習特會後　台灣的120天觀察期

習特會結束後，台灣內部意外出現一種相對樂觀的解讀，列舉特朗普沒有公開談台灣，白宮會後聲明也沒有提台灣，至少沒有發生台北原本最擔心的情況，如特朗普在北京突然對台政策轉彎，或者公開說出令台灣難堪的話。英媒《衛報》的一篇報道亦在台媒間廣泛轉發，稱對焦慮中的台灣來說，這幾乎是最好的結果。



這種解讀不是不能理解，但多少有些鄉愿，其邏輯很簡單，只要特朗普沒講錯話，就是過關。但國際政治是這樣運作的嗎？特朗普的說與不說，都是關竅，尤其今次北京還提出了一個值得玩味的新關係概念：建設性戰略穩定關係。

這類外交詞彙有意思的地方，在於聽起來十分正面，還很抽象，沒有什麼能被反對的空間，各方又都可以有自己的解讀。對特朗普來說，這可能意味中美關係降溫，市場不用再恐慌，中美貿易談判重新上軌道，也讓自己拿到一筆漂亮的外交成果。但對北京來說，「建設性戰略穩定關係」的字義恐怕還需要深敲，所謂「戰略穩定」，不會旨在表示氣氛友善，而是邊界管理，北京要的是華府接受某些紅線議題不能再像過去那樣隨意碰觸。

這也是為什麼，習近平這次把台灣問題直接放到這麼高的位置，不能只當成例行公事式的對台表態來看。習近平的話言簡意賅，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好了，雙方可以保持穩定，處理不好，就可能碰撞甚至衝突。這已經不是單純重申北京立場，而是把台灣正式放進中美未來互動秩序的一部分。換句話說，如果北京認為中美之間要建立某種新的穩定框架，那台灣不能被排除在外。

也因此，若把特朗普的沉默直接理解成台灣安全過關，恐怕太快，沒被公開提及，不等於沒被納入安排，甚至可以說，對北京而言，把台灣公開拿上桌當成交易籌碼，也未必是最高明的做法。更成熟的操作方式，是把台灣放進一套更大的秩序管理框架裡，讓台灣問題成為中美穩定的一部分，而不是某場交易中的交換條件。

這也正是《衛報》那種樂觀論調站不住腳的地方，如果問題只是「特朗普有沒有說錯話」，那確實可以鬆口氣，但如果問題是中美是否正在形成一種新的互動默契，那沉默本身未必是好消息。尤其特朗普的風格，本來就不是那種高度制度化、可預測的決策模式，過去他多次讓美國盟友不安，正由於此。

接下來幾個月毋庸置疑值得觀察，尤其特朗普已經邀請習近平9月回訪白宮，如果北京峰會真的被雙方視為一個新的起點，那麼從現在到9月，這120天會不會形成一段對台的敏感觀察期？這不是斷言台灣拋售期剩120天，台灣還不至於廉價至此，這也不太符合現實，但更細微的變化會不會出現？不好說。

例如外界關注的第二波美國對台軍售案，會不會突然沒了下文？某些敏感軍備會否被滯後處理？美方高層涉台發言會不會變得異常克制？或是美方對解放軍方未來在台海的軍事行動反應是否趨向低調？這些事情單獨看，尚不足以構成美國政策轉向的結論，但如果併發出現，就值得台灣警惕。

特朗普2026年5月15日結束訪華行程，準備登上空軍一號（Reuters）

就歷年來的美台軍售互動，台灣從來都是被動方，由華府決定項目、價碼，台灣雖貴為買家，卻有錢得沒啥尊嚴。試想，如果美台關係原本就存在高度不對稱，在中美最新要構建「建設性戰略穩定關係」下，台灣進一步被納入中美風險管理框架，不是不可能。

「建設性戰略穩定關係」的文字抽象又好聽，但細究其中，北京談的是戰略穩定，華府談的則更像風險控制，兩者動機不完全一樣。北京希望美國不要在紅線問題上升高局勢，美國則未必想在台海、伊朗、經貿等多條戰線同時承受壓力，但兩造結果卻可能殊途同歸，即雙方都不希望台灣成為讓局勢失控的變數。

2026年5月14日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行國宴。（Reuters）

當然，這未必代表美國對台支持減少，更不等於台灣被放棄，台灣對美國的戰略價值依然存在，如台灣在第一島鏈、半導體供應鏈、印太安全的著力定位都還未發生變化，但支持與管理本來就不互斥，華府還是可以繼續支持台灣，但也可以同時去拒絕台灣成為讓自己陷入更大風險的燙手來源。

這才是習特會後真正的現實，台灣未必會聽到多大的壞消息，也未必要目睹太戲劇性的政策轉向，但如果未來幾個月，很多事情開始變慢、變安靜、變得不那麼高調，那可能不只是巧合，而是120天觀察期的開始。