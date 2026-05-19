普京將第25次訪華：為次數最多國家元首之一　北京掛中俄國旗迎接

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）5月19至20日訪問中國。據悉，這將是普京第25次到訪中國，成為訪華次數最多的國家元首之一。為迎接普京來訪，北京機場高速公路附近、天安門廣場等地已掛起中俄兩國國旗，迎接氣氛濃厚。



天安門廣場多處已經掛起中俄兩國國旗。（抖音）

北京機場高速附近懸掛中俄兩國國旗。（抖音）

網民發佈的影片顯示，天安門廣場多處已經掛起中俄兩國國旗，北京機場高速附近亦可見一排排國旗隨風飄揚。

據外交部，普京訪問期間，兩國元首將就雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。

普京：俄中協作是維護國際關係穩定的最重要因素

據《新華社》報道，俄羅斯總統普京9日對媒體表示，俄中協作是維護國際關係穩定的最重要因素。

普京說，目前，當裁軍和防止核擴散領域的國際條約幾乎已蕩然無存時，俄中協作成為防止核擴散和維持穩定的重要因素。他還表示，中國是俄羅斯重要經貿夥伴，俄中雙邊貿易額持續增長。得益於高科技產業發展，雙方經貿合作結構正持續多元化。

普京表示，中國是俄羅斯重要經貿夥伴，俄中雙邊貿易額持續增長。得益於高科技產業發展，雙方經貿合作結構正持續多元化。（Reuters）

據塔斯社報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫曾表示，普京總統此次訪華期間，將討論雙邊關係各項議題以及國際事務。佩斯科夫說：「俄中雙邊關係涵蓋方方面面，涉及很多領域，包括人文、教育、高新技術等。」

俄方公布本次陪同訪華的代表團名單，成員涵蓋能源、工業、交通、金融等多個領域，包括多名俄羅斯副總理、部長以及大型企業負責人。

普京訪華：圖為2024年5月16日，俄羅斯總統普京在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會議，並簽署多份文件。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS）

公開資料顯示，2000年，普京以俄羅斯聯邦總統身份首次出訪中國。截至目前，算上國事訪問及出席活動的次數，普京訪華或來華出席國際活動將達到25次。

中國外交部發言人郭嘉昆指，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，也是中俄教育年啟動之年。他說，雙方將以此為契機，繼續推動中俄關係向更深層次、更高水平發展，為世界注入更多穩定性和正能量。

普京訪華：圖為2024年5月16日，俄羅斯總統普京在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會議，並簽署多份文件。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS）

據俄方消息，5月20日，習近平與普京將舉行小範圍和擴大形式會談，期間計劃討論兩國雙邊關係中最重要和最敏感的問題。會談結束後，中俄領導人計劃簽署聯合聲明，兩國還會簽訂一連串政府間、部門間及其他文件，兩人還將一同出席2026至2027中俄教育年活動的開幕式。