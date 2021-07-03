中共百年｜大V兔主席：從講話用詞一窺黨話語體系之漸進發展(一)

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-07-03 12:16

慶祝中國共產黨成立100周年大會7月1日在北京天安門廣場舉行，中共中央總書記習近平在講話中強調，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役，「誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」 內地大V任意以網名「兔主席」，在修例風波期間點評香港局勢爆紅，他近日刊文點評二十年間建黨周年大會領導人講話的用詞，以此理解和分析中國共產黨的內核理念及話語體系之漸變發展。

7月1日，習近平在天安門城樓發表重要講話。（新華社）

以下為文章全文，《香港01》獲公眾號「兔主席」授權轉載：

接上篇文章《建黨百周年系列慶祝活動初感受》。

新時代下，中國老百姓現在更能理解和接受中國共產黨的話語體系及故事，很重要的原因當然是黨在這些年取得的偉大成就，人們可以看到生活的改善，看到國家與民族地位的提升。但同時很重要的一個因素是，黨的話語體系在發生變化——它變得更加「親民」，更易為人所理解了。

這篇文章，我打算從建黨周年大會領導人講話裏的用詞，去理解和分析黨的內核理念及話語體系之漸變發展。

按中國共產黨傳承的標準看，總書記建黨百周年大會的講話已經非常通俗了，但它還是呈現了党的非常厚重且獨特、自成一格的話語體系。有越來越多的國人能看懂，但對外國人來說，就比較難理解了。所謂難以理解，在於他們不知道這樣的講話除了個別「金句」和明確的觀點之外，到底和之前到底有什麼變化。他們不知道中國共產黨的演進迭代（按黨的話語說，現在完成「馬克思主義中國化」的三次歷史飛躍），不知道哪個名詞概念對應什麼，不知道。他們無法從厚重的語彙背後辨別共產黨的漸進發展。

所以，識別並詮釋這個漸變發展，對於在國內特別是國外講好中國共產黨的故事會是很重要的。

而這個詮釋工作其實是某種「翻譯」工作，把一些「不可譯」的東西由作為中間人的民間人士去做。

筆者寫了一個關於講中國故事的系列（《講述中國故事、構建中國話語體系（合集）》），列示了中國故事的幾種敘事版本。

圖源：兔主席微信公眾號

我在本文要做的，是#3、#5的工作。

需特別說明，本文內容都是我的個人詮釋，僅代表我的個人看法與觀察，不代表官方意見。

一、方法論

我的方法非常簡單，就是看看總書記在建黨百周年大會講話裏的用詞。

進行文本分析是有趣且有意義的工作。撰稿者在寫作時，對寫作結果所反映的內核理念和話語體系的排布是「無意識」的。撰稿者選擇用哪些詞，選擇具體詞匯的分佈、頻率，反映的是當下政治寫作的範式與風格。這個範式與風格是在一段時期內形成的，而不是在這一次講話裏形成的。比方說，這次講話和一個季度前、半年前、一年前的講話不會有特別大的發展迭代，許多內容和提法是漸進積累的。

但如果經過二十年時間，這些漸進積累就會導致話語體系的迭代。

撰稿者本身也是歷史的一部分。他們的撰寫現在是被研究的對象。他們自己也有可能會為分析的結果感到有些吃驚，或者發現結果是印證了他們的一些朦朧想像的。

說說具體工作。

1、我做的第一個工作是先搜索一下講話裏頻繁出現的詞匯，看看能否發現什麼規律。我一開始想就中西做一個比較，得出一些觀點結論。

2、但光看一個講話是不夠的，只有與歷史上的講話進行縱向比較分析，才能得出更多觀察洞見。於是，我選取了江總書記2001年在建黨八十周年的講話作為比較對象，也研究了裏面的高頻關鍵字。

而選擇這個講話的原因是：

1）性質接近，都是慶祝建黨周年，是對黨的歷史和未來的回顧；

2）跨度三代領導人（中間隔了一代胡總書記）；

3）中國黨和政府取得的成就地位及面臨的挑戰已經有了很大的不同；

4）二十年是一個合適的時期，足夠長也足夠短。2001年已經進入二十一世紀，和我們現在的生活是能聯繫起來的，還不算太久遠。如果再向前追溯，到1991年、到1981年，離現在就有些遠了，差距更大，覺得很難可比。所以我們就比2001年和2021年。

兩個講話的場景是有些不同的。

建黨八十周年大會是在大會堂舉行的，場景更封閉一些，講話稿也更長，超過了2.1萬字。講話中還有許多黨建、黨務的細節。對象更像是黨自己。

建黨一百周年大會是在天安門廣場舉行的，場景是開放的。講話稿也更短，約7.000字，只達到八十周年講話的三分之一。但講話的內容更加宏觀，面向中國，面向世界，而不僅僅是黨員。

背後的數字：黨還在快速發展變化。2001年，中國人口13億，黨員6,400萬；2021年，中國人口14億，黨員9,500萬，黨員人數增加了3,100萬，50%。黨員在中國人口裏的密度進一步提升。這裏再配合大量的黨建工作，使得黨在中國成為一種社會性（societal）的存在。今天我們走在街頭，是可以直接感受到黨的存在的（presence0。這種感受肯定強於二十年前。而我們已經可以預見：黨將在中國未來幾十年的發展裏扮演更加巨大的作用。

3、對任何一個概念，我們可以根據其在講話裏出現的次數、頻率，判斷它在政治話語裏的重要性。

由於100周年和80周年兩個講話內容長度是1:3的關係，所以，簡單的分析，就同一個詞匯/概念，如果在2021年講話裏出現的次數大於2001年的3分之1，我們就假定這個詞匯/概念在2021年的話語裏更重要；

反過來，同一個詞匯概念，如果在2001年講話中出現的次數大於2021年的三倍，我們就假定它在2001年的話語體系裏相對更重要。

我對詞匯進行「標黃」以說明它們在哪個年代裏相對更重要。沒有標黃的，說明他們在兩個年代裏地位相仿。

結果如下。

第一部分：2021年高頻詞匯

首先我們看看在2021年講話裏出現的高頻詞匯，與2001年做一對比。

圖源：兔主席微信公眾號

現在我們再試著就每個詞匯做一些分析。我相信讀者很快也可以得出自己的結論。

有的讀者可能在有些字彙上覺得我存在過度詮釋，因為兩個講話不是完全可比，也要說明一下：我的詮釋的一方面基於文本，一方面也是結合對大政治的理解。

#1中國、#3中華民族：這兩個概念在2021年出現的密度和頻率大於2001年，也是講話裏最高頻出現的詞匯。作為聽眾，你將會不斷聽到中國、中國、中國；中華、中華、中華。這說明在黨的話語體系裏，對國家和民族的關注度、專注性、聚焦性進一步提升。這並不是說國家以前在黨的話語體系裏不重要，而是說，它在黨的各種政治主題、議程和願景中的序列與地位更加突出，是當下最大的政治。

#2人民。2021年，提及人民的次數也增加了。人民是黨永恆的主題。如果說之前的政府更加關心一部分人先富起來的話，這屆政府更加關注普通老百姓的生活，將人民「重新」擺到了聚光燈下。我們看到的脫貧攻堅、共同富裕、為人民嚮往的美好生活而奮鬥，都是這個主題。

#4歷史。2021年提及「歷史」的次數也增加了。筆者以為，頻繁地談歷史，就是歷史感（historical perspective的表現，站在一個更高的時間維度和跨度來看待我們的國家和民族，並希望通過過去了解我們的現在，指引我們的未來。

7月1日，空中梯隊的飛行表演拉開慶祝大會的序幕。（新華社）

#5中國共產黨。2021年提及中國共產黨的次數也顯著增加了。我的理解是，黨在當代發展中的核心作用確實體現出來了，黨無論是自信心，還是自我認知、自我意識，都得到了增強。黨回到了聚光燈下，而人民也能接受黨是指引和推動中國當代歷史發展的主體力量。

#6 主義。我們發現2021年提及「主義」的次數減少。談「主義」是偏好抽象理論哲學及意識形態的馬克思主義政黨的一種傳統，也是一種遺產。但我更喜歡用的詞是「relic」。中國人大多其實是比較務實的，愛談問題，而非主義。「主義」的減少，其實是党向新的方向漸進發展的結果。

#7社會主義。我們發現，2021年提「社會主義」就更少了。雖然大家都知道現在中國搞的是新時代中國特色社會主義，到處都可以看見相關的宣傳和介紹，那為什麼社會主義在講話裏出現的頻率反而減少了呢？那是因為，直到本世紀初，還需要在抽象理論層面討論社會主義和資本主義的問題。而到2021年，這個問題已經不再是問題了，對中國特色社會主義大家都接受，不需要再展開定義和討論了。同樣可以參考的是，2001年講話裏，資本主義出現了7次，而2021年沒有出現（剔除「官僚資本主義」這個描繪特定利益集團的說法）。

#8復興。復興（即中華民族偉大復興）是一個新時代出現的高頻詞。在2021年出現了26次，在2020年只出現了3次。這說明我們處在努力實現並接近民族復興的狀態裏。其實回顧歷史，中國每個核心領導人都有一個關鍵字。我這裏只列參與創立黨的重要思想（毛思想、鄧理論及新時代中國特色社會主義）及完成馬克思主義中國化三次歷史飛躍的三個領導人，毛的歷史關鍵字是革命。鄧的歷史關鍵字是改革。本屆的歷史關鍵字，可能就是復興。

#9革命。我們發現，提及革命的次數也增加了，大多是在回顧革命歷程。有的人對此不理解，老提革命，是不是又要搞革命了。其實黨的話語體系裏，革命有兩重意思。一是特指1949年之前的28年的「創業階段」；二是指努力拼搏自我革新的狀態，所以改革開放也可以視為一種社會革命。我個人的理解是，本屆是希望找尋過去，回到革命年代共產黨創立者的初心和使命。如果我們要在其他國家找到類似的，可能有點像美國人說的回到founder fathers（開國者），從開國者身上找到理想和精神力量。所以，追尋革命精神，「不忘初心、牢記使命」，百年之後依然是少年，說的都是回到本原；這次出圈的電視劇《覺醒年代》給陳獨秀高調「翻案」，是回到本原。「七一勳章」頒授給李大釗之孫李宏塔，也是回到本原，是一種致敬。這都是在過去找尋精神力量與激勵。我理解這才是真實用意。

#10 中國特色/中國化。2021年提中國特色是顯著多於2001年了。顯而易見，這就是中國模式更加成熟了，我們對中國模式更加自信的表現。講話裏有這樣關鍵的一句：

——「我們堅持和發展中國特色社會主義，推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展，創造了中國式現代化新道路，創造了人類文明新形態」。

這是非常自信的表述。2001年我們還在摸索，到今天，當然有自信這麼去說。

#11 未來。居於2021年，本來是2001年的未來，但在2021年時提及「未來」的次數反而增多了。這說明，今天的中國是一個對未來有更大憧憬的國家，也是對未來有更大自信的國家。

#12 馬克思。建黨百周年講話裏，許多人覺得提及馬克思的次數很多，但實際上，大致和過去一樣，而且2001年還稍微更多一些。馬克思是黨的傳承和遺產，在我們的話語體系裏扮演著非常特殊的作用。這一句是核心：

——「堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，用馬克思主義觀察時代、把握時代、引領時代，繼續發展當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義」

這句話，對於不了解我黨的話語體系的人是不太容易理解的。西方人/美國人絕對無法看懂。我的詮釋：

主要是看馬克思主義的基本原理，基本原理是偏抽象和形而上的，和社會實踐是有距離的。具體怎麼做，還是要看中國的具體實際。另外，馬克思主義要和中華優秀傳統文化結合起來——而對於一個來自西方的硬核正統馬克思主義者來說，這句話就不太容易理解，中國傳統社會是和諧共生的社會，如何和馬克思主義結合？我把這個問題留下來，嘗試在下篇文章再解釋。然後，是用馬克思主義觀察、把握、引領時代。這幾個詞是非常考究的：馬克思主義的作用是提供一種視角（perspective），一種維度（dimension），一種分析問題的途徑和方法（approach/methodology），給予的是宏觀的、抽象的、原則性的指引（in-principle guidance），而非給予具體、具象的建議。最後，還要求繼續發展21世紀的中國馬克思主義，也就是繼續結合中國情況發展馬克思主義。對這個問題，筆者下篇再進一步說說自己的理解。

#13 精神。在2021年和2001年出現頻率差不多。這一條我引申一下，說一說我的理解。精神是黨的話語體系裏比較重要的一種東西。什麼是精神？精神可能是一種心理狀態；一種要完成某種目標的執著、執念、情感、情緒；精神是一種追求，是要求積極投入，要求自己放棄某些東西的；我們所講的大部分精神，都涉及到忘我和奮鬥，是要付出的。所以，精神是一種帶有崇高性投入，能夠引發人們的尊重。精神如何翻譯成英文？不能僅是spirit，還是dedication，devotion，passion，commitment。精神是能夠帶來力量的。

本屆做出的一個重要貢獻是，把黨史國史上許多事件和人物的精神給總結出來了，呼籲人們去了解、學習，並以這些精神激勵自己。

如果要比較當代西方和中國，我的詮釋是，一言蔽之，當代西方講「價值」，中國講「精神」（所謂「中國人的精神」）。當代西方的世俗政治注重和陳述的主要是基礎的價值觀（value），譬如民主、自由、公正，一些道德原理。人們通過這些道德原理去感化自己、指引自己的行為。中國則喜愛講精神。精神其實對人的要求更高，是要有更大的情感投入的，所謂佔據更大的「mindshare」。

未來，精神一直會是黨的高頻詞。

#14 思想

#15征程。征程是一個大家現在熟知的詞，但卻是一個新的概念。筆者以為，這個詞的出現，一方面代表了某種浪漫主義，有激昂的情懷，另一方面也是對未來更有信心了，因為征程是有點凱旋勝利和的意味在裏面的。

#16 人類。2021年，提及人類的次數大大增加。詮釋起來也很容易。中國發展起來了，走出來了，現在已經能夠站在一個新的高度去看待世界了。中國現在有更大的責任心去關注世界，有更大的能力去幫助世界，有更大樂觀的和自信認為自己可以幫助人類的命運，也認為自己摸索的道路可以為人類社會提供借鑑。一言蔽之，中國有了全球視野，也真正有了全球的責任心和關懷。

建黨百周年大會最後奏起了《國際歌》，很令人感動。這當然是黨對傳承的一種致敬。但這時奏起國際歌也有特殊的意味：中國共產黨人的初心是為人民謀幸福，為民族謀復興。

但理想的仁人志士還有一個更大，但在當時不可想像的抱負，就是「解放全人類」。在21世紀的今天，我們不會用這樣的話語了，不存在誰「解放」誰的問題。但我們卻更加相信，中國殺出了一條「血路」，是可以幫助其他國家，給其他國家「賦能」，解決他們的發展問題的。2021年的今天，我們重拾了埋藏在我們心中的國際使命與願景。

#17 改革。我們發現，2021年，「改革」一詞出現的頻率變少了。如何理解呢？我的詮釋如下：廣義的「改革」在黨的話語體系裏描述的也是一種「精神狀態」，和「革命」是一樣的。改革就是不斷地自新。狹義的改革，則主要指的是十一屆三中全會以來開啟的改革開放，是對1949年以後建設時期艱難探索路徑的一種經歷思考後的自我革命。百周年大會講話裏有這樣一句：

——「改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招，中國大踏步趕上了時代！」

這就是對改革開放意義的宣言。

但改革也是有特殊意味的。改革意味著自己總歸是不好的，是存在問題的，要不斷地借鑑別人的經驗，不斷地否定和改變自己。「改革」都改革了四十年，何時到頭？「改革」是不是要永久進行？改革要永久進行，說明了什麼？是不是改革都失敗了？如果一個體制永遠要改革的，那說明這個體制有「殘缺」的，是「落後」的：落後於時代，落後於人類社會先進實踐，且不適應時代發展需求的，必須要被調整修正的。所以，在話語體系裏，改革也是對現有體制某種溫和的質疑乃至否定。

鄧時代以降，「改革」是政治正確的話語。「誰不改革誰下台」。

2001年講話裏，四次提及「政治體制改革」。

筆者理解的新表述是，2021年講話裏所提及的——

「我們積極學習借鑑人類文明的一切有益成果」。

中國可以更加自信的看待人類文明先進成果，保持開放心態，借鑑好的經驗。但時刻「自我懷疑」的年代已經過去了。

下篇：動詞/行動類；形容詞類；符號類。

再下篇：話語體系漸變類（本系列重點篇章）

（未完待續）