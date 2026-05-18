特朗普訪華｜北京得到現實約束下最好的結果

這次特朗普訪華，看上去特朗普得到了他希望得到的——得到了極高規格的接待，得到了大額訂單，轉而看北京，事實上也得到了最想要的——特朗普親口說出了「不想有人走向獨立」、「我們不遠遠赴9500英里去打仗」（更多內容見《習近平當面對台放狠話，特朗普已不得不講明「不可台獨」》，另外就是中美關係有了新定位——「中美建設性戰略穩定關係」。

從來，中國的外交服務於內政，如今中國經濟體量已經極為龐大，對外的核心就是經營穩定的外部環境，其中最重要的變數就是美國。對北京來說，過去這些年，中美關係最大的問題是預期不穩，具體爭端反倒是次要問題。

中國加入WTO以後，中美長期的格局是經濟上深度合作，政治上有分歧，安全上有摩擦，但總體可控。中國大量出口商品，美國企業獲得供應鏈和市場，美國消費者享受低成本商品，雙方都從中獲利。但這種關係並不穩固。隨着中國經濟體量迅速擴大，產業能力提升，美國難以接受日益擴大的貿易逆差，更難以接受中國從低端製造進入高端，特別是中國在新能源、通信、人工智慧、半導體、造船、汽車等重要領域形成系統性競爭力。

中美關係・中美貿易・中美經濟・中美貿易戰・中美晶片戰・美國關稅・中國外交：耶倫訪華：2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

轉折出現在特朗普第一任期。2018年，美國對中國發動關稅戰。美國對數千億美元中國輸美商品加征關稅，中方不得不採取反制措施。中國雖然承受了壓力，美國卻沒能真正解決貿易逆差問題。美國企業和消費者承擔了相當的關稅成本，供應鏈沒有照政治口號迅速回流美國。許多企業只是調整了一部分產能到越南、墨西哥等地，要完整替代中國供應鏈沒那麼容易。

看起來，中國沒吃虧，還借此機會加快了產業升級。但如果美國政策隨時變化，中國企業和地方政府，以及外貿產業鏈上下游都很難安排長期計畫。今天加稅，明天限制出口，後天又提出談判，大後天再威脅升級，整個外部環境高度不確定。這比單次衝擊麻煩多了。

拜登上台後，美國對中國的打壓擴展到更多領域，特別是晶片和高科技方面。美國先後對華為、中興等科技企業設限，又不斷擴大先進晶片、半導體設備、人工智慧算力產品的出口限制，試圖從整個技術鏈條上制約中國獲得先進計算能力和半導體製造能力。

2022年10月，美國出台針對中國先進晶片和半導體設備的出口管制措施；後來又不斷補充和擴大限制範圍。英偉達、AMD等公司向中國銷售高端AI晶片受到限制，中國企業獲取先進制程、EDA軟體、半導體設備、先進封裝相關技術都受到不同程度影響。與此同時，美國還試圖拉攏日本、荷蘭等國家配合，對中國先進半導體製造形成多邊限制。中國以加快自主研發、國產替代來應對，以外部壓力來倒逼補短板。

圖為3月7日，美國總統拜登（中下）發表任內第三份國情咨文。（Reuters）

但問題仍然存在：外部壓力如果沒有上限，沒有邊界，沒有長期框架，中國很難管理預期。今天美國限制晶片，明天限制軟體，後天可能限制AI算力產品，大後天可能限制關鍵材料、設備、投資和人才交流。企業不知道哪些業務還能做，地方不知道哪些產業規劃會被外部打斷，資本不知道哪些方向會突然遭遇制裁，科研機構也不知道國際合作空間會不會進一步收縮。

過去幾年，中國無非是兵來將擋，水來土掩。美國加徵關稅，中國反制；美國制裁企業，中國出台不可靠實體清單、出口管制和反外國制裁法；美國限制晶片，中國加快國產替代；美國推動供應鏈「去風險」，中國就強調維護全球產業鏈供應鏈穩定，同時擴大對東盟、歐洲、全球南方的經貿聯繫。雖然中國表現出了靈活高效的調整能力，美國的貿易戰科技戰都未達到預期目標，但終究是被動的。中國不管產業多強，都不傾向主動惹事，尤其是惹美國。

就中國而言，這種狀態並不理想。對內，產業鏈上上下下預期不穩。對外，其他國家與中國打交道時，也要判斷中美關係的動態。如果中美關係隨時可能劇烈惡化，歐洲國家在對華合作時會更謹慎；東盟國家會擔心供應鏈被迫選邊；全球南方國家會擔心中國專案受到美國壓力；跨國企業會考慮規避政治風險。中美之間的不穩定，會影響中國的整個國際環境。所以，中國亟需解決的，就是把中美關係這個最大外部不確定因素，納入長期、穩定、可預期的管理框架。

這當然也不是中國一方說了算，還需要美國調整認知。在這一點上，特朗普雖然最初打壓中國的聲調最高，但其實還好打交道。特朗普本以為，只要把手中的牌都用上，包括市場、技術、盟友體系等，就可以把中國壓回低端位置。但試了一次又一次，發現中國沒那麼容易被壓垮，尤其在產業鏈、製造能力、工程組織能力和國內市場方面，中國有很強的承壓能力。

中美關係不穩，對中國而言這種狀態並不理想，因這對國內產業鏈上下預期不穩。﹙路透社﹚

與此同時，中國也沒有表現出馬上與美國全面攤牌的意圖。中國一直強調穩定中美關係，反復說不尋求取代美國，不尋求與美國全面衝突，也願意在經貿、氣候、禁毒、地區熱點等問題上合作。

這就給商人出身的特朗普提供了一種現實主義選擇：既然壓不垮中國，中國也不準備立即全面對抗，那麼與其無把握地升級對抗，不如重新校準方向，在競爭中爭取利益，在合作中管控風險。中方這次以極高規格接待特朗普，也是明確信號：中國有實力，但中國極為重視中美關係，不謀求與美國對抗。

中國需要穩定外部環境。美國需要控制對抗成本。全球市場需要降低不確定性。其他國家也不希望中美關係突然走向全面衝突。於是，建設性戰略穩定關係，就成了中美雙方在現實壓力下形成的折中方案。它沒有粉飾太平，也沒有回避競爭，相反，承認中美關係進入新階段：合作仍然存在，競爭也長期存在，分歧不會消失，摩擦也不可能歸零。但重點在於，雙方同意把穩定放到最重要的位置。

中國官方對此做了四點解釋：合作為主的積極穩定；競爭有度的良性穩定；分歧可控的常態穩定；和平可期的持久穩定。這四層意思合起來，就是一句話：中美關係不能再靠臨時滅火來維持，必須建立長期管理機制。這是中國最滿意的地方。

5月14日上午，在人民大會堂外，美國國旗與中國國徽並列。國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的美國總統特朗（Donald Trump，又譯川普）普舉行歡迎儀式。（Getty）

中國是重視長期規劃的國家。從五年規劃到產業政策，從基礎設施建設到區域協調，從能源安全到科技攻關，中國做事強調目標、路徑、方案、資源和糾偏的工程化安排。

現在，中美關係也可以進入工程化管理。先建立框架，設立相關常態協調機制，如元首層面的聯繫機制、政治外交溝通機制、經貿磋商機制、貿易理事會與投資理事會等。未來若發生摩擦，可以通過這些機制處理。即使有分歧，也可以先談規則、談邊界、談節奏，而不是直接進入制裁、反制、升級、再反制的無限迴圈。這樣，外部壓力就不會直接衝擊中國發展預期，至少先有了一層建設性戰略穩定關係的外殼。

中國當然不會幻想中美之間從此沒有矛盾，或重新成為夥伴。台灣問題還在，科技競爭還在，貿易摩擦還在。而且，不管中美高層主觀意願如何，經濟上的結構性競爭已形成，也必然會影響政治、輿論等方方面面。中國不求一次解決所有問題，但為解決問題建立了框架；不求消除所有摩擦，但要確保摩擦不至於隨時失控；中美無法回到過去，但競爭與合作要有可管理的軌道。這可以說是現實約束下最好的結果。