「錢自己跑了」——中國信貸數據全面滑坡揭示了什麼？

2026年5月中旬，中國央行發布的一組金融數據像一顆石子投進靜水，在國際市場上激起了一圈圈漣漪。



中國4月社會融資規模增量僅錄得6200億元（人民幣，下同），創下兩年以來的新低，較去年同期減少5400億元，按年降幅達47%。Wind（萬得）數據統計的14家機構預測中位數為1.20萬億元，實際數據幾乎只到預期的一半。更讓市場感到意外的是，新增人民幣貸款錄得-100億元——這是繼去年7月之後，第二次出現信貸淨收縮的局面。

市場原本期待的是「溫和復蘇」，但擺上枱面的卻是「全面降溫」。那些被預期勾勒出的樂觀圖景，正在被冰冷的數據一點點抹去。

圖為2024年2月5日，鏡頭下上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

從「加槓桿」到「去槓桿」：居民、企業、銀行的三重回避

這場數據滑坡並非單一領域的局部惡化，而是居民、企業、銀行三個市場主角同時選擇了「收傘」造成的共振。

先來看居民端。4月住戶貸款按年多減超7900億元，短期貸款和中長期貸款雙雙下滑。國家金融與發展實驗室的數據顯示，中國居民部門槓桿率已經從2024年一季度的62.3%持續降至2026年一季度的59.0%，下降了3.3個百分點。「加槓桿」不再受歡迎，取而代之的是主動償還房貸、壓縮消費信貸。房貸領域不僅沒有新增信貸流入，反而出現了大量的提前還貸行為，居民中長期貸款已經連續10個月保持負增長——這意味着越來越多的人正在把「借來的錢」換成「還回去的錢」。

企業端的景象也並不樂觀。4月企事業貸款僅增加3900億元，較去年同期少增2200多億元。其中最令人警惕的是企業中長期貸款減少了4100億元。中長期貸款向來被視為企業投資擴產意願的「體温計」——它的顯著收縮說明，許多企業正在放棄擴張計劃，將注意力轉向削減債務、壓縮成本。

這種集體性的收縮行為，形成了一個典型的「去槓桿周期」。過去二十年，中國經濟習慣了「加槓桿」——居民借錢買房、企業借錢擴產、地方政府借錢基建。但現在，三個齒輪同時停轉了。瑞銀（UBS）在發給客戶的報告中直言：「私營部門信貸需求持續疲弱，而地方政府融資平台債務置換可能繼續抑制人民幣貸款。」

中國樓市。（資料圖片）

新舊的斷層帶：中國融資結構的靜默轉型

如果這輪信貸收縮僅僅是因為情緒悲觀，那問題或許還有解藥。但現實的複雜性在於，中國正在經歷一場融資結構層面的靜默轉型，而信貸數據恰好放大了轉型期的「陣痛」。

長期以來，中國的經濟增長高度依賴以銀行信貸為核心的融資模式，房地產與基建投資是信用擴張的兩大引擎。而如今，引擎正在切換。根據央行的數據，2026年前四個月企業債券淨融資達到1.5萬億元，按年多增7393億元，債券融資正成為企業越來越倚重的渠道。與此同時，一季度高技術製造業投資增速持續領跑，科創板、科創債等新質生產力相關融資工具的交易日益活躍。

矛盾由此產生，新舊動能轉化之際，舊引擎（房地產、基建）的信貸需求在加速萎縮，新引擎（科創、高端製造）對信貸的依賴卻遠低於傳統行業。研究顯示，科技創新等領域的資金需求更多來自股權融資、債券融資和自有資金，對信貸資金的敏感度天生更低。這也解釋了為什麼經濟基本面並未出現全面崩潰，但貸款數據卻表現得如此難堪——不是沒有增長，而是增長不再依賴貸款。

錯位的關鍵在於此。政策制定者看到的，是直接融資佔比的提升、融資結構的「健康化」、信貸依賴度的降低——這些都是長期改革希望達成的目標。而市場機構看到的，是有效信貸需求不足、居民收入預期下降、企業投資意願低迷——這些則是短期經濟運行的冰冷現實。兩種敘事都有各自的邏輯支撐，但兩者之間的鴻溝，恰恰是被政策轉型和經濟周期的節奏差所填滿的。

中國人民銀行在2026年第一季度貨幣政策報告中，首次向市場釋放了一個微妙但明確的信號：刪除關於「潛在降準或降息」的表述。滙豐研究隨後下調了對今年剩餘時間內LPR降息的預期。這背後的邏輯也很直白，當前央行利率已經處於歷史低位，商業銀行淨息差僅為1.40%，再創新低，進一步降息的空間被收窄到了幾乎可以忽略的程度。在銀行體系盈利能力已經承壓的背景下，央行選擇在降息問題上保持克制，轉而更加倚重結構性工具和財政政策來穩定經濟。

這也就引出了下一步的關鍵問題：當貨幣政策的邊際效用遞減時，誰來接棒？

數據來源：中國央行。

往前看：信貸的退潮與財政的接力

中國經濟目前正經歷的是一個不折不扣的「斷層帶」——舊的邏輯尚未完全退場，新的動力也尚未站穩腳跟。

一方面，房地產市場持續低位運行、居民儲蓄意願強烈、企業投資保守觀望——這些構成了一幅短期需求不足的圖景。另一方面，超長期特別國債已經啟動發行，專項債券提速發力，財政政策正在以更積極的姿態填補貨幣政策留下的空白。配置型資金正從銀行信貸市場向債券市場、資本市場轉移，這在數據上已有清晰體現：4月非銀行金融機構存款大幅增長2.47萬億元，較去年多增9000億元。居民的存款正在搬家——不再躺銀行，而是流向了理財、基金和股市，等待新的增長機會。

但對於站在這個斷層帶上的投資者來說，最需要讀懂的信號並非數據本身，而是數據背後的暗示——中國正在從一個「信貸驅動型」的經濟體，走向一個「融資結構多元化」的經濟體。這個過程不會是線性的，也不會是平順的。貸款負增長可能不會立刻消失，但財政的出手和直接融資的發力，或許會為這個轉型提供緩衝。

正如中國央行在第一季度貨幣政策報告中所警示的那樣，全球大宗商品價格的上行壓力和輸入性通脹風險正逼近國內。在這樣一個內外壓力交織的時刻，中國經濟需要的不是信誓旦旦的「底部反彈」，而是理性的、審慎的、錯位修正後的漸進調整。

最為危險的是誤讀。 將信貸數據的負增長簡單歸因於「恐慌」，可能會忽視中國金融體系正在經歷的深層轉型；而將這一切輕描淡寫地稱為「周期性調整」，則有可能低估去槓桿過程中可能暴露的金融脆弱性。當舊的結構尚未退出、新的增長路徑又不足以支撐時，每一筆貸款、每一分存款的流向，都值得被更嚴密地審視。

信貸的退場，往往意味着財政和市場的入場。真正的變局，不發生在數據的好與壞之間，而發生在邏輯的更替之間。