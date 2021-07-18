專訪｜民進黨對陸智囊顏建發：美國以實利為先　不可能把台灣讓走

對於「台獨」的定義、狀態，何種情況才算是「台獨」眾說紛紜。因台獨定義不清的模糊性，給了獨派一定的耍弄空間，民進黨也刻意「說不清」與「不說清」。又如美國常以「政治實體」或「民主政體」指涉台灣，能算得上是一種台獨嗎？隨着不同政治立場而有不同看法，使得台獨擁有「千種面貌」的詮釋。



談及兩岸、統獨問題，無法忽略目前國際規則制定者美國的態度，健行科技大學教授、前民進黨中國事務部主任顏建發指出，美國不支持台獨，更精確的意思是「不支持台灣法理獨立」，包括台灣宣佈成為台灣共和國，或「中華民國」被聯合國承認等等，除因美國為了與中國交往的「一中政策」，也與台海和平、台灣可控為美國國家利益有關。

訪問內容稍經編輯後轉載於《香港01》。

顏建發指出，美國不支持台獨，更精確的意思是「不支持台灣法理獨立」，包括台灣宣佈成為台灣共和國，或「中華民國」被聯合國承認等等，除因美國為了與中國交往的「一中政策」，也與台海和平、台灣可控為美國國家利益有關。（多維新聞）

顏建發說，純粹以美國的國家利益來看，美國沒有必要把台灣推向中國，從二戰結束後，美國始終認為這場戰事是它自己打下，將日本人趕出台灣，1945年在日本丟下兩顆原子彈的是美國，當時國民黨執政的中國根本沒有力量解決台灣問題，只能抗日而已，甚至還有段時間節節敗退；共產黨更不用說，當時共產黨仍處於被圍剿的狀態，與國民黨和談後，才有所謂的「七分壯大、二分應付、一分抗日」這種說法。從歷史事實來看，台灣的獨立與中國完全無關，只是剛好碰到蔣介石退守台灣，正當美國還在猶豫要支持蔣介石或毛澤東時爆發朝鮮戰爭，美國總統杜魯門（Harry S. Truman）決定派第七艦隊協防台灣，導致台灣問題根本沒有被解決。

美中三公報「兩岸中國人」藏伏筆

1951年「舊金山會議」，不論是北京或台北都沒有被邀請參加，當時狀況有點混亂，國民黨因與美國是盟友，派軍隊來台，但一個國家主權的轉移，一定要有國際法的基礎。1951年「舊金山會議」才是決定台灣去留的問題，日本認為自己是戰敗國，沒有立場說要將台灣歸還給誰，日本雖從中國那裏拿到台灣，但是被美國打敗，「照理說日本就割讓給美國」，但日本也不表明，不表明就不會得罪任何一方，這就是所謂的「台灣地位未定論」。

顏建發接着說，地位未定論是指在國際法上，實際上美國始終控制著台灣，包括後來蔣介石的土地改革、美援、第七艦隊協防台灣、八二三砲戰、古寧頭大戰等等，美國在其中都有角色，整個問題就這樣延續下來，導致台灣與中華民國之間有問題要解決。另一方面，中華人民共和國是1949年建政，當時主權移轉尚未完成，台灣在法律上還處於日本人的佔領下，顏建發強調，「所以北京根本沒有理由說，台灣是中國一部分」，北京只是依法統取代了蔣介石在聯合國的地位，如此而已。

日本在法律上撤出後，實質佔領台灣的是中華民國，但美國始終沒有承認中華民國擁有台灣，這裏面就有很多微妙模糊的部分，顏建發表示，當時因為戰亂期間還有外交因素，所以就模糊處理，當有利益衝突的時候，大家就要拿出證據來。國際上很多東西是佔有，但有時候要有依據，「就這依據來講並沒有」，美國是以國家利益為優先，會把安全放在首位，當時蔣介石時期美國很多東西都模糊處理，只要蔣能幫它擋下共產黨就好，但等到美國穩定下來後，就開始要求台灣民主化，美國現在不能丟掉台灣，最重要的除了台灣戰略地位，處在第一島鏈的關鍵位置，另一個就是台灣的民主化。

呂秀蓮曾批評三公報起草者犧牲台灣利益。（多維新聞）

顏建發分析，美國1979年想跟中國關係正常化，主要動力是要聯中制蘇，中國跟它要價，台灣因此成為一個主要問題，但其實雙邊都清楚，北京角度看，北京不曾擁有台灣，台灣實質在中華民國控制底下，所以就是一個虛的「台灣是中國一部分」，但美國只講「認知你這麼講」，實際上並沒有接受，三公報裏頭提到「兩岸中國人和平解決」，這裏頭埋了一個伏筆。顏建發回憶，台灣前副總統呂秀蓮曾向他提及，曾批評這段文字的起草者「犧牲台灣利益」，但該人士向呂說，「台灣人如果不承認自己是中國人，那就無涉無關」。他認為這當然是語言遊戲，法律事實上也是一種語言遊戲。

美國不支持台獨 不意味支持兩岸統一

無論如何，當時美國因為需要和中國合作，所以就沒明白否定過這些東西，一直模糊下來，但等到中國強大到可能挑戰美國位置的時候，美國就慢慢「圖窮匕見」，到了現在這個節骨眼，美國根本就不可能把台灣讓給中國，這純粹是從戰略利益考量來說。顏建發也認為，不光中國武力侵台的因素，從美國利益來看，美國不會希望台灣獨立，台灣若真的獨立了，剛開始當然還是會聽美國的話，但慢慢的可能就會脱離美國掌控，「但就算沒有引起戰爭，美國也可能不希望台灣獨立，因為對它沒好處」。

而美國不支持台灣獨立，不意味着美國希望兩岸統一，以前馬政府時代的駐美代表金溥聰說兩岸要和平協議，馬上被美國打槍，美國壓根的觀念是「台灣根本不是你中國的，為什麼要鼓勵你們統一」？且第一島鏈地位如此重要，美國對中國本就有戒心，不可能把防線輕易就讓給潛在對手，這期間還涉及日本利益，日本對中國一直很警戒，如果美國把台灣讓給中國，日本一定跳腳。美國若失去日本，等於失去在東亞的代理者，從根本利益來說，美國都不可能把台灣讓給中國，美國是非常重視實際利益的國家，「親兄弟明算帳，跟父母親都可以明算帳，更何況是潛在敵人」。

美國要的利益，有一個基本原則是「和平、穩定、可管理、可操控、符合美國利益的」兩岸關係，只要其中一項沒滿足，美國就會反對，美國思考台灣獨立這個問題，已經分成好幾個層次在思考，但重點是「它一定要可以管理」，美國不可能希望台灣給它找麻煩，這也是當時陳水扁廢除「國統綱領」、推動加入聯合國時，為何引起美國厭惡的原因。對美國來講，只要有好處它一定全力做，美國對台不更進一步，是因為覺得還不需要，最近美國與日本做了一些軍演，那就是一種準備，美國現在也跟台灣進行一些軍事合作，但沒那麼赤裸裸，因為時間還沒到，美國沒必要去捅這個簍子，「把中國逼急了沒意義」。

至於中國方面對台灣的看法，顏建發認為，這也是一個純粹的利益問題，就好比跟農民說「我把地主的土地分給大家好不好」，有誰會說不好？宣稱台灣是中國的一部分，絕對有99％的中國人會同意。他並以近期習近平與俄羅斯總統普京會見時提及「領土紛爭已經解決了」，但很多領土紛爭從中國角度來看，實際上是被沙皇奪走了，中國不跟俄羅斯計較。

回到台灣跟中國之間的問題，是因為台灣沒有能力抵抗中國，中國目前的態度是「我沒有放棄法律追訴權」，重點是「有沒有能力吃下台灣」。他坦言，解放軍機頻繁擾台，是一種「擦邊球」的狀態，實際上就是在尋找有沒有空缺，哪天看到一個洞進來，中國就賺到了，「很多戰爭的勝利，是一個意外的獲得，這對它來講沒虧」。

解放軍機頻繁擾台，是一種「擦邊球」的狀態。（台灣國防部）

以目前來說，中國若要打一場正規的戰爭，一定要有準備，尋找空隙，除非所有人都睡着，否則不可能；也許有一天美國、日本突然內部爆發嚴重的內亂，來不及守台灣，解放軍就趁勢進來，但這些狀況都是很戲劇性的，不太可能發生，只是儘管機率很低，任何人也都必須對這種狀況做好準備。

目前美國已經和G7、北約談完，又稍微把俄羅斯晾在一邊，中國這時候打台灣，會讓美日把影響力更近一步放進這個區域內，所以中國目前大概只能講一講，但隨時做好把台灣吃下來的打算，「它知道現在還不是時候」。若中國近期內就要武力侵台，「兩軍交戰，糧草先行」，後勤一定進行準備與動員，美國、日本、台灣的系統一定馬上得知。