習特會｜鄭麗文曝先訪北京見習近平原因：不願台灣淪大國博弈籌碼

「習特會」14日在北京登場，台灣議題成為會談焦點。國民黨主席鄭麗文在「習特會」前夕接受英國新聞頻道《Sky News》專訪，她指美國總統特朗普最在乎的是美國國家利益，她強調「不希望台灣成為大國博弈的籌碼」，才決定在早前先到北京。



鄭麗文近日接受英國新聞頻道《Sky News》專訪。（Sky News）

5月13日中國國民黨發佈新聞稿，指鄭麗文接受《Sky News》專訪時，被問及外界認為國家主席習近平會利用這次機會向特朗普傳達「兩岸最終走向統一是不可避免的」，她回覆特朗普最在乎的是美國國家利益，「我不希望台灣成為大國博弈的籌碼，這是為什麼我先到北京的原因」。

另外在被問到「光靠某種程度的外交手段，就能阻止中國得到最終想要的（統一），這樣的想法不會太天真（naive）嗎？」 鄭麗文表示，「大家的疑慮我都非常清楚，但我們不能因為這樣，就停止對和平的追求。至於未來，大家所謂的終極安排是什麼？或許不是我可以主導或表達意見的」。

鄭麗文。（路透社）

5月14日（周四）上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。習近平強調，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

此外，在5月12日，鄭麗文接受日媒《日本新聞網》（NNN）專訪時指出，若特朗普在會談上重申「一個中國」政策，並明確表態「反對台灣獨立」，將完全與國民黨的立場相符。

她提到，外界正觀察美方立場是否會從過去的「不支持台獨」進一步轉向更明確的「反對台獨」。

鄭麗文4月率國民黨訪問團到大陸參訪，並會見國家主席習近平。另據台媒《Ettody新聞雲》報道，鄭麗文預計將於6月1日啟程前往美國，進行為期大約2周的訪問，屆時將具體提出中美和解新框架方案。