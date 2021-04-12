心懷緬甸竭力書寫彼邦變遷　台寫作人：政變前緬甸人仍專注拚經濟

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-12 07:45

緬甸政變逾兩月，全國仍處鋪了硝煙及鮮血的示威路上，也令這國名含「遙遠之郊外」意思的彼邦頻現新聞跑馬燈中。 除在地民眾，動盪時局也牽動遠在2567公里外處的台灣人翁婉瑩，其自2014年首次以背包客身份踏上這東南亞國度便一發不可收拾，往後每年都再次到訪，還曾以英國著名作家喬治·奧威爾（George Orwell）為素材，走過逾千公里的路程。現時，法律系出身的她卻經營着自媒體，只為訴說反映了黑暗與小我的緬甸故事。 旅行與書寫並肩的熱情，直至疫情暴發的去年才被迫戛然而止。近日，翁婉瑩在接受《香港01》專訪時就自己的緬甸經驗娓娓道來，言及經歷民主化、改革開放後，緬甸民眾在這些年的精神面貌，以及他們從對民主瑕疵恬不為意，到如今實現公民意識跳躍式發展的經過。

七年前，彼時還處在登盛政府時期的緬甸已然走在改革及開放的路途中，惟首次踏足當地的翁婉瑩只作了一趟很觀光客的行程，去了大部分恆常的景點。2015年，已對觀光失去新鮮感的她，決定參考《在緬甸尋找喬治·奧威爾》一書自設台灣版的行程。

著有《一九八四》、《動物農場》等經典的喬治·奧威爾曾加入英國在緬甸的殖民警察服役。（網上圖片）

1920年代，從伊頓公學畢業的喬治·奧威爾沒有申請牛津或劍橋的獎學金，家無儋石的他選擇加入了英國在緬甸的殖民警察，詎料服役5年的經歷讓他認識到殖民主義罪惡貫盈的一面。而翁婉瑩正是從小說《緬甸歲月》描繪的小鎮卡薩（Katha）出發，一路到南方港口毛淡棉，在超過1000公里的路程中尋找屬於自己的喬治·奧威爾。

透過拜讀昂山素姬傳記，首次瞭解到緬甸過去軍事統治鎖國狀況的她憶述，當地的自然景觀與純樸的人民，讓人難以理解為何會有這麼黑暗的過去，而為喬治·奧威爾設計的旅程幾乎都在二三線城市或小鎮，加上受喬治·奧威爾對殖民統治的反思，以及鎖國時期的緬甸與殖民時期相呼應所影響，其於是從2015年11月，該國間隔25年首次舉行公開競爭的國會大選時開始寫作，走上獨立撰稿人之路，以筆尖記錄對緬甸的所見所聞所想。

大城市傳統服飾式微 緬甸人政變前仍較政治冷感？

從前鎖國時期，緬甸一張電話卡要價可達2000美元（約1.55萬港元），這種情況直到2014年7月，當地開始架設挪威與卡塔爾的電信公司的基地台才改變，平價手機卡一張不到2美元（約15.5港元）即有。因此，當翁婉瑩2014年初到緬甸時，她幾乎是在無網路的狀態下，以文盲的狀態旅行，不可謂不鏤心刻骨。

她憶述，一直到2015年，緬甸的路標也都只有緬文，而沒有英文，當時連長途巴士往何方開去都不甚了了的她，夜車一上車就是12小時起跳的路途，作為唯一無二的異鄉人，她只能靠車長或乘客與路人的好意獲得照顧。

談到生活，她表示網絡是最大的差異，這些年在接受網絡與國際的衝擊後，曼德勒與仰光越來越先進，以往的老巴士都被淘汰，路上越來越少人穿傳統服飾，這也導致她2017年決定遠離核心城市，往中緬邊境走去。

談起緬甸華人（緬華）時，她特別提到由於華校學歷不被承認，緬華的孩子一般會面臨升學抉擇，即要麼畢業後直接到中國大陸、台灣升學，條件好一點的或會選到新加坡，要麼就會轉回緬校讀書。至於複雜的兩岸關係，她表示其遇到的教育程度較高的緬甸人，一般都知道大陸與台灣間的差異。

與坊間印象或許不同的是，今年政變前，翁婉瑩認識的緬甸人，或是旅途上隨意攀談的導遊與司機，從邊境到中心，不分階層，其實都忙着拚經濟，哪怕是民選制度開放後，政治熱情也只屬一時，沒有多大提高，對於民主歷程的瑕疵，例如軍方的影響力依舊很大的問題，其實並無那麼在意。

她認為在民主制度下已生活多年的台灣人不能理解這種心態，但究其原因，還是因為緬甸畢竟窮了數十載，故當地人普遍「賺錢第一」。

2015年11月，緬甸間隔25年首次舉行公開競爭的國會大選，但翁婉瑩表示，政變之前緬甸民眾的政治熱情只屬一時，其實沒有多大提高。（Reuters）

緬甸公民意識跳躍式發展 籲台灣別做「奶茶聯盟自助餐」

情況到了今年政變後有了天壤之別，雖然民選權力得而復失，但公民意識卻從無到有，軍方鎮壓的背景下，在翁婉瑩眼中，緬甸人的公民意識獲得跳躍式發展。

她特別提到少數民族，自羅興亞人爭議後，昂山素姬的形象在西方被指是「跌下神壇」，但她和她的台灣編輯們對這種「很西方」的觀點都避而遠之，畢竟在政變前，羅興亞人其實不在緬甸的主流輿論中，甚至報社都禁止使用羅興亞人一詞，只能用「若開邦穆斯林」等名詞代之。

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她認為，包括政變在內，在緬甸長達70年的內戰中，大部分問題的源頭是「軍隊未國家化」，因此掌權4年多的昂山素姬其實根本無力控制軍方對羅興亞人的行為。不過，面對社運，她提到佔人口約68%的緬族，也開始了解到羅興亞人、克倫族、克欽族等少數民族的處境，儼如一場緬甸版的「轉型正義」，而現時緬甸除了時常被談到的「Z世代」，所有經歷過鎖國統治的緬甸人，包括中年或老人都不願意回到鎖國時期。

另外，因中國大陸與泰國網絡罵戰而衍生的社群網路概念「奶茶聯盟」自去年起備受關注，台灣、香港及緬甸等均被視為一員。翁婉瑩表示，台灣作為奶茶聯盟成員，她個人其實是羞愧的，因台灣政府對緬甸軍方行為的譴責力道依舊薄弱，相較於香港的反修例示威，大部分台灣人也對緬甸現況反應冷漠，因此她一名研究東南亞政治的朋友更常說台灣不要當「奶茶聯盟自助餐」，意指只取用對自己有益的部分，而不願承擔相應義務。

緬甸友人活在恐懼中 翁：只要沒被blacklist都會再去

社運未見結束跡象下，目前緬甸僅開放光纖網絡，手機與寬頻網絡都被斷網，而全緬甸只有60萬光纖用戶，這令示威者乃至一般民眾間的聯繫難度大增。

翁婉瑩自2015年緬甸大選後開始寫作，以筆尖記錄對緬甸的所見所聞所想。（受訪者提供）

翁婉瑩坦言，她在當地認識的記者都已躲藏起來或甚至離開緬甸，而認識的緬甸朋友至少都沒被抓，但就終日活在恐懼中，也面對自己社區的人被抓的情況，甚至有人只是開車上下班，都可能被維安部隊困在半路。

執筆撰寫緬甸數年，現時翁婉瑩的受眾遍及台灣、香港、馬來西亞甚至中國大陸，當中尤以香港讀者最為熱情。她透露，不少讀者都會加她的帳號為好友，甚至私訊她交流，當中以香港人最多，或許是因為對緬甸發生的事情感同身受。

翁最後強調，自己寫作同時也是為了用繁體中文傳播民主價值和意義，哪怕疫情結束，而緬甸的動盪局勢又一直未見終結，但只要沒被緬甸當局列入黑名單，她都會堅持回到那片土地，繼續以第一身的視角聽、寫緬甸的故事。