趙立堅令「戰狼外交」更低級？　中外觀點交鋒擦出新火花

撰文： 呼延朔 最後更新日期： 2021-04-29 14:07

作為所謂「戰狼外交」的代表人物之一，中國外交部發言人趙立堅在4月26日的一則推文引起關注。

趙立堅發文稱，「中國的插畫師重新創作了日本畫作《神奈川衝浪裏》。如果原作者葛飾北齋現在還活着，他也會非常關心日本核污染水問題。」

推文附圖為兩副畫作，一副是日本浮世繪名畫《神奈川衝浪裏》，另一幅則是中國插畫師據此二次創作的《神奈氚衝浪裏》，後者將原畫的若干細節做改造，表達對日本排放核廢水的抗議。

中國外交部發言人趙立堅在推特發文諷刺日本核廢水排放入海，引發日本不滿。（Twitter@zlj517）

日本外務副大臣佐藤正久在Twitter發文抱怨，「再怎麼樣的戰狼外交，這種形式也太低級了。以污染日本傳統文化的方式來表達對處理核廢水的抗議，無論如何都是不可接受的。日本政府必須提出嚴正抗議。」

4月27日，日本外相茂木敏充也在記者會上回應，「對於發言人級別的人在Twitter上的推文，外務大臣本不會一一回應，但對這次事件，已立即通過外交途徑進行了嚴重抗議，要求其刪帖。」

儘管引起日方不滿，不過趙立堅似乎不為所動，反而將其推文置頂。

擔任中國外交部發言人以來，趙立堅以其強硬姿態屢次引發關注。（Twitter@MFA_China）

在一些批評者看來，趙立堅此舉無疑是「戰狼外交」的又一力證，可能對中日關係造成不良影響，且進一步破壞中國的國際形象。

佐藤正久的推文為此類觀點提供了論據——「再怎麼樣的戰狼外交，這種形式也太低級了」——可見至少在日本外交官眼中，「戰狼外交」本就趨近「低級」，而趙立堅的諷刺方式令其「更低級」了。

必須説，「戰狼外交」成為一個具有特點內涵的詞，成為一種特定議程，有時甚至是一種盲目標籤，對中國的確是傷害，這是中國外交系統和內宣外宣系統要仔細思考如何應對。

其實就具體言論來看，縱使如趙立堅等人，他們的所有表達，其內核仍來自中國官方態度，不過是比過去千篇一律的官方語言，比只在記者會上宣佈抗議，增添了更多個人化、情緒化的修飾。考察其產生邏輯，應是中國試圖在西方輿論場發展更多存在，切實地參與觀點交鋒，宣揚中國的主張。