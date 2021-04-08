新疆棉花｜舊爭議變新爆點　中歐貿易協議擱淺是轉捩點？

撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-04-08 10:38

3月末爆發的「新疆棉花風波」本周持續發酵。事件導火線瑞典服裝零售商H&M上周三（3月31日）表示，對中國市場的承諾依然堅定，並致力於重新贏得消費者和合作夥伴的信任，不過，聲明中並沒有提及引發爭議的新疆棉花。這顯然再次引起中國網民的不滿，而種種風波更折射出中美歐大國博弈愈發激烈。

此前，美國品牌Nike和Gap、德國品牌Adidas、日本品牌Uniqlo、西班牙品牌Zara等紛紛發表聲明停用新疆棉花，引發中國民間情緒強烈反彈，化為一場抵制外國品牌的運動。事件爆發至今，從看似是非牟利組織（NGO）良好棉花發展協會（BCI）的商業行為，逐漸上升到政治層面，更是產業鏈博弈和大國之間的利益較量。

新疆為中國棉花主產區，阿克蘇地區沙雅縣地處塔里木盆地西北緣，屬產棉大縣。2020年，沙雅縣棉花種植面積達到198.43萬畝，其中機採棉150萬畝，棉花機採率達到80%以上。圖為採棉機在新疆阿克蘇地區沙雅縣塔里木鄉的棉田裏採收棉花。（新華社）

風波中見中美歐矛盾

事件發生後，不少分析都認為，針對新疆棉花的攻擊，是中美貿易戰的延伸，是美國對中國紡織出口產業鏈的精準打擊。這種說法有其合理性，但也不盡然。

儘管當前這場風暴的焦點是一批外資服裝、運動鞋品牌和總部位於瑞士的BCI，但所有這些企業和非政府組織並無強制實施禁令的能力，只有主權國家政府才擁有強制執行的能力。在商言商，降低產品成本、提高利潤是企業追求的最終目標，全球化浪潮下，美國企業在海外設廠是最好的例證。而且，在主權國家政府中，目前只有美國政府對新疆棉花及其製品、相關企業機構採取了正式的官方制裁措施。

不過，在吵吵鬧鬧之中，很多人都忘了，爭議的引爆點—H&M和BCI都在歐洲。就在事件發生前幾天，歐盟宣布制裁了新疆的四個官員、一個機構，中國外交部當晚就予以回擊，受到制裁的10個人中，有5個是歐洲議會議員，一天之後的3月23日，歐洲議會就取消了對《中歐全面投資協定》的審議。這樣想想似乎就明白了為什麼在2020年中歐談判加速的關鍵期，H&M和BCI抵制新疆棉花沒有引起注意，而歐洲議會取消審議，事件就隨之爆發。