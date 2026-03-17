深陷家族式腐敗保母買房都找人要錢　湖北省委前書記蔣超良被公訴

今年1月，中紀委與央視聯合攝製的反貪電視專題片播出，爆出2025年10月被「雙開」的湖北省委原書記蔣超良的貪腐細節。蔣超良及其家庭成員接受及向不法商人索取不正當利益，大搞權錢交易家族式腐敗，甚至連家中保母買房也找商人要錢。



據央視新聞今（17日）報道，蔣超良涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對蔣超良作出逮捕決定，並指定由江蘇省南京市人民檢察院審查起訴。近日，南京市人民檢察院已向南京市中級人民法院提起公訴。



其他人通過蔣忠良這個中間人搭上蔣超良。（央視新聞）

2025年10月，中央紀委國家監委官宣蔣超良被「雙開」。（資料圖片）

檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人蔣超良享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人蔣超良利用擔任中國農業銀行綜合計劃部主任，交通銀行黨委書記、董事長，國家開發銀行黨委副書記、副董事長、行長，中國農業銀行黨委書記、董事長，吉林省委副書記、省長，湖北省委書記等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，蔣超良在銀行系統工作超30年，曾任央行深圳特區分行行長、廣州分行行長，交通銀行董事長，國家開發銀行行長，中國農業銀行董事長等。期間，2002年9月，蔣超良「空降」湖北省，擔任副省長、黨組成員。不過兩年後，他又重回銀行系統工作，後於2014年8月成為吉林省省長候選人。2016年10月，蔣超良任中共湖北省委書記。2017年1月，當選湖北省人大常委會主任。2018年2月24日，當選為第十三屆全國人大代表。2020年2月13日，蔣超良被免去中共湖北省委書記一職，由時任中共上海市委副書記、上海市長應勇接任。同年3月6日，辭去湖北省人大常委會主任職務。

2025年10月，中央紀委國家監委官宣蔣超良被「雙開」。公告指，指蔣超良喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違背組織原則，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，借用管理和服務對象車輛，安排他人支付應由本人支付的費用；失職失責，造成不良影響；貪婪腐化、恣意妄為，將公權力作為謀取私利的工具，大搞權錢交易和家族式腐敗，利用職務便利為他人在企業經營、貸款審批、工程承攬、職務晉升等方面牟利，並非法收受巨額財物。