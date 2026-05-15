習特會怎麼談台灣問題？北京口吻嚴峻釋放兩個訊號

眾所矚目的習特會星期四（5月14日）在北京正式登場，外界關注雙方將如何就台灣問題展開交鋒。但在會後釋出的信息中，只有中方以嚴峻口吻警告，若處理不好台灣問題，兩國將碰撞甚至衝突；美方則對台灣問題隻字未提。



2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在北京人民大會堂出席活動，並與中國主席習近平握手致意。（Reuters）

由於美國總統特朗普行前曾向媒體預告，這次計劃與中國國家主席習近平討論對台軍售議題，外界格外關注他是否將打破1982年美國里根政府對台作出的六項保證，針對對台軍售議題向中國大陸徵詢意見。

習近平星期四在北京人民大會堂與特朗普舉行超過兩小時的會談後，中方文告顯示，習近平在會中特別強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。 「處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。」

特朗普訪華｜習近平：台灣問題處理不好 兩國就會碰撞甚至衝突

他還說，台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在人民大會堂舉行雙邊會晤。（Reuters）

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

兩人會後一同前往北京天壇參觀，面對媒體一再追問是否在會中談及台灣議題，特朗普都未回應。白宮發佈的會談摘要也只提及雙方談到經貿、芬太尼及美國農產品等議題，並在伊朗議題上達成共識，全文未提及台灣。

5月14日下午，習近平陪同特朗普一同參觀天壇。(Reuters)

5月14日下午約1時05分，特朗普乘車抵達天壇，與國家主席習近平一同參觀。(Reuters)

不過，陪同特朗普訪華的美國財政部長貝森特接受CNBC訪問時透露，特朗普很清楚台灣議題有多敏感，也將在未來幾天內進一步談論台灣議題。同行的國務卿魯比奧接受NBC採訪時則強調美國對台政策「沒有改變」，但他警告說，中國武力奪取台灣將是一個「可怕的錯誤」。

2026年5月14日，北京人民大會堂，在歡迎美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）的儀式上，中國國家主席習近平（右二）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）握手，美國駐華大使龐德偉 (David Perdue，右三）)、美國財長貝森特（左一）以及英偉達創辦人、總裁兼行政總裁黃仁勳（左二）也站在一旁。（Reuters）

台灣政治大學國際關係研究中心主任王信賢接受《聯合早報》採訪時分析，近年中美元首會談，北京涉台論述多為「台灣是中國核心利益中的核心」「是中美關係政治基礎中的基礎」「是一條不可逾越的紅線」；2022年習近平與美國時任總統拜登通話時，也曾警告說台灣問題處理不好會對中美關係造成「顛覆性影響」。

王信賢認為，習近平這次直接使用「碰撞甚至衝突」，相較「顛覆性影響」更具體，隱含軍事安全意味。這代表北京認為台灣問題的急迫性升高，尤其把台獨界定為破壞台海和平的核心因素，意在要求美國共同管控台獨。

5月13日，中國青年手持美國和中國國旗，與官員一起在北京首都國際機場歡迎美國總統特朗普。（Getty）

上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯接受本報採訪時則認為，中方這次對特朗普釋放了兩個信號，首先是台灣問題對中國來講「是第一位（number one）的問題、首要事項（the first priority），對中國的利益非常重要，甚至超過經貿」。

吳心伯指出，其次則是要求美方，必須在台灣問題上做出正確的決定，「因為中美關係能不能穩定，台海能不能和平，就取決於能不能處理好台灣問題」。

台灣大學政治學系教授張登及受訪時則研判，北京對美要求主要有兩層：一是對台軍售必須有節制，不能無上限提供北京所認定具攻擊性或攻守兩用的武器；二是美方表述必須明確，至少要公開重申「不支持台獨」，否則北京會認為台灣問題無法被放入中美戰略穩定關係中處理。

不過，與綠營互動密切的台灣智庫DIMEs中心總合外交組召集人劉奇峰認為，從美國在習特會前夕極力促進台灣制訂國防特別條例的動態觀察，華盛頓在對台軍售方面不會有所退讓。

圖為2026年5月15日，中國國家主席特朗普在北京中南海與美國總統特朗普握手道別。（Reuters）

而對於北京的主張，台灣外交部發佈聲明，強調北京無權代表台灣做任何主張，並指北京當局才是區域間和平穩定唯一的風險。台灣政府的大陸委員會發言人梁文傑當天應詢時則說，台灣政府密切注意習特會的過程與結果，也與美國方面保持密切聯繫，暫時沒有令人意外的信息。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

