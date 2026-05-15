習特會後 台灣的120天觀察期
習特會結束後，台灣內部意外出現一種相對樂觀的解讀，列舉特朗普沒有公開談台灣，白宮會後聲明也沒有提台灣，至少沒有發生台北原本最擔心的情況，如特朗普在北京突然對台政策轉彎，或者公開說出令台灣難堪的話。英媒《衛報》的一篇報道亦在台媒間廣泛轉發，稱對焦慮中的台灣來說，這幾乎是最好的結果。
這種解讀不是不能理解，但多少有些鄉愿，其邏輯很簡單，只要特朗普沒講錯話，就是過關。但國際政治是這樣運作的嗎？特朗普的說與不說，都是關竅，尤其今次北京還提出了一個值得玩味的新關係概念：建設性戰略穩定關係。
這類外交詞彙有意思的地方，在於聽起來十分正面，還很抽象，沒有什麼能被反對的空間，各方又都可以有自己的解讀。對特朗普來說，這可能意味中美關係降溫，市場不用再恐慌，中美貿易談判重新上軌道，也讓自己拿到一筆漂亮的外交成果。但對北京來說，「建設性戰略穩定關係」的字義恐怕還需要深敲，所謂「戰略穩定」，不會旨在表示氣氛友善，而是邊界管理，北京要的是華府接受某些紅線議題不能再像過去那樣隨意碰觸。
這也是為什麼，習近平這次把台灣問題直接放到這麼高的位置，不能只當成例行公事式的對台表態來看。習近平的話言簡意賅，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好了，雙方可以保持穩定，處理不好，就可能碰撞甚至衝突。這已經不是單純重申北京立場，而是把台灣正式放進中美未來互動秩序的一部分。換句話說，如果北京認為中美之間要建立某種新的穩定框架，那台灣不能被排除在外。
也因此，若把特朗普的沉默直接理解成台灣安全過關，恐怕太快，沒被公開提及，不等於沒被納入安排，甚至可以說，對北京而言，把台灣公開拿上桌當成交易籌碼，也未必是最高明的做法。更成熟的操作方式，是把台灣放進一套更大的秩序管理框架裡，讓台灣問題成為中美穩定的一部分，而不是某場交易中的交換條件。
這也正是《衛報》那種樂觀論調站不住腳的地方，如果問題只是「特朗普有沒有說錯話」，那確實可以鬆口氣，但如果問題是中美是否正在形成一種新的互動默契，那沉默本身未必是好消息。尤其特朗普的風格，本來就不是那種高度制度化、可預測的決策模式，過去他多次讓美國盟友不安，正由於此。
接下來幾個月毋庸置疑值得觀察，尤其特朗普已經邀請習近平9月回訪白宮，如果北京峰會真的被雙方視為一個新的起點，那麼從現在到9月，這120天會不會形成一段對台的敏感觀察期？這不是斷言台灣拋售期剩120天，台灣還不至於廉價至此，這也不太符合現實，但更細微的變化會不會出現？不好說。
例如外界關注的第二波美國對台軍售案，會不會突然沒了下文？某些敏感軍備會否被滯後處理？美方高層涉台發言會不會變得異常克制？或是美方對解放軍方未來在台海的軍事行動反應是否趨向低調？這些事情單獨看，尚不足以構成美國政策轉向的結論，但如果併發出現，就值得台灣警惕。
就歷年來的美台軍售互動，台灣從來都是被動方，由華府決定項目、價碼，台灣雖貴為買家，卻有錢得沒啥尊嚴。試想，如果美台關係原本就存在高度不對稱，在中美最新要構建「建設性戰略穩定關係」下，台灣進一步被納入中美風險管理框架，不是不可能。
「建設性戰略穩定關係」的文字抽象又好聽，但細究其中，北京談的是戰略穩定，華府談的則更像風險控制，兩者動機不完全一樣。北京希望美國不要在紅線問題上升高局勢，美國則未必想在台海、伊朗、經貿等多條戰線同時承受壓力，但兩造結果卻可能殊途同歸，即雙方都不希望台灣成為讓局勢失控的變數。
當然，這未必代表美國對台支持減少，更不等於台灣被放棄，台灣對美國的戰略價值依然存在，如台灣在第一島鏈、半導體供應鏈、印太安全的著力定位都還未發生變化，但支持與管理本來就不互斥，華府還是可以繼續支持台灣，但也可以同時去拒絕台灣成為讓自己陷入更大風險的燙手來源。
這才是習特會後真正的現實，台灣未必會聽到多大的壞消息，也未必要目睹太戲劇性的政策轉向，但如果未來幾個月，很多事情開始變慢、變安靜、變得不那麼高調，那可能不只是巧合，而是120天觀察期的開始。