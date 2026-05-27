台獨派「喜樂島聯盟」歸降統一？一場被誤讀的鬧劇

台灣獨派政治團體「喜樂島聯盟」近日發表公開信，稱願意在特定條件下調整台獨立場，甚至考慮成為中華人民共和國的一部分。聲明一出，部份內地媒體與輿論自然「喜聞樂道」，彷彿終於等到第一張台獨骨牌倒下。但若稍微了解喜樂島聯盟的背景，就會知道這件事恐怕沒有那麼「壯觀」——既不是獨派集體轉向，也不是台灣政治板塊鬆動，反而比較像一間曾經有名氣的老店，換了一個沒什麼人認識的經營者，突然改了菜單，外人一看招牌還在，便以為整間店都變了。



回顧喜樂島聯盟當年登版之初，確實不是無名之輩，係由獨派大老羅仁貴牧師、前民視董事長郭倍宏等人在2019年創立，主張台灣獨立，曾被視為急獨政治團體。但喜樂島聯盟在台灣政治中的功能，與其說是有能力參與選舉競爭，不如說是深綠內部對蔡英文路線施壓的政治工具。換言之，喜樂島的動能很大部分來自「反蔡英文」，而不是來自一套足以獨立支撐政治市場的組織能力。

在蔡英文主政時期，喜樂島聯盟確實有過聲量，郭倍宏、羅仁貴、施正鋒等人，在獨派圈內有資歷、有名氣，也有一定輿論能見度。他們對民進黨的妥協路線不滿，對抗蔡英文的兩岸政策，選在民進黨2018年地方選舉大敗、蔡英文氣虛之後，在深綠光譜內搖身扮演一種「逼宮式」角色。問題是，這種政治存在高度依附特定時代條件，當蔡英文下台、賴清德上台，喜樂島聯盟原本賴以發動的「反蔡」情緒便失去中心，急獨主張猶在，但政治動能已經消散。

2018年台灣「九合一」選舉：民進黨在選舉中遭遇滑鐵盧，蔡英文宣布辭任黨主席一職。（路透社）

這也是為何近年台灣政治版面幾乎很少再聽見喜樂島聯盟的消息，某種程度來說「名存實亡」。現任聯盟主席蕭曉玲於2023年上任，出身教育界，在台灣主流政治中並無顯著影響力，如今由她以聯盟主席名義發出「考慮統一」公開信，當然在形式上震撼，但在政治實質上，沒有分量。

尤其郭倍宏與羅仁貴隨後便發出聲明，強調該文不代表喜樂島聯盟政黨立場，並重申「台灣主權獨立」是創黨基石，絕無絲毫妥協，這個動作等於直接拆掉了「獨派倒戈」的敘事。若羅仁貴、郭倍宏、施正鋒這些過去在獨派圈具有象徵性的人物共同改旗易幟，那當然是顯著變化，但如今狀況，充其量是現任主席拋出一套與創黨路線衝突的說法，隨即被創黨元老切割。

喜樂島聯盟曾舉行「全民公投反併吞」，圖為前民視董事長郭倍宏。（翻攝台媒）

再來看看國台辦的回應，其實相當「標準」，仍是堅持九二共識、反對台獨，在共同政治基礎上展開對話協商。這個回應並未因喜樂島聯盟的公開信而開出什麼新窗口，也沒有承接其所謂「台人治台、高度自治」的條件。當然，北京方面會樂見台灣獨派內部出現混亂話語，但真要進入政治處理，仍然還是得回到既有框架。從這點來看，這封聲明對北京而言只是一帖輿論素材，不是談判入口。

國台辦發言人陳斌華對於喜樂島聯盟的公開信表示，兩岸終將統一，也必將統一。（國台辦）

至於部分內地媒體與輿論最初急於「消費」這則新聞，當然可以理解。長期主張台獨的團體突然說可以考慮統一，這宣傳效果簡直不要太好，不消費豈不可惜。但問題在於，若只看幾句話、去脈絡，就很容易把冷門政治鬧劇誤判成政治轉向。後來相關討論降溫，也正說明當背景被補上後，這宗事件的無足輕重。

所以，喜樂島事件「改幟」的意義，不在於台灣獨派是否開始「歸降」，反而在於暴露台灣邊緣政治團體的殘餘狀態，當原本的時代任務消失、創黨人物退場、組織聲量下滑，一個曾經具有象徵性的團體，就可能被新的主事者拿來重新包裝。