貨，有消息指是因中國尚未批准採購。

對此，孫成昊指出，這顯示了美國商界爭取中國市場的急迫性。雖然可能出現有限的、個案式的商業安排，但美國對華先進晶片出口管制的大方向短期內則難以逆轉，技術競爭的大背景依然存在。

相比於硬件貿易，孫成昊認為更現實的進展可能出現在「規則領域」，包括雙方或將啟動AI風險治理對話，針對軍事AI、模型安全及核風險等問題，建立新的規則層面的對話和溝通機制，「對中方而言，重點是防止美國將AI合作完全工具化為技術遏制，同時推動在風險治理上建立平等溝通機制。」

台灣問題將成談判籌碼？美國不會徹底「出賣台灣」

台灣問題將是這次會晤的主要關注焦點。尤其特朗普在出發前曾表示，「習主席不希望我們這麼做（軍售），但我會和他談。這是我將討論的眾多議題之一。」出訪時更罕見帶國防部長同行。各種跡象，以及特朗普「交易型」的外交風格都令華盛頓和台灣擔心，台灣問題將會成為中美談判桌上的「籌碼」，尤其過去美國多視對台軍售為制度性承諾，而非籌碼。華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States，GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glasser）更公開提醒特朗普切勿忘記「六項保證」。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀主持2019年度「中國國力」會議，並就中美台多項相關議題進行現場民調，包含中國大陸武力犯台的可能。（中央社）

對此，孫成昊向《香港01》分析，台灣問題無疑是會談重中之重。中方將明確重申一個中國原則及中美三個聯合公報，反對對台軍售及台灣問題國際化。而美方的「六項保證」雖然會是特朗普在處理台灣問題上的一個考慮因素，「但他並不一定像傳統美國總統那樣嚴格受既有政策框架約束。」他更關注如何通過談判獲取整體利益，而不太拘泥於外交表述的細節。

不過，對於「籌碼論」，孫分析道，雖然特朗普傾向將經貿、科技、地區安全等議題放入同一個談判框架，且對調整美國對台支持程度都表現出某種開放性；但現實而言，美國對台政策已高度制度化，國會與軍方的限制都會令特朗普難以作出過度的「交易式安排」，「更可能的情況是，特朗普在表述和政策節奏上釋放某些靈活信號，而非徹底『出賣台灣』。」

孫成昊指出，對兩國而言，台灣問題的敏感度決定了它極難被單純作為籌碼處理，但中方會爭取美方在台灣問題上更加謹慎，至少不要繼續突破紅線。

專家指特朗普不願因美台軍售觸怒中國。（資料圖）

中東問題美方真的「不需要中國幫助」？

美國國防部長同行，也令外界猜測「中東問題」將會是這次「習特會」的議題之一，即使特朗普在出發前強硬表示，「不需要中國幫助」。孫成昊認為，特朗普訪華前的表態剛好反映了美方的矛盾心理：既希望中國發揮影響力穩定能源通道，又不願在政治上顯得依賴中國。

他預計，此次會談雖然難以直接解決伊朗危機，但有助於形成「最低限度的危機溝通」。中方將堅持反對單邊制裁與長臂管轄，並強調維護霍爾木茲海峽航行安全與全球能源市場穩定。美國則可能希望中國利用與伊朗的關系，推動伊朗不要進一步封鎖能源通道。在這種共同利益下，中美可能達成某種默契，利用各自影響力推動局勢降溫，防止中東戰火失控衝擊全球經濟。

回看特朗普第二任期以來的中美博弈和全球局勢，此次「習特會」的定位顯得極為務實。孫成昊認為，中方追求的是「穩定性」與「可預期性」，防止多重矛盾疊加導致關係重新陷入失控螺旋，特別是關稅和台灣問題。而特朗普則更重視「可展示的交易成果」以彰顯其交易談判和領導力，包括中國市場准入，以及在伊朗、AI、稀土、芬太尼問題上中國的配合。

這場會晤並非為了徹底解決分歧，而是在競爭長期存在的大環境下，雙方都希望通過元首外交確認邊界，實現階段性的「止損」。