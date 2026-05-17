湖北原省長王曉東被查　疫情時曾因口誤遭批　後辭職調任全國政協

據中央紀委國家監委網站5月17日消息，十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任王曉東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王曉東曾在新冠疫情期間任湖北省省長，至2021年5月。



5月17日下午，湖北省委常委會召開擴大會議，通報王曉東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。與會人員一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。湖北省委書記王忠林出席並主持會議發表講話。



公開信息顯示，王曉東出生於1960年1月，江西信豐人，中央黨校研究生學歷，哲學學士，1983年1月加入中國共產黨，1983年8月參加工作。

2017年1月至2021年5月，王曉東曾任湖北省委副書記、省長。2021年5月7日，湖北省十三屆人大常委會第二十三次會議決定，接受王曉東因工作變動辭去湖北省省長職務的請求。離開湖北後，王曉東轉任全國政協農業和農村委員會副主任。

2019年12月新冠疫情爆發後，王曉東和時任湖北省委書記蔣超良成為眾矢之的，被批抗疫不力。王曉東更在記者會上對口罩生產量的通報出現口誤。2020年1月26日，湖北省政府就武漢肺炎的防控工作舉行記者會，當時為湖北省長的王曉東不僅未戴口罩，還將仙桃市年產108萬個口罩說成108億個，稱湖北省生產醫用口罩有「一定優勢」引發爭議，被輿論嚴批草率和不負責任。

2020年9月，王曉東曾被傳因壓力過大中風入院治療，在「失蹤」42日後，同年11月再次公開路面。

疫情發生後，時任湖北省委書記的蔣超良在2020年2月被免職，並於2025年2月落馬。武漢原市長周先旺則於2021年辭職，2025年7月被查，紀委於今年4月通報周先旺受賄數額特別巨大提起公訴。此外，武漢原市委書記馬國強也在2020年2月被免職，不過其在一年半後再次出現公眾視野，於2022年候補為中央委員，現任湖北省人大常委會黨組書記。