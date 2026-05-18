特朗普訪華｜美媒：特朗普外交魯莽惟對華務實　認清中國實力強大

《新華社》日前刊發評論文章強調，中美關係承載着兩國17億多人民的福祉，關乎世界80多億人民的利益。必須搞好中美關係，成為美國輿論愈來愈多的共識。



「特朗普（Donald Trump，又譯川普）的對華務實態度值得歡迎。」當地時間5月17日，美國知名印度裔記者法裏德．扎卡里亞（Fareed Zakaria）以此為題在《華盛頓郵報》發表專欄文章指出，儘管特朗普第二任期的整體外交政策「混亂且具有破壞性」，但在對華關係上展現出的務實反而是正確方向，這位美國總統已經意識到中國是在經濟、科技、工業和軍事領域擁有巨大實力的超級大國。

必須搞好中美關係，成為美國輿論越來越多的共識。（Getty Images）

扎卡里亞認為，雖說中美競爭不可避免，但全面割裂將加劇全球衝突風險。因此兩國必須維持溝通、貿易與合作渠道，以避免災難性後果。

特朗普對華態度務實 深知交惡無好處▼▼▼

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扎卡里亞在文中提到，自己並不喜歡特朗普在第二任期的外交政策：從威脅奪取格陵蘭、吞併加拿大，到單方面把關稅提高到驚人水平，再到伊朗戰爭的慘敗，特朗普一直表現得魯莽、混亂且極具破壞性。

但在一個關鍵領域——中美關係——特朗普或許展現出了正確的直覺，甚至可能是正確的政策。

在近期與中方的互動中，我們看到了特朗普鮮為人知的一面。

扎卡里亞注意到，特朗普在中方面前表現得彬彬有禮，近乎恭敬，而中方則始終保持着正式、嚴謹的態度，未表現出特別的熱情。這種不對稱很耐人尋味。

文章分析，特朗普痴迷於權力。比起意識形態或價值觀，他更看重的是籌碼與支配力。他羞辱歐洲盟友，是因為他清楚這些國家在軍事保護和市場準入方面仍嚴重依賴美國。特朗普能感知弱點，並加以利用。

特朗普在中方面前表現得彬彬有禮，近乎恭敬，而中方則始終保持着正式、嚴謹的態度。（Reuters）

但隨着與中國的接觸，特朗普終於意識到一個華盛頓許多人在情感上仍難接受的現實：北京在經濟、科技、工業和軍事領域擁有巨大的實力，而且能夠有效運用這些力量。因此，特朗普已經從單純的咄咄逼人，轉向一種更復雜的「競爭與合作並存」模式。而這或許正是這種關係所需要的。

把特朗普這次訪華，與2021年中美官員在阿拉斯加安克雷奇的首次會晤相比，就能看出差別。扎卡里亞形容，當時，美方在電視直播中公然拿「人權、網絡攻擊和國際秩序問題」向中方發難，引發中方外交官憤怒回擊，不像是一場嚴肅的外交交流。

2021年中美官員在安克雷奇的首次會晤，不像是一場嚴肅的外交交流。（中國外交部）

「為什麼對華採取更合作的方式是明智之舉？」文章點明，因為事實在於：中國不是蘇聯。據一項統計，到冷戰結束時，蘇聯經濟規模甚至小於意大利。而如今的中國則是世界第二大經濟體，是120多個國家最大的貿易伙伴，並且在電動車、電池、無人機、先進製造和人工智能等領域都是科技強國。它的製造業產出甚至超過美國、日本和德國三國總和。

扎卡里亞警告，試圖對這樣一個國家發動全面冷戰，完全不同於美國對抗蘇聯，畢竟當時世界本就已經分裂。而如果要對中國這麼做，那意味着要把全球經濟本身撕裂。美國消費者將面臨更高價格和供應鏈衝擊；美國企業將失去世界最大市場之一；大學將失去大量頂尖學生。危險不僅僅是經濟痛苦，更在於世界會形成兩個敵對的科技與地緣政治陣營，並不斷滑向更嚴重的對抗。

文章繼續寫道，中美當然是競爭對手。這在一個兩極化世界中無法避免。未來幾十年裏，兩國將在經濟、軍事和戰略層面持續競爭。但競爭並不意味着徹底決裂。

基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）在過世前幾周曾告訴我，中美都應該牢記：1914年，不顧後果的民族主義競爭最終導致了一場顛覆整個全球秩序的世界大戰。

扎卡里亞說，在當今人工智能、網絡戰和核武器時代，維持合作渠道比以往任何時候都更加重要。兩國應該在激烈競爭的同時，繼續保持貿易、對話，並在可能的領域展開合作——包括核穩定、人工智能安全、疫情以及金融危機等問題。

冷戰期間，即便在敵意最強烈的時刻，華盛頓和莫斯科仍保持軍控談判，因為雙方都明白，失控的競爭可能以災難收場。今天依然如此。

「而如果特朗普——與其說是出於哲學理念，不如說是出於本能——已經開始認識到這一基本現實，那麼至少在這個問題上，他的務實主義是有道理的。」扎卡里亞寫道。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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