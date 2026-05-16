習近平當面對台放狠話　特朗普已不得不講明「不可台獨」

台灣問題，毫無疑問是這次習特會的核心。我們可以看到，在中方所有報道中，習近平說的最重的話就是關於台灣。



習近平與特朗普2026年5月14日合影（Pool via REUTERS）

習近平指出，台灣問題是中美關係中最重要的問題，並稱處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。儘管我方一再強調台灣問題是中國核心利益的核心，也一再強調絕不咽下犧牲核心利益的苦果，但「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」這一說法應當是首次出現。在過去，更多的是警告、抗議之類的表述，這一次直接用到了「碰撞甚至是衝突」，表明中國在這個問題上已經不會再「含蓄」了。

世界局勢不穩，台獨頑固勢力囂張，日本拿台海統一向中國「叫戰」，這些都決定了中國不能再在這個問題上總是含蓄表態，需要更加直白，這樣才能讓美國和外界意識到問題的嚴重性。當然，這也間接表明了中國打擊「台獨」頑固勢力和域外干涉勢力的決心意志。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在中國北京人民大會堂與中國國家主席習近平進行雙邊會晤。（Reuters）

在習近平的毫不客氣之後，可以看到特朗普一結束訪華行程接受媒體訪問時，也很直接清晰的進行了響應。他接受採訪時表示「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告，他稱美方不願遠赴9500英里（約1.5萬公里）去打仗。這是特朗普一次作為清晰的表態。本刊近年來多次論述，美國不會為台灣而戰，特朗普終於親自表態。

特朗普其實已經沒有牌可打，北京已經逼到他需要在台灣問題上有清晰的態度。全世界都看在眼裏，特朗普這次訪華，姿態再高也掩飾不住他蒼白的底色。

美國的關稅戰非但沒打垮中國，反而搬起石頭砸了自己腳。（Reuters）

美國的關稅戰非但沒打垮中國，反而搬起石頭砸了自己腳。在這兩年關稅狂轟濫炸之後，美國對中國直接貿易被砸到了每月約300億美元，但是不再往下掉了。而中國這邊的貿易資料，更令美國絕望。就以今來說，前四個月中美貿易總額了下降10.4%。但與東盟貿易增長了15.7%，與歐盟貿易增長了13.2%。也就是說，貿易戰反而讓中國越打越強了。

特別在農產品上，直接關乎選票。在貿易戰之後，中國轉頭從巴西、阿根廷大量進貨，南美大豆進口份額連年飆升。美國對中國大豆出口額暴跌了51%，曾經在全球大豆出口市場佔47%份額的美國，現在份額幾近腰斬。美國那些農業州，全是特朗普的鐵杆票倉。此外美國關稅成本的90%自始至終就沒出國門，全砸在美國消費者和企業的肩上。平均每個美國家庭至少損失了1200到1500美元。全美3月份的CPI已經衝到3.3%，甚至在未來一年物價還要再漲4.5%。美國老百姓的信心指數跌到了1952年以來的最低點。所以，特朗普急需回血。

2026年4月12日，美軍宣布在霍爾木茲海峽展開排除水雷的行動後，伊朗革命衛隊海軍（IRGC）全程追蹤美軍軍艦。（X@HormuzLetter）

中東地區，伊朗也讓美國焦頭爛額。這個從波斯文明走出來的國家，骨子裏依舊刻着「不屈服」的倔強。伊朗甚至放話稱，現在的導彈生產能力，已經恢復到了戰爭前的水平。這就是美伊之間的僵局。美國在伊朗戰場上沒有佔到便宜。但是伊朗強硬的態度把特朗普逼到了死角。特朗普需要真正的大國代他去斡旋，而放眼全球，既有能力又有意願的國家，就是中國。特朗普很希望中國能說服伊朗，在未來的正式停火中發揮作用。

距離中期選舉只剩6個月了，他的支持率還在走低，特朗普就更需要在北京拿到更多的大禮包，必須在北京「刷戰績」，才能回去向選民交代。

可天下沒有免費的午餐。中美之間，不存在什麼「空手套白狼」的童話。中國的邏輯很簡單，必須要拿出真金白銀的誠意來。這個誠意，就是台灣。

美國總統特朗普（Reuters）

賴清德（台灣總統府官網）

畢竟，台灣對於中國來說，沒有任何妥協退讓的餘地。美國假如想在台灣問題上玩兩面三刀，一邊喊着不支持台獨一邊大手筆對台軍售，那對不起，中國沒法陪你演戲。中美之間的根本癥結就在這裏。這也直接觸及了當前談判中最具「火藥味」的一個議題。

這就有了特朗普這次的回應。一直以來，美國官方標準措辭是「不支持台獨」。這一次特朗普親口說出「不想有人走向獨立」。這不僅是給台獨分子清晰的一巴掌，也是中國檢驗美國誠意的驗金石。當然，判斷美國，不能僅看他說什麼，更要看他怎麼做。我們都知道，去年底140億美元對台軍售清單，目前仍在白宮擱置待批。如果特朗普真心誠意，大幅收縮甚至徹底否決對台軍售，這才是指標性的。

解放軍罕見公布美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（東部戰區微博）

當然，尊嚴，從來不是求來的，是靠自己掙來的。中國在台灣海峽的軍事演練已是常態化、體系化，美軍也不敢妄動。魯比奧之流大多屬於嘴巴上喊得凶、實際動作畏畏縮縮的紙老虎。特朗普並不蠢，他很清楚掀翻這張牌的代價意味着什麼。特朗普這次必須做出選擇。