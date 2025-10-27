中國央行行長：穩定幣處在發展早期　放大了監管漏洞

10月27日，在2025金融街論壇年會開幕式上，中國人民銀行行長潘功勝表示，穩定幣作為一種金融活動，現階段無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的基本要求，放大了全球金融監管的漏洞。人民銀行將會同執法部門繼續打擊境內虛擬貨幣的經營和炒作，維護經濟金融秩序，同時密切跟蹤、動態評估境外穩定幣的發展。



人民銀行主管的中國《金融時報》報道，潘功勝表示，近年來，市場機構發行的虛擬貨幣特別是穩定幣不斷湧現，但整體還處在發展早期。國際金融組織和中央銀行等金融管理部門對穩定幣的發展普遍持審慎態度。

中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

10天前，在華盛頓召開的IMF/世界銀行年會上，穩定幣及其可能產生的金融風險成為各國財長、央行行長討論最多的話題之一，比較普遍的觀點主要集中在，穩定幣作為一種金融活動，現階段無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的基本要求，放大了全球金融監管的漏洞，如洗錢、違規跨境轉移資金、恐怖融資等，市場炒作投機的氛圍濃厚，增加了全球金融系統的脆弱性，並對一些欠發達經濟體的貨幣主權產生沖擊。

2017年以來，人民銀行會同相關部門先後發布了多項防範和處置境內虛擬貨幣交易炒作風險的政策文件，目前這些政策文件仍然有效。下一步，人民銀行將會同執法部門繼續打擊境內虛擬貨幣的經營和炒作，維護經濟金融秩序，同時密切跟蹤、動態評估境外穩定幣的發展。